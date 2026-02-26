スキンケアとフレグランスを両立させたプレミアムビューティーブランド「FLORODORA（フローロドラ）」は、2026年2月27日(金)から3月11日(水)まで開催されるQoo10「メガ割」にて、最大56%割引セールを実施いたします。特に今回のメガ割は、これまでQoo10独占で展開していたFLORODORAとジョアンテディベアのコラボシーズンの最後の販売となり、大きな注目を集めています。

■注目ポイント

＜Voyage of Springシーズン、最後の購入チャンス＞「春を迎える航海（Voyage of Spring）」をテーマに展開された今回のコラボシーズンは、近づく春のときめきと温かな感性を込めて企画された限定ラインです。このシーズンは今回の春のメガ割をもって公式終了となる予定で、最大割引特典で手に入れられる事実上最後のチャンスとなります。＜テディベアキーリング進呈＞セール期間中、日本で根強い人気を誇るFLORODORAのシグネチャーオードパルファム2種をご購入のお客様にジョアンテディベアシュシュキーリングをプレゼントいたします。＜ファーミングエッセンス最安価＞最近THE HYUNDAI（ザ・ヒョンデ）で開催されたポップアップストアを訪れた日本のお客様の間で、香水に次いで高い関心を集めた「ユースメモリー」ラインのファーミングエッセンスが、今回のメガ割で初めて1,900円の最安値で登場します。本セールは、「フローロドラ」Qoo10日本公式モールにて実施。割引クーポンの併用で、最大割引価格でご購入いただけます。大変お得なこのセール、是非お見逃しなく！

■ Qoo10メガ割 プロモーション詳細

開催期間：2026年2月27日(金)から3月11日(水)

【1】テディベアキーリング進呈｜Voyage of Spring セット

ジョアンテディベアとのコラボレーション限定セット。スキンケア製品とともに、40年のキャリアを持つテディベア職人が手がけた可愛らしいシュシュキーリングが付属します。今回のメガ割が購入できる最後のチャンスです。オプション①)ユースメモリー ファーミングエッセンス 150mlユースメモリー リペアクリーム 50mlテディベア コラボ限定キーリング※ギフトオプション②)ユースメモリー プライムアンプル 30mlユースメモリー リペアクリーム 50mlテディベア コラボ限定キーリング※ギフト※オプション①②ともに同価格&特典対象※キーリングは無くなり次第終了通常価格：\8,900 → メガ割特価：\5,200 → メガ割最大割引価格：\3,952 （最大56%オフ）販売URL：https://bit.ly/4aLbp0a

【2】テディベアキーリング進呈｜ユースメモリー オードパルファム 50ml

なじみ深いローズとジャスミンに爽やかなゼラニウムを重ね、みずみずしいピーチがやさしく広がる華やかなフローラルの香り。通常価格：\10,000 → メガ割特価：\6,500 → メガ割最大割引価格：\4,940 （最大51%オフ）※ギフト内容：ジョアンテディベアキーリング1個/ スキンケアサンプル 2個+香水サンプル 1個販売URL：https://bit.ly/3MXe52I

【3】テディベアキーリング進呈｜カーミングアイランド オードパルファム 50ml

スズランの清らかさ、ブラックカラントのやさしい甘さ、グレープフルーツの爽やかさが溶け合い、軽やかで中性的な香り。通常価格：\10,000 → メガ割特価：\6,500 → メガ割最大割引価格：\4,940 （最大51%オフ）※ギフト内容：ジョアンテディベアキーリング1個/ スキンケアサンプル 2個+香水サンプル 1個販売URL：https://bit.ly/4aK6Hzt

【4】バクチオール ファーミングエッセンス 150ml

ベタつかない軽い使用感で素早くなじみ、エッセンス級の有効成分を配合。保湿とハリをサポートする、20代から使えるデイリーエイジングケアです。今回のメガ割で初めて1,900円の最安値で登場します。通常価格：\4,200 → メガ割特価：\2,500 → メガ割最大割引価格：\1,900 （最大55%オフ）※ギフト内容： スキンケアサンプル 2個販売URL：https://bit.ly/3ZQoWyo※更に【2】～【4】にはブランドオリジナルのハガキとショッピングバックも贈呈

■ FLORODORAについて

韓国プレミアムビューティーブランド「FLORODORA（フローロドラ）」は、"自然・文化・未来を込める"というブランド哲学のもと、2024年に韓国で誕生しました。敏感肌にも安心してお使いいただける低刺激成分と、感性を刺激する香りにこだわり、スキンケアとフレグランスの両ラインを展開しています。韓国国内ではオンラインを中心に高い支持を獲得しており、日本市場進出後もプレミアムKビューティーブランドとしてファン層を拡大しています。【主なラインナップ】 ◆ Youth Memory（ユースメモリー）バクチオールとエイジングケアハーブを独自配合した、デイリーエイジングケアライン ◆ Calming Island（カーミングアイランド）韓国初のツボクサフラワーエキスを配合し、潤いと鎮静ケアに特化したライン ◆ Signature Perfume（シグネチャーオードパルファム）記憶や瞬間の感情を表現したシグネチャーフレグランスシリーズ【 FLORODORA公式情報】 ◆ Qoo10公式ページhttps://www.qoo10.jp/shop/florodora ◆ 日本公式Instagramhttps://www.instagram.com/florodora.japan/ ◆ 日本公式X（旧Twitter）https://x.com/Florodora_JP ◆ 日本公式LINEhttps://line.me/R/ti/p/@780yfnap