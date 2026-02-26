DEN PROJECT（運営：株式会社エム・ジー・アール、本社：埼玉県さいたま市）は、2026年2月より、熟練職人の手仕事による「木曽ねずこ右近下駄 茶綿デニム鼻緒」の受注を開始いたします。





受注サイト： https://tatata.tokyo

動画URL ： https://youtube.com/shorts/8qbcNMGb1uo





木曽ねずこ右近下駄 茶綿デニム鼻緒

木曽ねずこ右近下駄 茶綿デニム鼻緒2





今回私たちが形にしたのは、伝統的な下駄の風合いはそのままに、現代の舗装された道でもスニーカー感覚で軽快に歩ける「右近(うこん)型」の下駄です。









■「和」の枠を超え、日常のワードローブに溶け込む

下駄はもはや、浴衣のためだけの特別な履物ではありません。

本作は、緩やかなカーブを描く幅広の台(右近型)を採用。安定感があり、サンダル感覚で素足に馴染むため、デニムやチノパンといったカジュアルな洋装から、リラックスウェアの定番である作務衣や甚平まで、スタイルを選ばずコーディネートしていただけます。





お気に入りの服に着替え、お気に入りの靴を履くときのような高揚感。

そんな「外へ出ることそのものが目的になる日常」を、この一足とともに提案します。









■現代の歩行を科学する「右近下駄」の機能美

伝統的な二本歯下駄に比べ、地面との接地面が広く、高さも抑えた「右近型」は、現代人にとって最も歩きやすい形状のひとつです。





優れたクッション性と安定感

木曽の厳しい自然で育った「ねずこ」は、軽量で水に強く、適度な弾力性を持っています。裏面には滑り止めのゴムを貼り、駅のホームやタイル床でも滑りにくく、安心して歩ける仕様に仕上げました。





日常の「散歩」を軽快なステップに

歩行時の衝撃を和らげつつ、前への蹴り出しをスムーズにする設計。愛犬との散歩や、ふらりと立ち寄るカフェまで。いつもの道が、この下駄を履くだけで、背筋が伸びるような心地よい時間へと変わります。









■こだわりの意匠：ヴィンテージ・デニムと上質レザー

足を包み込む鼻緒には、使い込むほどに味わいが増す「茶綿デニム」を採用しました。





茶綿デニムの鼻緒

独特の深みがあるヴィンテージライクな表情が、インディゴ染の台と美しく共鳴します。





肌に優しいレザー仕様

直接足に触れる「前坪(まえつぼ)」と「鼻緒裏」には、柔らかく上質なレザー(ブラウンまたはホワイト)を使用。下駄特有の「足の痛み」を軽減し、初めての方でも届いたその日から快適に歩き出せます。









■永く愛し、育てる履物

DEN PROJECTがつくる下駄は、使い捨てではありません。

すべてのパーツが修理・交換可能な構造となっており、鼻緒のすげ替えや裏ゴムのメンテナンスを通して、数年、十数年と人生に寄り添い続けます。履き込むほどに自分の足の形に馴染み、インディゴの色合いが深まっていくエイジングも、この下駄を所有する大きな愉しみです。





インディゴ染

無垢(染めなし)





■製品情報

商品名 ： 木曽ねずこ右近下駄 茶綿デニム鼻緒

タイプ ： 右近(うこん)下駄

仕様

台の仕上げ ： インディゴ染 ／ 無垢(染めなし)

前坪・鼻緒裏 ： ブラウンレザー ／ ホワイトレザー

サイズ展開 ： L ／ LL / 3L

価格

インディゴ染 ： 19,800円(税込)

無垢(染めなし)： 13,800円(税込)

受注期間 ： 2026年2月～4月末

納品開始 ： 2026年6月より順次発送予定

■会社概要

商号 ：株式会社エム・ジー・アール

所在地 ：〒330-0843 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町3-27-1

設立 ：1990年3月29日

事業内容：伝統技術を活かした工芸プロダクトの企画開発・販売