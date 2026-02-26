AIで「子どもの成長」をより鮮明に。京進のほいくえんHOPPAがAI活用による新サービスを試験導入









































2024年度の保護者アンケート（https://keceg.jp/voice/）では、「安心して預けられる」が96.7％、「家庭と園職員とのコミュニケーションに満足」が92.6％と高い評価をいただいています。今回の「こどもストーリー」導入により、コミュニケーションをさらに深化させ、保育の品質向上と家庭との強固なつながりを目指します。これからの保育の新時代を切り開く第一歩になる結果を導けるよう努めてまいります。【京進の保育事業について】https://keceg.jp/京進の保育事業は2011年に開始。能力開発lesson（知育time）やネイティブのEnglish TeacherによるEnglish time、プログラミング教育への取り組みを特色としています。「HOPPA（ホッパ）」という名称で、全94園の保育園・認定こども園を運営しています。ブログ：https://keceg.jp/find/blog/Instagram：https://www.instagram.com/hoppa_befair/【株式会社京進】本社：600-8177京都市下京区烏丸通五条下る大坂町382-1設立：1981年4月代表取締役社長：立木 康之事業内容：総合教育サービス（集合学習塾、個別指導、英会話、日本語教育）、保育、介護、フードサービス、キャリア支援従業員数：2,081名（連結2025年5月末現在）サービス事業所数：493カ所（連結2025年5月末現在）ホームページ：https://group.kyoshin.co.jp/【京進グループについて】京進グループは1975年に学習塾として創業。現在は、学習塾のほか、語学、キャリア支援、保育、介護、フードサービスなど、人の一生を支援する事業を展開しています。グループビジョンは「ステキな大人が増える未来をつくる」。教育と、人の一生を支える事業で社会に貢献し続ける企業を目指しています。