株式会社ブルボン(本社：新潟県柏崎市、代表取締役社長：吉田 匡慶)は、ひとくちサイズのかわいいスナックパン「クリームあ～んぱんときめきベリー袋」を2026年3月3日(火)に新発売いたします。





「クリームあ～んぱんときめきベリー袋」は、イースト菌で発酵させて作ったひとくちサイズのパンの中に、ラズベリーで甘酸っぱさを引き立てたいちご風味のクリームを入れました。カルシウムとその吸収を助けるビタミンDを配合しており、お子様のおやつにもぴったりな商品です。

“あ～ん”と大きく口を開けて食べると、2種類のベリーのさわやかな味わいが広がります。









【商品概要】

内容量 ： 38g

発売日 ： 袋形態 2026年3月3日(火) 全国発売

箱形態 2026年3月24日(火) 全国発売

販売チャネル(予定)： コンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、

小売店、売店など

価格 ： オープンプライス

賞味期限 ： 6カ月





※パッケージの絵柄は3種類あります。





【チョコあ～んぱんについて】

「チョコあ～んぱん」は、ソフトなチョコレートを中に詰めたかわいいひとくちサイズのパンです。当時、“あんパン”が国内のどのお店にも並んでいた様子を見た開発者が、多くの人々に長く愛されるあんパンのような商品を作りたいと考え、当社の製造技術を活用しチョコレートを中に入れたひとくちサイズのパンを開発しました。1986年の発売以来、キャラクターの“あんぱんおじさん”のデザインとともにご好評をいただいている、今年で発売40年のロングセラー商品です。





https://www.atpress.ne.jp/releases/574709/img_574709_6.jpg









