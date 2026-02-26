特殊金属加工スペシャリストチーム「Demold」、「もちだんご村 もち吉工場直売所」の壁面パネルを制作

温室効果ガス削減効果を反映したGXスチールを加工し、伝統的な日本らしい空間を演出富士工業株式会社（神奈川県相模原市／厨房機器製造・販売／代表取締役社長 柏村浩介、以下FUJIOH※1）の特殊金属加工スペシャリストチーム「Demold」は、2026年3月5日（木）にグランドオープンする「もちだんご村 もち吉工場直売所」の壁面パネルを制作したことをお知らせします。※1 FUJIOHは、富士工業グループの企業ブランドです。



























































左：Demoldが制作した壁面パネル 右：壁面パネルアップ



























「もちだんご村 もち吉工場直売所」外観

缶にGXスチール「NSCarbolex® Neutral」を採用している「決まり手煎餅」









































■「Demold」についてDemold は、FUJIOHのレンジフード開発で培った金属加工技術と提案力で、お客様のイメージを具現化するスペシャリストチームです。今までの金属加工技術では考えられなかった多彩な表情の演出を、金型コストを必要最小限に抑える技術を駆使して、多くの建築内外装に採用いただいています。Demold Webサイト：https://www.fujioh.com/demold/■過去実績夢洲駅担当箇所_天井パネル使用技術_自在成形クライアント_株式会社大阪港トランスポートシステム設計_大阪市高速電気軌道株式会社、株式会社安井建築設計事務所製造メーカー_森村金属株式会社「UBシステム天井仕様」材料_長田通商株式会社 バンドクサルデコール SP-07製作月_2025.01銀座シャンデリア担当箇所_アルミ押し出し成型パネル レーザーカットパネル使用技術_逐次成形 微細加工クライアント_三越伊勢丹基本設計_三越伊勢丹プロパティ・デザイン施工会社_鹿島建設 ／旭ビルウォール製作月_2020.08三井ガーデンホテル銀座築地使用技術_自在成形デザイン_ZADESIGN.inc撮影_YAMAMOTO KEITA photographic record製作月_2024.08ヒルトン広島担当箇所_レーザーカットパネル、十字架使用技術_微細加工／板金設計インテリアデザイン_Hirsch Bedner Associatesアートコーディネート_インターカルチャーアート製作月_2022.06

※ 富士工業株式会社は富士ホールディングス株式会社の100％子会社です。【富士工業グループ会社概要】事業概要：一般家庭用/業務用厨房機器の企画・開発設計・生産・販売・アフターサービス代表者：代表取締役社長 柏村浩介創立：1941年12月所在地：神奈川県相模原市中央区淵野辺2丁目1番9号従業員数：941名（役員、アルバイト・契約社員等を除く）グループ会社：富士ホールディングス株式会社富士工業株式会社富士工業販売株式会社フジテックメンテナンス株式会社株式会社ヒートアンドクールFujioh International Trading Pte. Ltd.芙子帝風商貿（上海）有限公司 (Fujioh Trading Shanghai Co.,Ltd.)Fujioh Marketing Malaysia Sdn. Bhd.台灣富士皇股份有限公司（Fujioh Marketing Taiwan Co., Ltd.)［関連会社］アリアフィーナ株式会社公式Web：https://www.fujioh.com本件に関するお問合わせ先富士ホールディングス株式会社 コミュニケーションデザイングループTEL: 042-718-5661E-MAIL: fujioh.cdg@fujioh.com関連リンクDemold Webサイトhttps://www.fujioh.com/demold/