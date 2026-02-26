こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
特殊金属加工スペシャリストチーム「Demold」、「もちだんご村 もち吉工場直売所」の壁面パネルを制作
温室効果ガス削減効果を反映したGXスチールを加工し、伝統的な日本らしい空間を演出
富士工業株式会社（神奈川県相模原市／厨房機器製造・販売／代表取締役社長 柏村浩介、以下FUJIOH※1）の特殊金属加工スペシャリストチーム「Demold」は、2026年3月5日（木）にグランドオープンする「もちだんご村 もち吉工場直売所」の壁面パネルを制作したことをお知らせします。
※1 FUJIOHは、富士工業グループの企業ブランドです。
あられ・おせんべいなどの米菓を製造・販売する「もち吉」では、社会の持続的な発展に貢献していく取り組みを進めています。その一環として、「決まり手煎餅」には温室効果ガス削減効果を反映した日本製鉄株式会社のGXスチール「NSCarbolex® Neutral」※2が採用されています。さらに、この度オープンした「もちだんご村 もち吉工場直売所」では、店内の壁面装飾にも同様の素材が用いられ、企業としてのサステナビリティへの姿勢が店舗デザインにも反映されています。
今回制作したパネルは、GXスチール「NSCarbolex® Neutral」を採用したブリキを自在成形技術で加工し、砂の柄を表現した「IZUNA」です。細かな凹凸を加えると素材本来の光沢は失われやすくなりますが、ブリキが持つ「輝度」「軽さ」「加工性」を活かし、金属加工に熟練したDemoldの職人が絶妙な加減で仕上げることで質感と光沢の両立を実現しました。さらに、クリア塗料を塗布することで素材の美しさをいっそう際立たせ、耐久性も向上しています。
また、砂壁や土壁を想起させるテクスチャーは、空間に伝統的な日本らしさを演出します。納入した60枚のパネルは、すべて手作業で加工しており、一枚ごとに異なる風合いが生まれました。その違いは、空間に豊かな表情を加えています。
Demoldは、独自の加工技術でこれまでにない金属表現を提供します。今後も新たな価値創出のため、加工手法の開発に取り組んでいきます。
※2 鉄鋼メーカーによる追加的な（スコープ1の）直接的排出削減行動による大きな環境負荷の低減があり、排出削減行動に伴う環境価値を一定のプレミアムとして経済価値化することを前提に、削減証書とともに供給する鋼材です。
■壁面パネル詳細
使用技術：自在成形
材質：ブリキ ※GXスチール NSCarbolex® Neutral（エヌエスカーボレックスニュートラル）※3
パネルサイズ：W450mm×H450mm×D20mm
クライアント：株式会社もち吉
設計デザイン：株式会社ダイスプロジェクト
総合プロデュース・材料提供：富安株式会社
※3 日本製鉄が実施した追加性のある削減プロジェクトによるCO2等のGHG (Greenhouse Gas温室効果ガス）排出削減実績量を組織内でプールし、その削減量を任意の製品に配分して証明書と共に供給する鉄鋼製品であり、一般社団法人日本鉄鋼連盟が制定するガイドラインに準拠しています。
■「もちだんご村 もち吉工場直売所」について
「もちだんご村 もち吉工場直売所」は、38年に渡り地域の皆さまに愛され1月に閉店した「もち吉 直方本店」や、「豆腐工房」「米工房」が集約した、ここでしか買えないあられ・おせんべいや精米したてのお米を購入できる「販売エリア」、焼きたて磯辺焼き餅やもちもち麺の「水車うどん」を楽しめる「飲食エリア」の複合型施設です。
店舗名：もちだんご村 もち吉工場直売所
所在地：福岡県直方市下境916-3
営業時間： 9:00〜18:30
「MOCHI CAFE」 9:00〜16:00
「水車うどん もち吉工場直売所店」 11:00〜15:00
グランドオープン：2026年3月5日(木)10：30
もち吉工場直売所 公式インスタグラム：https://www.instagram.com/mochikichi_chokubaijo
■「Demold」について
Demold は、FUJIOHのレンジフード開発で培った金属加工技術と提案力で、お客様のイメージを具現化するスペシャリストチームです。今までの金属加工技術では考えられなかった多彩な表情の演出を、金型コストを必要最小限に抑える技術を駆使して、多くの建築内外装に採用いただいています。
Demold Webサイト：https://www.fujioh.com/demold/
■過去実績
夢洲駅
担当箇所_天井パネル
使用技術_自在成形
クライアント_株式会社大阪港トランスポートシステム
設計_大阪市高速電気軌道株式会社、株式会社安井建築設計事務所
製造メーカー_森村金属株式会社「UBシステム天井仕様」
材料_長田通商株式会社 バンドクサルデコール SP-07
製作月_2025.01
銀座シャンデリア
担当箇所_アルミ押し出し成型パネル レーザーカットパネル
使用技術_逐次成形 微細加工
クライアント_三越伊勢丹
基本設計_三越伊勢丹プロパティ・デザイン
施工会社_鹿島建設 ／旭ビルウォール
製作月_2020.08
三井ガーデンホテル銀座築地
使用技術_自在成形
デザイン_ZADESIGN.inc
撮影_YAMAMOTO KEITA photographic record
製作月_2024.08
ヒルトン広島
担当箇所_レーザーカットパネル、十字架
使用技術_微細加工／板金設計
インテリアデザイン_Hirsch Bedner Associates
アートコーディネート_インターカルチャーアート
製作月_2022.06
※ 富士工業株式会社は富士ホールディングス株式会社の100％子会社です。
【富士工業グループ会社概要】
事業概要：一般家庭用/業務用厨房機器の企画・開発設計・生産・販売・アフターサービス
代表者：代表取締役社長 柏村浩介
創立：1941年12月
所在地：神奈川県相模原市中央区淵野辺2丁目1番9号
従業員数：941名（役員、アルバイト・契約社員等を除く）
グループ会社：富士ホールディングス株式会社
富士工業株式会社
富士工業販売株式会社
フジテックメンテナンス株式会社
株式会社ヒートアンドクール
Fujioh International Trading Pte. Ltd.
芙子帝風商貿（上海）有限公司 (Fujioh Trading Shanghai Co.,Ltd.)
Fujioh Marketing Malaysia Sdn. Bhd.
台灣富士皇股份有限公司（Fujioh Marketing Taiwan Co., Ltd.)
［関連会社］アリアフィーナ株式会社
公式Web：https://www.fujioh.com
本件に関するお問合わせ先
富士ホールディングス株式会社 コミュニケーションデザイングループ
TEL: 042-718-5661
E-MAIL: fujioh.cdg@fujioh.com
