LIXIL、トイレの詰まりを『あふれる前』に検知　大規模なオフィスや商業施設だけでなく、小規模施設や店舗への導入が容易なIoT対応のトイレを4月に発売





















清掃業界の深刻な人手不足、最低賃金の上昇による管理コスト増、インバウンド需要回復による公共トイレの重要性向上により、質の高いトイレ空間の維持が困難になりつつあります。 LIXILはこの課題に対し、トイレメーカーとしての知見と最新のIoT技術を融合させた「LIXIL Toilet Cloud」を2022年より展開してきました。今回発売されるIoT対応のトイレ「パブリック向けクイックタンク式床置便器」の最大の特長は、「便器詰まり検知・お知らせ機能」です。 便器内のセンサーが詰まりによる水位上昇を検知すると、給水を自動停止して汚水のあふれを最小限に抑えます。 同時に、管理者や清掃員のスマートフォンへリアルタイムで通知が届き、重大な被害を防ぐとともに迅速な復旧を可能にします。それにより、従来はあふれた後の対応に追われ、数時間にわたり個室を閉鎖せざるを得なかった状況を未然に防ぎ、施設の運営リスクを最小化します。さらに、本サービス専用アプリは、AIが利用頻度に基づき最適な清掃手順を指示する「利用実態に即したオンデマンド清掃（メリハリ清掃）」を実現します。 全ての個室を巡回する必要がなくなり、清掃品質を維持したまま従来の定期巡回型清掃に比べ、作業時間の最大45%削減（当社試算）を可能にします。今までのトイレは、大規模なオフィスや商業施設での設置を目的とした壁排水のトイレであったのに対して、今回発売するトイレは床置き（床排水）のトイレで、連続洗浄が可能なフラッシュバルブ並みの利便性と、低水圧現場でも設置できる柔軟性を兼ね備えており、小規模施設や店舗（「コンビニエンスストア」「雑居ビル内の飲食店」「クリニック」）など、新築・改修を問わず幅広い物件への導入が可能です。LIXILは、深刻化する清掃員不足や労働力不足に対し、AIとIoTを活用した「新しいトイレマネージメント」を実現する「LIXIL Toilet Cloud」の拡充を通じて、ビルオーナーや管理会社の運営リスク低減を支援し、利用者にとって常に清潔で快適なトイレ空間の提供を目指していきます。＜参考資料＞■パブリック向けクイックタンク式床置便器の特長：奥行き675mmのコンパクト設計で、給水ホースや止水栓などを隠し、すっきりとした空間を演出します。洗浄間隔は約20秒と短く、利用者の多い駅構内やイベント施設でも、次の方が待たずに使用できるスムーズな利用体験を提供でき、待ち時間の煩わしさを解消します。また、従来の公共トイレにおいて大洗浄が8L※のところ、5Lで洗浄できる節水も実現しています。フチレス形状で清掃性にも優れています。※2002〜2006年発売品■LIXIL Toilet Cloud についてLIXIL Toilet Cloud は、清掃業務効率化支援AI アプリケーションに加え、便器詰まり検知・お知らせ機能、アプリによる一括管理、点検・排水洗浄サービスをセットにした「ベーシックプラン」と、追加オプションとして定額制修理サービスの「＋CARE プラン」をご用意しています。https://toilet-cloud.lixil.co.jp/■展示会情報今回のトイレ発売の告知のために、2026年3月3日（火）〜6日（金）の4日間、東京ビッグサイトの西ホールで開催される第55回 店舗総合見本市「JAPAN SHOP」（https://messe.nikkei.co.jp/js/）に出展します。・小間番号：JS1303About LIXILLIXILは、世界中の誰もが願う豊かで快適な住まいを実現するために、日々の暮らしの課題を解決する先進的なトイレ、お風呂、キッチンなどの水まわり製品と窓、ドア、インテリア、エクステリアなどの建材製品を開発、提供しています。ものづくりの伝統を礎に、INAX、GROHE、American Standard、TOSTEMをはじめとする数々の製品ブランドを通して、世界をリードする技術やイノベーションで、人びとのより良い暮らしに貢献しています。現在約53,000人の従業員を擁し、世界150カ国以上で事業を展開するLIXILは、生活者の視点に立った製品を提供することで、毎日世界で10億人以上の人びとの暮らしを支えています。株式会社LIXIL（証券コード: 5938）は、2025年3月期に1兆5,047億円の連結売上高を計上しています。LIXILグローバルサイト：https://www.lixil.com/jp/