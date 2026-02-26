淡路島の豊かな自然に寄り添い、心と身体を癒す和モダンウェルネスステイ「洗心和方」は、2025年7月のオープン以来、多くのお客様にご愛顧いただいております。このたび、施設入口前に新たな“顔”となる門や回廊、日本庭園が遂に完成。本施設の魅力を、さらに多くの皆様にご体験いただくため通常価格よりもお得にお過ごしいただける「グランドオープン記念プラン」を2月27日（金）から4月30日（木）の期間限定で販売いたします。洗心和方 グランドオープン記念プラン：https://go-senshinwaho.reservation.jp/ja/plans/10184945

本施設では、宿泊館のほかに、新たに完成した門や回廊、日本庭園が完成したお披露目の節目にあわせ、「グランドオープン記念プラン」を提供。伝統とモダンが調和した宿泊空間、心身をときほぐす源泉かけ流し温泉や料理、そして匠の技が息づく門や回廊、日本庭園にて、日本ならではの四季を味わう上質なひとときを、通常価格よりも20％オフでご宿泊いただけます。この機会に、特別価格で心地よいご滞在をぜひご堪能ください。

【洗心和方の新たな顔 “門”と“回廊”】

本施設の新たな顔となる“門”と“回廊”は、伝統技術への敬意と、未来への視点を併せ持つ「鵤工舎（本社：栃木県塩谷郡）」の棟梁である小川三夫氏が手がける。数百年、千年の時を超え受け継がれてきた日本の木造建築技術を、現代に息づかせた特別な意匠。建物と日本庭園をやさしく包み込む木造空間により、日本特有の落ち着いた雰囲気を醸し出す。その匠の技が結晶した門と回廊は、洗心和方に訪れる皆様を静かに、そして凛とした佇まいでお迎えします。

【日本の四季を五感で感じる“日本庭園”】

門や回廊と共に新たに設ける日本庭園は、兵庫県淡路島の豊かな風土を生かしながら、日本の四季を五感で愉しんでいただける空間を、和の情緒と現代を繋ぐ庭づくりの職人集団「独歩園（本社：京都府京都市）」が手掛ける。春のやわらかな芽吹き、夏の深い緑、秋の紅葉、冬の凛とした空気、移ろう光や風、木々や水の音に耳を澄ませるひとときは、都会の喧騒を離れ、ご自身と向き合うかけがえのない時間をお届けします。

■ 洗心和方『グランドオープン記念プラン』概要

内 容：通常の1泊夕朝食付プランより20%オフの料金に加え、夕食時に１ドリンクプレゼント ※1泊朝夕2食付き販売対象期間：2月27日（金）～ 4月30日（木）宿泊対象期間：2月27日（金）～ 9月30日（水）※4月30日（木）チェックイン～5月5日（火）チェックアウト、8月8日（土）チェックイン～8月16日（日）チェックアウトを除く 料 金：56,144円（税・サービス料込）／大人２名～※上記は、通常価格から20%オフの料金予約・詳細：https://go-senshinwaho.reservation.jp/ja/plans/10184945備 考：予約状況により、ご希望の日程でご予約を承れない場合がございます。予めご了承ください。

■ 和モダンウェルネスステイ『洗心和方』概要

場 所：兵庫県淡路市野島蟇浦150（淡路ICから車で18分）料 金：70,180円（税・サービス料込）～／大人2名 ※1泊朝夕2食付き受 付：チェックイン 15:00～ ／ チェックアウト ～11:00特 徴：【門・回廊】伝統技術への敬意と、未来への視点を併せ持つ「鵤工舎」の棟梁である小川三夫氏が設計。宮大工ならではの高度な技術を用いて、建物や日本庭園の雰囲気に合わせ、細部の納まりや木の剪定、加工精度にこだわりが満載。宿泊施設という枠組みを超え、何百年後にも誇れる品質と佇まいを備えた木造建築。◆小川 三夫氏 プロフィール伝統技術への敬意と、未来への視点を併せ持つ「鵤工舎」の棟梁「法隆寺の鬼」と称された名工・西岡常一氏のただ一人の内弟子であり、副棟梁として奈良県の薬師寺金堂・薬師寺西塔・法輪寺三重塔などの再建に尽力してきた宮大工。1997年には、徒弟制度を基礎とした寺社専門建築を行う「鵤工舎」を設立し、西岡氏直伝の技と精神を現代に伝え続ける。【洗心和方の「門・回廊」の建築の想い】“門”と“回廊”には、宮大工という仕事の楽しさと責任、日本の木造技術の素晴らしさを、次世代と世界中の人々に伝えたいという強い願いを込めた。建築業界において、人材不足の課題はあるが、「建築は、出来上がればみんなが喜んでくれる、本当に楽しい仕事」であることを信じ、建築作品で建築技術の価値を証明しようとしている。また、海外から訪れる人々が回廊を歩き、思わず柱に触れ、その滑らかな手触りや緻密な仕上げに驚き、そこから日本の木造建築への理解と共感が広がっていくことを願う。“門”や“回廊”は、棟梁の誇りとやさしさ、そして300年先を見据えたまなざしが形になった空間です。【日本庭園】兵庫県淡路島の豊かな風土を生かし、日本の四季を五感で味わえる空間。移ろう光や風、木々や水の音に包まれ、都会の喧騒を離れて自分と向き合う時間を提供。◆独歩園京都の歴史ある景観と四季の移ろいを生かした庭づくりを得意とする造園の専門家。伝統的な庭園技法を大切にしながら、個人邸から店舗・寺社まで設計・施工・剪定・管理を行う。京都・大徳寺塔頭「芳春院」の庭園を手掛けるなど、外構や石組みを含め歴史的町並みに調和する庭空間を創出。【洗心和方の「日本庭園」の想い】日本庭園には、“歩くたびに景色が目を覚ましていく場所であってほしい”という願いを込めている。門の外から玄関がかすかにのぞき、思わず「あっ」と感じてもらえること。回廊を進むにつれて初めて庭全体が現れ、一歩ごとに視線の先と、振り返った景色が静かに移り 変わっていくことを大切にしている。奈良・吉野川の吉野石や高野山周辺の石、京都・貴船の貴船石など、産地と表情を持つ名石を要所に据え、灯籠や要石に庭の「核」を託し、建物と響き合う風景をつくる。この日本庭園を通じて、日本の庭園文化の価値と深さを、次世代と世界中の人々に伝えていきたい。【源泉かけ流し温泉「洗心の湯」】淡路島の源泉かけ流し温泉は、肌あたりがやわらかく、湯けむりに包まれながら、心身がゆるやかにほどけていくひと時を提供。利用時間 夜 16:00～24:00 ／ 朝 6:00～10:00※入浴に適した温度を保つため、加温しております。

【洗心和方の食事】古事記の時代から、御食国と呼ばれた食の宝庫“淡路島”の旬の素材を生かした和のハーモニーのお食事を提供。

【客室】全20室（標準和室8室、洋室6室、特別客室 展望風呂付3室、離れ 温泉露天風呂付3室）全室檜風呂付きのオーシャンビューで、淡路島の自然に寄り添う、木の温もり あふれる和モダン客室。穏やかな海に沈む夕日を眺めながら、心ゆくまで静寂と 癒しの時間を提供。また、スイート使用の独立した温泉露天風呂付きの離れ客室も 用意。

【バーラウンジ】洗心和方の和を基調に、ジャパニーズウィスキーやジャパニーズジン、40年以上熟成された日本酒や梅酒など、希少価値の高いヴィンテージ古酒を提供。H P：https://senshinwaho.com/Instagram：https://www.instagram.com/senshinwaho/問合わせ：洗心和方（株式会社パソナ HR HUB運営）TEL 0799-64-9800