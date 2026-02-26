こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
音声解析AI「MiiTel」が「楽天トラベル」の宿泊施設向けコンサルティング業務に導入
コミュニケーションの最適化を通じて、業務品質の向上と宿泊施設の売り上げ最大化に貢献
株式会社RevComm（レブコム、本社：東京都千代田区、代表取締役：会田武史）が提供する音声解析AI「MiiTel」が、楽天グループ株式会社が運営する旅行予約サービス「楽天トラベル」に導入されました。登録宿泊施設に提供するコンサルティング業務の品質向上を図る取り組みの一環として活用されます。
「楽天トラベル」では、全国の登録宿泊施設向けに専任の担当者を配置し、集客力の向上や売り上げの最大化を図るためのコンサルティングを提供しています。各コンサルタントは、往訪や電話、ウェブ会議などの多様なコミュニケーション手段を通じて、「楽天トラベル」上のマーケティングデータ等を活用した新たな提案や各宿泊施設の課題解決に取り組んでいます。
このたびの「MiiTel」の導入は、「楽天トラベル」の各コンサルタントが行っている宿泊施設との日々のコミュニケーションの最適化を図るものです。「楽天トラベル」は、AI技術の活用を通じてコミュニケーションを可視化し、効率化や負担軽減などの改善を行うことで、コンサルティング業務のさらなる品質向上と、宿泊施設の売り上げ最大化に向けた取り組みを推進します。また、「楽天トラベル」各コンサルタントの生産性を向上させることで、より多くの宿泊施設に対して、これまで以上にきめ細やかなサポートを提供することを目指します。レブコムは、電話解析AI「MiiTel Phone」、Web会議解析AI「MiiTel Meetings」、対面会話解析AI「MiiTel RecPod」、AIビジネスアシスタント「MiiTel Synapse Copilot」の提供を通じ、「楽天トラベル」が登録宿泊施設に提供するコンサルティング業務の品質向上と宿泊施設の売り上げ最大化に貢献します。
レブコムは今後も「コミュニケーションを再発明し、人が人を想う社会を創る。」というミッションのもと「MiiTel」ブランドの提供価値向上に努め、企業の生産性向上に貢献します。
■株式会社RevComm 会社概要
「コミュニケーションを再発明し、人が人を想う社会を創る。」という理念のもと、音声技術とAIにより、コミュニケーション課題を解決する企業です。
電話解析AI「MiiTel Phone」、コールセンター解析AI「MiiTel Call Center」、Web会議解析AI「MiiTel Meetings」、対面会話解析AI「MiiTel RecPod」、AIビジネスアシスタント「MiiTel Synapse Copilot」の提供を通じて会話データのプラットフォーム化を実現し、経営判断や意思決定に変革をもたらします。
2023年4月にアジア企業で唯一、米国「Forbes AI 50 2023」に選出、2025年1月にCES® 2025 にてAI部門イノベーションアワードを受賞、2025年8月に「日本スタートアップ大賞2025」にて総務大臣賞を受賞しました。
・企業名 ： 株式会社RevComm
・所在地 ： 100-6328 東京都千代田区丸の内二丁目4番1号丸の内ビルディング28階
・代表者 ： 会田 武史
・事業内容 ： AI × 音声のソフトウェア・データベースの開発
・企業サイト：https://www.revcomm.com/ja/
※記載されている会社名および商品・製品・サービス名（ロゴマーク等を含む）は、各社の商標または各権利者の登録商標です
