東京都品川区の結婚相談所「婚活マイスターコナン 五反田ラウンジ」は、この度LINEを使った無料相談サービスを新たに開始しました。





●「婚活マイスターコナン 五反田ラウンジ」ホームページ

https://www.konan-meister.net/





LINE相談無料





婚活に関する悩みや疑問は人それぞれ違いますが、「まず気軽に相談したい」「忙しくて来店まで時間が取れない」という声に応える形で、スマホから簡単に相談できるLINE相談を導入。

登録したLINEアカウントを通じて、専門カウンセラーとチャットやビデオ通話で無料相談が可能です。

※LINEの利用方法や友だち追加方法は公式サイトにて案内しています。





これまで五反田ラウンジでは、対面での無料カウンセリングや婚活イベント、セミナーを通じて多くのお客様の婚活を支援してきました。

日本結婚相談所連盟(IBJ)・日本ブライダル連盟(BIU)と提携し、幅広い出会いの機会を提供していることも強みです。





今回のLINE無料相談は、初めて婚活を始める方や地方在住で来店が難しい方、まずは気軽に話を聞いてみたいという方に最適なサービスです。

スマホひとつで、時間や場所を問わず専門カウンセラーからのアドバイスを受けられます。





「婚活マイスターコナン」は今後も、より多くの方が安心して婚活を進められるようサポート手段の拡充を図ってまいります。





お友達追加





■店舗概要

店舗名 ： 婚活マイスターコナン 五反田ラウンジ

所在地 ： 〒141-0022 東京都品川区東五反田2丁目5番4号

コナン五反田ビル 3F

アクセス： JR山手線「五反田」駅 徒歩8分

営業時間： 10:00～19:00

定休日 ： 火曜日

URL ： https://www.konan-meister.net/