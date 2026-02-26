香川県の琴平町にて、金刀比羅宮の参道に位置する旅館「とら丸」を改装し、石段初のテラス付きカフェの運営と、実店舗の知見を活かしたPRマーケティング事業を展開する「Hospy株式会社(本社：香川県高松市、代表取締役：立野新治)」を設立いたしました。





とら丸外観





■設立の背景：現場から生まれるマーケティング

Hospy株式会社は、単なるコンサルティングに留まらず、自らが「実際の現場」を持つことで、手触り感のあるマーケティングを追求する会社です。その第一歩として、金刀比羅宮の階段100段目手前に位置し、長く親しまれてきた旅館「とら丸」をカフェとして再生。ここを情報発信のハブ(拠点)とし、観光を再定義し、地域を大事にしたい人々へ価値を還元していくことを目指します。









■とら丸の歴史

旅館「とら丸」は、江戸時代から続く「高松屋源兵衛」を前身とし、大正元年に現在の屋号を掲げた創業百余年の老舗です。金刀比羅宮にもっとも近い宿屋として約100年間親しまれてきましたが、2025年に営業停止に。それを、五人百姓の池商店28代目 池龍太郎と出会った立野新治が、2人で復活させることに。

「石段は観光だけではなく、伝統を守りつづけた家庭的な温かさをも持つ」という池の信念に立野が共感し、共に引き継ぐことにしました。









■事業の柱

・カフェ「とら丸」の運営

歴史ある建物の空気感を大切にしながらリノベーションを施し、観光客と地域住民が交差する新たな拠点を創出します。





・地域PR・マーケティング支援

「とら丸」での実践から得られたデータや経験をもとに、現代及び将来も求められる形の観光事業を築く。そこで培ったノウハウをもとに琴平エリアを中心とした地域・店舗・事業のブランディングおよびPRを支援します。









■営業利益10％を寄付宣言

琴平を知るほどに見えてきた、失われゆく歴史的価値の数々。「この素晴らしい街の魅力を未来へ残したい」という代表・立野の強い想いから、私たちは毎期営業利益の10％を、琴平町の観光や景観保全のために寄付いたします。

事業を通じて琴平の地を活性化し、その歴史ある美しさを次の世代へと繋いでいきます。









■開業スケジュール

・建物2階にてカフェを2026年夏頃オープン予定

・建物1階にて足湯・マッサージ機等を備えたアンテナショップを同時期オープン予定

・その他、琴平エリアで民泊施設等随時準備中。

・開店時期等新着情報はInstagramにて報告します。

https://www.instagram.com/cafe_toramaru









■お問い合わせ先

info@hospy.co.jp









■会社概要

社名 ： Hospy株式会社(ホスピィ)

代表者： 代表取締役 立野新治

取締役 池龍太郎

所在地： 香川県高松市磨屋町5-8(本社)

拠点 ： 香川県仲多度郡琴平町(運営地)

URL ： https://hospy.co.jp/