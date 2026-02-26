ネットワンパートナーズ、Xage Security社と販売代理店契約を締結











ネットワンパートナーズ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：田中 拓也、以下「ネットワンパートナーズ」）は、米国Xage Securityと販売代理店契約を締結しました。本締結を通じてネットワンパートナーズは、OTセキュリティ領域での提供を、IT・OT・AI環境全体をカバーする統合ゼロトラストプラットフォームへ拡大します。製造業および重要インフラ分野で高まり続けるアイデンティティベースのゼロトラストセキュリティ需要に応え、DXの加速、IT-OT統合、AI活用の進展に伴う新たなセキュリティ課題に対応します。※OT（Operational Technology：オペレーショナルテクノロジー）とは、主に社会インフラや産業を支える重要基盤を制御・運用するための技術を指す。■契約締結の背景・目的製造業や重要インフラ領域では、DXの進展に伴い、セキュリティ要件が従来のITにとどまらず、OT、さらにはAI駆動型システムへと急速に拡大しています。IoTデバイスの増加やリモート制御、デジタルツインの導入、AI自動化の急速な成長により、保護すべきアイデンティティ、資産、接続の数が飛躍的に増加しています。こうした環境変化により、企業ITシステムや産業OTネットワーク、そして新たなAIワークロードまでまたがる重要資産をエンドツーエンドで保護できる統合ゼロトラストプラットフォームが強く求められるようになっています。さらに日本では、防衛力の強化やレジリエンス向上への投資拡大を背景に、特に当初サイバーセキュリティを考慮して設計されていなかったOT環境において、高度なセキュリティ制御の採用が加速しています。業務を妨げることなく、アイデンティティベースのアクセス制御や継続的な検証、詳細なセグメンテーションを実現するセキュリティソリューションがもはや必須となっています。Xage Securityは、IT・OT・AIの各環境を横断するように専用設計された包括的なゼロトラストセキュリティプラットフォームによって、これらの課題を解決します。セキュアリモートアクセス（SRA）、特権アクセス管理（PAM）、ゼロトラストセグメンテーション、および資産保護の機能を統合し、ユーザーやデバイス、ワークロード、機械の間で「アイデンティティ（身元）」を基盤とした厳格なセキュリティを徹底します。さらに、この手法をAI分野へも拡張。AIモデルやデータパイプライン、自律システムに対しても、重要インフラと同等の極めて高い安全性を保証します。こうした背景のもと、ネットワンパートナーズは、製造業および重要インフラ分野におけるOTセキュリティ事業の強化を目的に、Xage Securityと販売代理店契約を締結しました。これにより、顧客は統合IT/OT環境を保護しつつ、次世代のAI駆動型オペレーションに対応する統一ゼロトラストプラットフォームを採用可能になります。■今後の展望ネットワンパートナーズはこれまで、製造業および社会インフラ分野において、ネットワークやシステム基盤を中心としたOTトータルソリューションを提供してきました。今回のXage Securityとの販売代理店契約により、IT・OT・AIを横断した統合セキュリティ基盤をさらに強化し、顧客が単一のプラットフォームで包括的なゼロトラストセキュリティを展開できる環境を提供します。今後はパートナー企業と連携しながら、ますます複雑化するセキュリティ要件に対応するため、製造現場および重要インフラ市場におけるOTセキュリティ事業の拡大を目指します。また将来のAI駆動型運用やグローバル展開を視野に、大規模環境でも高い性能とセキュリティレベルを維持可能なゼロトラスト基盤の提供を進めていきます。■Xage Security Chief Revenue Officer Russell McGuire氏のコメント製造業や重要インフラが近代化する中で、組織はIT、OT、AIシステム全体にわたって急速に拡大する攻撃対象に直面しており、アイデンティティベースのゼロトラストセキュリティが不可欠です。日本市場における深い専門知識と強力な存在感を持つ理想的なパートナーであるネットワンパートナーズとともに、Xage Securityは統合ゼロトラストプラットフォームの導入を加速しています。このプラットフォームにより、安全なリモートアクセスが可能になり、最小特権アクセスが強制され、重要資産が保護され、サイバーリスクが低減されることで、組織がIT、OT、AIの融合環境において自信を持ってDXを推進できるよう支援してまいります。■ Xage Security,Inc.についてXage Securityは、ゼロトラストアクセスと保護の分野で世界をリードしており、セキュアな未来を切り開くことを使命としています。クラウド、データセンター、地球上の遠隔運用エッジ、さらには軌道上でも、Xage Fabricプラットフォームを使ってアクセスを制御し、攻撃を防ぐことができます。Xageは管理が簡単で、1日で導入可能です。これにより、ユーザーはどこからでも必要な資産に安全かつ容易にアクセスできる一方で、攻撃チェーンのあらゆる段階で高度な攻撃者や内部脅威を防ぐことができます。詳細は xage.com をご覧ください。ネットワンパートナーズ株式会社についてネットワンパートナーズ株式会社は、パートナー企業との協業ビジネスに特化し、高付加価値を提供する「先端ITディストリビュータ」として、世界最先端のICT基盤製品を高度な技術サポートと高い製品品質とともに提供しています。ネットワンシステムズ株式会社のグループ会社として、ネットワングループ全体における新規商材の発掘や新規事業の開発も担っています。※記載されている社名や製品名は、各社の商標または登録商標です