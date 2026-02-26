韓国No.1のマイクロバイオーム専門企業 Genome & Company の独自技術から誕生したスキンケアブランド「UIQ（ユイク）」は、このたび新商品の発売および日本最大級のECモールである Qoo10、楽天市場のセール期間にあわせたプロモーション販売を実施いたします。先行して発売いたしました「ビタC TXA トーニングアンプル」は、1月23日にQoo10、2月4日に楽天市場にて発売を開始し、多くのお客様よりご好評をいただいております。そして、ブランドの新ライン「リジュバイオーム」を2月27日より本格展開いたします。本ラインは、肌の第4のバリアといわれる“スキンマイクロバイオーム”に着目し、そのバランスを整えながら健やかな肌環境へ導くことを目指したシリーズです。超低温環境下で誕生した独自の「リジュバイオーム」成分を配合し、エイジングサインにアプローチ。肌本来のコンディションをサポートすることで、年齢に応じた“低速エイジングケア”を提案いたします。本ラインより、新商品2種「リジュバイオーム EX リフティングアンプル」および「リジュバイオーム EX リフティングアイクリーム」を2月27日開始のQoo10メガ割、ならびに3月4日開始の楽天市場スーパーセール期間にあわせて順次発売いたします。また、新商品ローンチを記念し、各モールにて特別イベントを実施いたします。セール期間と連動した展開により、より多くのお客様にリジュバイオームラインの魅力をお届けするとともに、日本市場におけるブランド認知のさらなる拡大を目指してまいります。

純度99％トラネキサム酸配合！“美白アンプル”×“バリアクリーム”のクリームアンプル誕生

【商品詳細】

商品名：バイオーム ビタC TXA トーニング アンプル容量：30mL発売日：1月23日通常価格：3,500円（税込）“美白アンプル”と“バリアクリーム”の特長を融合させた最適設計のクリームアンプルです。クリームの高い保湿力と、アンプルならではのなめらかな塗り心地・角質層までの浸透力を兼ね備え、すき間なく密着することで、輝きあふれるうるおい肌へと導きます。本商品には、純度99％以上の高純度トラネキサム酸を配合。透明感ケアにアプローチし、肌トーンを均一に整えながら、澄んだ印象の肌へとサポートいたします。さらに、高濃縮フォーミュラにより、肌に深いうるおいと濃密な栄養感を与えながらも、べたつきを抑えた快適な使用感を実現。肌のキメを整え、内側から光を放つようなツヤ感を演出いたします。透明感とうるおい、そしてバリア機能に着目したトータルケアを叶える、新発想のトーニングアンプルです。

超低温アンチエイジング因子配合！RejuBiome™×ミルクエクソソームの高密度リフティングアンプル

【商品詳細】

商品名：リジュバイオーム™ EX リフティング アンプル容量：30mL発売日：2月27日通常価格：3,900円（税込）超低温環境下で誕生したアンチエイジング因子を含む高機能リフティングアンプル。アンチエイジングマイクロバイオーム因子 RejuBiome™ 10％、ミルクエクソソーム 2％（グライコプロテイン）、EGF、グライコプロテイン（糖タンパク質）、カッパーペプチドを配合し、肌老化因子の抑制とマイクロバイオームバランスの改善にアプローチします。表面・内側・密度からハリを強化し、中顔面や口元、ほうれい線などの気になるシワまで働きかけ、引き締まった弾力肌へ導きます。濃密な栄養感を保ちながらも肌に均一に密着し、なめらかな塗り心地で効果的なリフティング＆弾力ケアを実現いたします。

EMS×超低温マイクロバイオームで目元ハリ集中ケア、リジュバイオーム EX アイクリーム

【商品詳細】

商品名：リジュバイオーム™ EX リフティング アイクリーム容量：15mL発売日：2月27日通常価格：4,200円（税込）EMSと超低温マイクロバイオーム技術を融合した高密度タンパク質リフティングアイクリーム。スキンマイクロバイオームを強化し、肌老化因子を抑制するとともに、年齢サインの根本にアプローチ。超低温アンチエイジング因子を配合し、目元の深層筋に働きかけるEMS低周波機能を搭載しながら、敏感な目元にもやさしい設計となっています。リフティング、シワ、むくみケアを同時にサポートし、目元のハリを立て、ツヤを満たすことで、よりくっきりと印象的な目元へ導きます。

■ 「Qoo10」メガ割｜リジュバイオーム発売記念キャンペーン

プレオープン期間：2/25 00:00～2/27 14:00メガ割期間：2/27 17:00～3/11 23:59 メガ割期間中、リジュバイオーム2種をローンチし、記念イベントを実施いたします。あわせて、メガ割限定セットの発売や有名インフルエンサーとのコラボ販売、日付別特価イベントも展開予定です。さらに期間中、「リジュバイオーム EX リフティングアンプル」または「リフティングアイクリーム」をご購入のお客様に、「バイオーム バリア マスク（1枚）」および「リジュバイオーム サンプル2種」をプレゼントいたします。（期間中全日程対象）

■ 「楽天市場」スーパーセール｜リジュバイオーム発売記念キャンペーン

期間：3/4 20:00～3/11 01:59楽天市場においても、新ライン「リジュバイオーム」の誕生を記念したスペシャルキャンペーンを実施いたします。詳細は追って公開予定ですが、スーパーセール期間中の目玉となる特別企画を準備しております。あわせて、スーパーセール限定セットの発売も予定しており、ミニサイズのクリームミストおよびキーホルダー付きの数量限定企画につきましても、現在実施に向けて準備を進めております。さらに、日付別特価イベントも実施予定で、期間中は毎日午前10時に対象商品が切り替わる特別販売を行います。新商品の魅力を最大限にご体感いただける絶好の機会となりますので、ぜひご期待ください。

■ Qoo10 UIQ公式ページhttps://www.qoo10.jp/shop/uiq-japan■ 楽天 UIQ公式ページhttps://www.rakuten.co.jp/uiq-japan/■ Amazon UIQ公式ページhttps://www.amazon.co.jp/stores/UIQ/page/ED4FD39D-83D9-4C75-BAA3-0D659BF070DA■ UIQ公式ページ（韓国語）https://theuiq.com/■ UIQ公式INSTAGRAMhttps://www.instagram.com/uiq_jp/■ UIQ公式X（旧Twitter）https://twitter.com/UIQOFFICIAL_JP