過去最多となる約420名が来場第17回「全力応対コンテスト」を開催。初の海外拠点「MGH Mitsui Garden Hotel 台北忠孝」が参加、国内外40ホテルから若手スタッフが集結

株式会社三井不動産ホテルマネジメント

株式会社三井不動産ホテルマネジメント（所在地：東京都中央区／代表取締役社長：杉山亮)は、2026年2月10日（火）に、社内接遇コンテスト「第17回 全力応対コンテスト」を、シアターGロッソ（東京ドームシティ アトラクションズエリア内）にて開催しました。





本コンテストは、当社が運営する「ザ セレスティンホテルズ」「三井ガーデンホテルズ」「sequence」の国内外40ホテルから各1名の代表者が出場し、フロント経験3年以内のスタッフを対象に日々の業務で培った接遇力を実践形式で披露しながら接客スキルを競う社内イベントです。















17回目の開催となる本コンテストでは、初の海外拠点「MGH Mitsui Garden Hotel 台北忠孝」が参加し、より国際色豊かな大会へと進化しました。さらに、出場者の中には昨春入社のスタッフ19名も含まれ、入社から約1年での成長と成果を発揮する場ともなりました。





当日はスタッフおよび関係者を中心に過去最多となる約420名が来場。会場は大きな熱気と感動に包まれ、当社が大切にする「全力応対」の姿勢を改めて共有する機会となりました。





■ 受賞者について

厳正な審査の結果、以下の賞が決定し、計9名の受賞者が選ばれました。

・最優秀賞を含む上位5位各賞

・審査員特別賞

・CSキャプテン賞

受賞者はいずれも、ブランドの垣根を越えて当社の理念である「記憶に残るホテルになる」を体現し、

“こころに残る 一瞬に懸ける”という志を、それぞれの応対の中で確かなかたちに示しました。





■コンテストのハイライト















■最優秀賞 受賞者コメント

三井ガーデンホテル岡山 安田 朱里

このような賞をいただけたこと、大変嬉しく思います。岡山のスタッフの皆さんには、毎日のように練習にお付き合いただいて、感謝の気持ちでいっぱいです。今回の受賞を励みに、より一層自信を持って、日々の接客に生かしていきたいと思います。















三井不動産ホテルマネジメントは、今後も、国内外のホテルにおいて、多様なゲストに選ばれるホテルブランドを目指し、スタッフ一人ひとりのスキル向上とキャリア形成を支援してまいります。





■三井不動産ホテルマネジメントが展開するホテル







三井ガーデンホテルズでは“ガーデンのような豊かさと潤いのある滞在体験を提供したい”という想いから、ブランドタグラインを「Stay in the Garden」と定め、国内外で34施設を展開しています。全国各地の地域性を大切に個性豊かなデザインと「楽しみになる朝食」をご用意し、ビジネスユースだけでなく、レジャー、リトリート、リフレッシュ、長期滞在等、様々なシチュエーションでお楽しみいただけます。

また“滞在そのものが目的となるデスティネーション型ホテル”を掲げた『ザ セレスティンホテルズ』を3施設、自分のスタイルで、“自由な時間と、過ごし方”を愉しむ次世代型ライフスタイルホテル『sequence』を3施設展開。三井不動産ホテルマネジメントは、「記憶に残るホテル」「感性豊かなお客さまの五感を満たすホテル」という理念・コンセプトのもと、多様なニーズに応えるブランド展開をしています。