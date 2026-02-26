2026年3月4日（水）から6日（金）までの3日間、本学を会場に「日本オペレーションズ・リサーチ学会 2026年春季大会」が開催されます。本大会は、例年約400名が参加する全国規模の学会で、2000年以降、春と秋の年2回、全国各地で開催されています。千葉県内での開催は、2019年の千葉工業大学以来となります。前回は広島大学（2025年9月開催）、次回は京都大学（2026年9月開催）で予定されており、本学開催はその流れを継ぐものです。本大会の共通テーマは「老いる日本 ORの力でどう挑むのか」です。 少子高齢化が進む日本社会において、オペレーションズ・リサーチ（OR）がどのように社会課題の解決に貢献できるのかを、産官学の視点から議論します。大会期間中は、研究発表会、シンポジウム、特別講演、パネルディスカッション、若手クロストーク、キャリアセッションなど、多彩なプログラムが予定されています。

春季シンポジウム 3月4日（水）14：00-17：30 校舎さつき3101教室

大会初日の3月4日（水）には、本学校舎さつき3101教室にて春季シンポジウムを開催します。はじめに、前平戸市長の黒田成彦氏、株式会社ルリアン代表取締役社長の小西弘樹氏、株式会社日本経済新聞社の浅沼直樹氏を講演者として迎え、地域課題や社会構造の変化に対する実践的な取り組みについてご講演いただきます。続くパネルディスカッションでは、山崎和伸氏（株式会社日立柏レイソル）、栗田治氏（慶應義塾大学）、徳永澄憲（麗澤大学学長）が登壇し、「老いる日本」をテーマに、産官学連携の可能性について議論を深めます。また、若手研究者・実務家・学生によるクロストークも実施し、未来志向の視点から本シンポジウムを総括します。

シンポジウム講演者

黒田 成彦 氏（前平戸市長、麗澤大学客員教授） 講演題目：「過疎地域課題に挑む」小西 弘樹 氏（株式会社ルリアン 代表取締役社長、麗澤大学客員教授） 講演題目：「相続起因の地域課題に挑む」浅沼 直樹 氏（株式会社日本経済新聞社、麗澤大学客員教授） 講演題目：「『ニッポン華僑100万人時代』と『3歳から始まる国家戦略』について」

パネルディスカッション 登壇者

・黒田成彦 氏・小西弘樹 氏・山崎 和伸 氏（株式会社日立柏レイソル 代表取締役社長）・栗田 治 氏（慶應義塾大学 理工学部 教授）・徳永 澄憲（麗澤大学 学長）

若手クロストーク 登壇者

・阿部 くらん 氏（アクセンチュア株式会社）・大塲 史温 （麗澤大学 工学部）・任 伊羗 氏（筑波大学大学院生、麗澤大学客員研究員）・渡部 将史 氏（医師、筑波大学大学院生）・伊藤 真理 氏（神戸大学准教授・MedOR株式会社）・長谷川 大輔 氏（東京大学講師、麗澤大学客員研究員）詳細は登壇者情報ページをご覧ください。

特別講演

大会期間中には、各分野の第一線で活躍する研究者・実務家による特別講演も行われます。

■ 3月5日（木）13:10-14:10 校舎さつき3101教室

蒲島郁夫 氏（前熊本県知事、東京大学名誉教授、麗澤大学特別招聘教授）

演題：「夢限りなく ― OR研究への期待～不可能を可能に」蒲島氏は、新聞配達で家計を支えながら熊本の地方高校を卒業後、農協勤務を経て渡米。ネブラスカ大学で畜産研究に従事したのち、ハーバード大学で政治学博士号を取得されました。帰国後は筑波大学・東京大学で研究・教育に携わり、2008年からは熊本県知事を4期16年務められました。本講演では、研究者・教育者としての理論的探究と、行政トップとしての実践経験の双方を踏まえ、「不可能を可能にする」という視点から、オペレーションズ・リサーチ（OR）研究が社会課題の解決にどのように貢献し得るのかについてお話しいただきます。

■ 3月6日（金）13:10-15:20＠校舎さつき3101教室

谷口 尚 氏（物質・材料研究機構理事／フェロー、麗澤大学特別招聘教授）

演題：「超高圧力下での材料開発研究―高温高圧下でのダイヤモンドと関連物質の合成と機能開拓 ―」谷口氏は、地球内部の高温・高圧環境を実験室で再現することで、さまざまな物質・材料の合成と評価を可能にする研究に取り組まれています。ダイヤモンドは宝石としてだけでなく、超硬質材料として産業分野で広く活用されており、近年は内部欠陥を制御した磁気センサーなど新たな応用も検討されています。本講演では、ダイヤモンドおよび窒化ホウ素などの関連物質における高圧合成技術と、その新たな機能開拓の可能性についてご紹介いただきます。

寒野 善博 氏（東京大学 数理・情報教育研究センター 教授）

演題：「応用力学における最適化モデリングの広がり」応用力学の基本問題は変分原理と深く関係しており、最適化モデルを導入することで問題の本質を捉えやすくなる場合があります。また、最適設計は、最適化を通じて設計という意思決定を合理化する方法論として研究と実践が進められてきました。 本講演では、これらの分野における最適化モデリングの展開について、ご自身の研究の歩みとともにご紹介いただきます。

ORキャリアセッション 3月6日（金）9:30-12:10 校舎さつき i-Arena

OR（オペレーションズ・リサーチ）の専門性を学び、研鑽する人材と、その知見を実社会で活用する賛助会員企業との交流を促進する特別企画「ORキャリアセッション」を一般公開にて開催いたします。OR分野での研究・実務に関心を持つ学生や若手研究者にとって、企業の取り組みや実務の最前線を知る貴重な機会となります。

参加企業

・防衛省・株式会社日立コンサルティング・東京コンサルティング株式会社・エス・ビー・エス株式会社・株式会社 JERA・株式会社 NTT データ数理システム・株式会社東芝 鉄道総合技術研究所・ソフトバンク株式会社・伊藤忠テクノソリューションズ株式会社・東京ガス株式会社・株式会社リクルート・株式会社構造計画研究所

一般参加について

シンポジウム（3月4日）、特別講演（3月5日・6日）、キャリアセッション（3月6日）については、学会員以外の一般の方も事前予約不要・無料でご参加いただけます。

詳細情報

登壇者プロフィールや詳細プログラムにつきましては、日本オペレーションズ・リサーチ学会 2026年春季大会特設ページをご覧ください。https://orsj.org/2026s/conference/plenary/

実行委員長

・研究発表会：大澤 義明（麗澤大学）・シンポジウム：欧陽 君顔（麗澤大学）

主催

日本オペレーションズ・リサーチ学会

