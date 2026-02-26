「人生は何度でも選び直せる」コミュニティから事業を生み出し続ける金賢守が、今オフィシャルHPを公開した真意とは。

「本気の仕事って、面白い。」

このキャッチコピーを掲げたオフィシャルHPを、私はこのたび公開しました。株式会社グローバル・プランニング代表の金賢守（キムヒョンス）です。

人材紹介業を中心に、複数の事業を展開しています。なぜ一人の経営者が、様々な領域で事業を手がけるのか。そこには「コミュニティ×ビジネス」という一貫した想いがあります。

今回、オフィシャルHPを立ち上げた理由と、そこに込めた想いをお伝えできればと思います。





「人生の優勝って、何だろう？」

韓国で生まれ、10歳で日本に移住しました。大阪で育ち、甲南大学を卒業後、NECにシステムエンジニアとして入社。「手に職をつけて、安定した人生を」それが当時の私の考えでした。

転機は、会社の先輩が独立したことです。

スポーツには「優勝」というゴールがある。では、自分の人生のゴールは何だろう。どんな人生を歩みたいのだろう。

その問いに向き合ったとき、私は初めて「自分の人生を、自分で選ぶ」ということを真剣に考え始めました。











人生は、何度でも選び直せる

私が大切にしている考え方があります。

「再選択」という考え方です。

就職したから終わりではない。一度決めたことに縛られる必要もない。人生は、何度でも選び直していい。

大切なのは、自分で選ぶこと。

流されるのではなく、自分の意思で「この道を行く」と決める。その選択に納得できていれば、どんな道を歩んでも、きっと面白い人生になる。

私自身、NECを辞めて起業するとき、不安がなかったわけではありません。でも「自分で選んだ道だ」という納得感が、前に進む力をくれました。





コミュニティから、ビジネスが生まれる

「なぜ様々な事業を手がけているのですか？」

そう聞かれることがあります。

答えはシンプルです。すべては人とのつながりから生まれたからです。

まず、人と出会う。つながりを大切に育てる。コミュニティの中で「こんなことができたらいいね」という声が生まれる。その声に応えていく中で、自然とビジネスが立ち上がっていく。

利益を追求するだけでなく、関わる人たちと一緒に成長したい。一人の力には限界があるけれど、チームで取り組めば、もっと大きなことを成し遂げられる。

「コミュニティ×ビジネス」この想いが、私の事業すべてに通じる軸になっています。











オフィシャルHPに込めた想い

今回、オフィシャルHPを立ち上げたのには理由があります。

私が手がける事業は多岐にわたります。一見バラバラに見えるかもしれません。でも、すべては「人とのつながり」から生まれ、「コミュニティ×ビジネス」という一本の軸でつながっている。その全体像を、一つの場所で伝えたかったのです。

私も最初から自信があったわけではありません。迷いながら、それでも自分で選んできた。その積み重ねが、今の私をつくっています。

オフィシャルHPには、私のこれまでの歩みと、これから挑戦することを載せています。ぜひ一度、ご覧いただけたら嬉しいです。











新しい一歩を踏み出したい方へ

今、キャリアや人生に悩んでいる方もいるかもしれません。

「このままでいいのだろうか」 「もっと自分に合った道があるんじゃないか」

そう感じているなら、それは自分の人生を真剣に考えている証拠だと思います。

大切なのは、流されるのではなく、自分で選ぶこと。

たとえ今の選択が正解かどうかわからなくても、自分で選んだ道なら、きっと納得できる。そして、いつでも選び直すことができる。

「この選択でよかった」と心から思える人生を歩む人が、一人でも増えてほしい。





本気の仕事って、面白い。





この言葉が、誰かの背中を押すきっかけになれば幸いです。





株式会社グローバル・プランニングについて

2008年に設立した株式会社グローバル・プランニングでは、「人の魅力と豊かさを最大化する」をミッションに掲げ、人材紹介業を中心とした事業を展開しています。

会社として大切にしているのは、「再選択の先に「はたらく」喜びがあふれる世界を作る」というビジョンです。

一人ひとりが納得のいくキャリアを選択できる社会を実現し、「この選択でよかった」と心から思える再選択の機会を提供することを目指しています。





今後の展望

経営者としての経験を活かし、投資家としての挑戦も始めています。挑戦する人を応援したいという想いから、共感できる理念を持つ企業への投資も行っています。

私の目標は、より多くの挑戦する人を応援することです。資金面だけでなく、これまで培ってきた経験やノウハウも伝えていきたいと考えています。

オフィシャルHPを通じて、私の想いに共感してくださる方との新しいつながりが生まれることを楽しみにしています。











■ 金賢守（キムヒョンス）プロフィール

株式会社グローバル・プランニング代表取締役

韓国出身。10歳で来日し、大阪で育つ。甲南大学卒業後、NECに入社。会社員時代に「自分の人生を自分で選ぶ」ことの大切さに気づき、起業を決意。2008年に株式会社グローバル・プランニングを設立。人材紹介業を中心に複数の事業を展開し、「コミュニティ×ビジネス」を軸に人とのつながりから新たな価値を生み出し続けている。





