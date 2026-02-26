株式会社SEQUENCE(代表取締役社長/プロデューサー：高田 一司)が運営する「エピカ・沖縄」(所在地：沖縄県那覇市松山1-5-1 ナムラプラザビル3F)は、2月27日(金)『RED ZONE “第2章” ~沖縄編~』第10弾に名古屋よりDJ RYOWを迎え開催致します。

◇ RED ZONE ◇

渋谷、道玄坂のHIP HOPの地“HARLEM”にて世田谷の地元の友人でもある、DJ KOYA & DJ KANGOの2人で2001年にスタートし、2019年に18年間、開催し幕を閉じた伝説のモンスターイベント、『RED ZONE』がエピカ沖縄にて復活開催！2000年代を駆け抜け、渋谷から発信するストリートカルチャーを追求し、常に最先端のリアルミュージックを世界基準で発信し追い続けてきたDJ KOYAとDJ KANGOのプレイヤーだけにとらわれないクリエイターとしてのあくなき追求心の進化を是非お見逃しなく！【ダンサー募集】“RED ZONE”のオフィシャルダンサー募集企画がDJ KOYA & DJ KANGO、PRODUCER 高田 一司氏の元スタートする事が決定致しました。(詳しい情報を希望する方はDJ KOYA InstagramのDMなどでお問い合わせください。)◇SP GUEST：DJ RYOW◇PRODUCED BY：DJ KOYA, DJ KANGO◇DIRECTED BY：DJ TASK◇DJ：DJ 2FLii, DJ Lu-Q日程：2026年2月27日 金曜日時間：OPEN 21:00場所：epica OKINAWA

＜DJ RYOW プロフィール＞

名古屋を拠点に活動するヒップホップ DJ／プロデューサー。岐阜県大垣市出身。M.O.S.A.D.率いるBALLERSの一員としてその活動を本格スタートさせ、現在は国内ヒップホップシーン屈指の存在として重要なポジションを担う。30年弱のキャリアで培った確かな選曲センスとミックススキルには定評があり、国内はもとより、本場・アメリカ(ニューヨーク、ニュージャージー、ロサンゼルス、ラスベガス)やオーストラリア、タイ、フィリピン、韓国といった海外でのDJプレイも幾度となく経験。ライフワークとして数多くのDJミックス作品も発表しており、DJ MISTER CEE、DJ ENVY、DJ GREEN LANTERNらアメリカのトップDJとの共作ミックスも手掛けた。そのほか、FRED THE GODSUN、OG MACOとのコラボ曲を発表するなど海外勢との交流は深く、自身がオーナーを務めるアパレルブランドDREAM TEAMでは、レジェンドであるFUNKMASTER FLEXとのコラボNEW ERAキャップも制作した。DJキャリアの過程では、地元ラジオステーションのレギュラーミックスコーナーや、大規模ミュージックフェスにも多数出演。5度の日本武道館公演などを成功させたAK-69のライブ DJを務めていることも、DJとしての圧倒的な信頼度の高さを証明している。キャリア初期からプロデューサーとしてもさまざまなアーティストの楽曲で辣腕を振るってきたが、プロダクションチームSpace Dust Clubの結成後、その動きはさらに活発化。2020年にはプロ野球・中日ドラゴンズのサウンドを制作したほか、2022年には初のインストアルバム「THE BEAT TAPE」を発表。活動の集大成とも言える自身名義のリーダーアルバムは、2005年の「PROJECT DREAMS」から 2024年の「DRIVE MY DREAMS」まで、実に14枚ものリリースを数えるに至っている。また、2025年にはドキュメンタリー作品「KING OF BULLSH*T -THE SAGA OF TOKONA-X-」で映像監督にも初挑戦し、好評を得ている。 Instagram：https://www.instagram.com/djryow

＜DJ KOYA プロフィール＞

2001～2019年にわたり、渋谷CLUB HARLEM 『RED ZONE』にてレジデントDJを務める。90年代のNEW YORK HIP HOPシーンに強く影響され、そこで培ったDJスタイルと卓越したMixセンスで東京を中心に全国各地のNight Clubでプレイしている。HIP HOPを軸としたオープンフォーマットなプレイを得意とし、幅広いジャンルのオーディエンスから年代問わず共感を得ている。STRETCH ARMSTRONG、MARK RONSON、FUNK MASTER FLEX、AM、Viceなど、数々の大物アーティストと共演を果たす。INTER FMやJ-WAVEの“SOUL TRAIN”など、HIP HOPの人気番組でゲスト出演を多数こなす。各媒体で組まれるDJ特集では、必ず取り上げられる程の人気と実力があり、DJを目指す若者やクラブで遊ぶ者達に大きな影響を与えている。2023年9月より沖縄エピカにて本格的に始動を開始。毎週火曜日には新しいパーティー、『BLUE OCEAN』を開催し、HIP HOPだけにとらわれず、そのジャンルレスな選曲やDJプレイからは今後も目を離せないだろう。東京～沖縄を架け橋に自身のDJ人生の新たな活動拠点として精力的に活動中。『RED ZONE』の再始動と共に更なる進化を遂げる。-代表曲-Misia／Escape RemixZeebra／Supertech RemixHARLEM ver.1.0／F.O.R.M.U.L.A. (feat. H.O.Z.E.)HARLEM ver.2.0／Shake ya head (feat. HI-D)Instagram： https://www.instagram.com/djkoya

＜DJ KANGO プロフィール＞

幼い頃から洋楽 POP、New Wave等を聴いて育ち、後にダンスきっかけでHip Hop、R&Bを聴くようになりBlack Musicに興味を持つようになる。20歳の時にダンスを通じ訪れた本場NYのクラブカルチャーに大きな衝撃を受け活動をスタートした東京を拠点とするDJである。90年代は主にハウスダンサーとしての活動を中心に日本のハウスダンスのオリジネーターROOTSのメンバーでもある。2019年に毎週火曜日19年間続いたRED ZONEが幕を降ろし、現在、更なるスタイルの確立と自分らしさの追求を考えベースとなるHip Hop中心のオープンフォーマットDJとしての活動と、彼のルーツでもあるダンスの影響もあって、ハウスミュージックを中心としたDJ活動も積極的に行っている。Instagram： https://www.instagram.com/djkango

『Supported by HABUSH』

沖縄発、Awichプロデュースによる『HABUSH』をエピカ・沖縄では、2025年の全国ナイトクラブ売上1位を記録致しました！(全国小売店2位)沖縄・エピカでは、2/10～『HABUSH』サンプリングキャンペーンを全ての来場者様へスタート致します！「沖縄旅の観光名所・ナイトライフのスタートアップは、エピカでカリー『HABUSH』から・・・」

◇HABUSH キャンペーン概要◇

開催日程：2月10日～2月28日・来場者全員にHABUSH1杯チッケト配布・1時以降VIPテーブル2時間ご予約でHABUSHボトル1本サービス

◇HABUSH◇

2022年12月より販売開始され、沖縄の伝統的な薬膳酒「ハブ酒」の数百年もの古くからの知恵を現代風にアレンジした新世代のハブ酒です。沖縄出身のヒップホップクイーンAwichがプロデュースし、13種類のハーブとハブエキスを配合し、スタイリッシュなデザインと飲みやすさで、琉球、沖縄が持つ宝を日本全国に向けて発信し、南国バイブスで日本を元気にするため、HABUSHはクラブシーン、パーティーシーンにおける新しいショットドリンク文化を確立しています。HABUSH公式サイト： https://habush.jp

【epica OKINAWA】

