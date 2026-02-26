こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「ハーモニーピンクフェスティバル」ビッグエコー with ナルミヤキャラクターズ3月11日よりコラボ企画を実施
株式会社第一興商（以下、当社）は、株式会社ナルミヤ・インターナショナル（本社：東京都港区、代表取締役社長執行役員：國京 紘宇／以下、ナルミヤ）のジュニアブランドのオリジナルキャラクター、「ナルミヤキャラクターズ」とのコラボ企画「ハーモニーピンクフェスティバル」を2026年3月11日より開催します。
ビッグエコー渋谷センター街本店となんばアムザ店にコラボルームを設置するほか、仙台青葉通り店、名駅4丁目店および西鉄天神駅前店を加えた全5店舗ではオリジナルシールがもらえるコラボドリンクを販売します。
また、ビッグエコー全店舗でオリジナルグッズが当たるキャンペーンと来店者全員にオリジナルスマートフォン壁紙プレゼントを実施します。
ナルミヤキャラクターズは、2000年代に一世を風靡したジュニアアパレルブランド、「エンジェルブルー」「メゾピアノジュニア」「ポンポネットジュニア」「デイジーラヴァーズ」の人気キャラクターたちです。2000年代初頭に小・中学生を中心に人気を博し、ファッションのみならず文房具や雑貨など日常のさまざまなシーンを彩ってきました。ナカムラくん、ベリエちゃん、ミントくんおよびルッキーといった個性豊かなキャラクターが登場し、昨今の平成リバイバルブームの影響で再び注目を集めています。当社は、ナルミヤキャラクターズとのコラボレーションにより、小・中学生はもちろん、当時のファン層もターゲットに据え、世代を超えた集客を図ります。
本コラボ企画では、ナルミヤキャラクターズの主要4キャラクターをピンク色で統一し、DAMを象徴する”ハーモニーマイク”を手にした様子を特別に完全描きおろしで表現しました。そのイラストを使用してコラボルームの装飾と各キャンペーングッズをデザイン。コラボ企画名「ハーモニーピンクフェスティバル」にふさわしいピンクづくしのキャンペーン内容で展開します。
当社は、今後も顧客ニーズを敏感に捉えた魅力あるサービスを創出し、顧客満足度を追求することでビッグエコーのカラオケ利用促進を目指します。
■「ハーモニーピンクフェスティバル」
ビッグエコー with ナルミヤキャラクターズ コラボ企画概要
1.コラボルーム設置
実施期間：2026年3月11日(水)〜4月19日(日)
実施店舗：ビッグエコー2店舗（各1ルーム）
渋谷センター街本店／なんばアムザ店
※詳細はビッグエコー オフィシャルサイト内キャンペーンページをご確認ください
内容 ：壁、テーブルおよび扉を本コラボ企画完全書き下ろしのナルミヤキャラクターズで装飾し、楽しくかわいいハーモニーピンクの世界を演出
2.コラボドリンク販売
実施期間 ：2026年3月11日(水)〜4月19日(日)
実施店舗 ：ビッグエコー5店舗
渋谷センター街本店／なんばアムザ店／仙台青葉通り店／名駅4丁目店／西鉄天神駅前店
※ビッグエコー オフィシャルサイト内キャンペーンページをご確認ください
メニュー ：2種類のコラボソフトドリンク 各640円(税込)
・ハーモニーピンクピーチ with ナカムラくんココアビスケットアイス
・ハーモニーピンクピーチ with ベリエちゃんベリーアイス
ノベルティ：「ハーモニーピンクフェスティバル」オリジナルコラボシール（全2種）
コラボドリンク1杯の注文ごとに1枚プレゼント※欠品時にはコラボメニューの販売を休止する場合があります
3.ビッグエコー全店舗対象のキャンペーンを実施
◇レシート応募でオリジナルハート型クッションが当たる！
応募期間：2026年3月11日(水)〜4月26日(日)
対象店舗：ビッグエコー全店舗
応募条件：ドリンクバーの利用を含む1,000円(税込)以上ご利用のレシートで応募可能
応募方法：レシートの写真をキャンペーンページ内応募ページにアップロード
※ビッグエコー オフィシャルサイト内キャンペーンページをご確認ください
賞品 ：「ハーモニーピンクフェスティバル」オリジナルハート型クッション 500名様
◇来店でもれなくプレゼント
実施期間：2026年3月11日(水)〜4月19日(日)
対象店舗：ビッグエコー全店舗
賞品 ：期間中10日間ごとにデザインが変わるオリジナルスマートフォン壁紙（全4種）
獲得方法：ルーム内のキャンペーンPOPに記載されている二次元コードをスマートフォンで読み取りダウンロード
■関連サイト
・ビッグエコー オフィシャルサイト内キャンペーンページ：https://big-echo.jp/campaign/narumiya/
・株式会社ナルミヤ・インターナショナル オフィシャルサイト：https://www.narumiya-net.co.jp/
