婚活マイスターコナン五反田ラウンジ、「LINE無料相談」を新たに開始 婚活の不安・疑問をスマホで気軽に相談可能に
東京都品川区の結婚相談所「婚活マイスターコナン 五反田ラウンジ」は、この度LINEを使った無料相談サービスを新たに開始しました。
●「婚活マイスターコナン 五反田ラウンジ」ホームページ
https://www.konan-meister.net/
LINE相談無料
婚活に関する悩みや疑問は人それぞれ違いますが、「まず気軽に相談したい」「忙しくて来店まで時間が取れない」という声に応える形で、スマホから簡単に相談できるLINE相談を導入。
登録したLINEアカウントを通じて、専門カウンセラーとチャットやビデオ通話で無料相談が可能です。
※LINEの利用方法や友だち追加方法は公式サイトにて案内しています。
これまで五反田ラウンジでは、対面での無料カウンセリングや婚活イベント、セミナーを通じて多くのお客様の婚活を支援してきました。
日本結婚相談所連盟(IBJ)・日本ブライダル連盟(BIU)と提携し、幅広い出会いの機会を提供していることも強みです。
今回のLINE無料相談は、初めて婚活を始める方や地方在住で来店が難しい方、まずは気軽に話を聞いてみたいという方に最適なサービスです。
スマホひとつで、時間や場所を問わず専門カウンセラーからのアドバイスを受けられます。
「婚活マイスターコナン」は今後も、より多くの方が安心して婚活を進められるようサポート手段の拡充を図ってまいります。
お友達追加
■店舗概要
店舗名 ： 婚活マイスターコナン 五反田ラウンジ
所在地 ： 〒141-0022 東京都品川区東五反田2丁目5番4号
コナン五反田ビル 3F
アクセス： JR山手線「五反田」駅 徒歩8分
営業時間： 10:00～19:00
定休日 ： 火曜日
URL ： https://www.konan-meister.net/