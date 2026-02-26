¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÆüÈæÃ«¡Û¡É²Ö¤ÈËâË¡¤Îº×Åµ¡É¡ÖHIBIYA BLOSSOM 2026¡×±Ç²è¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤¬¹¤¬¤ë¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼¡õ°áÁõÅ¸¤¬·èÄê
Á´Ä¹Ìó60¥á¡¼¥È¥ë¤Î¡Ö²«¿§¤¤¥ì¥ó¥¬¤ÎÆ»¡×¤¬Êª¸ì¤Ø¤ÎË×Æþ´¶¤ò¹â¤á¤ë
´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î3Æü(²Ð)¡Á4·î4Æü(ÅÚ)
Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÆüÈæÃ«¡ÊÀéÂåÅÄ¶èÍ³ÚÄ®¡¢»ö¶È¼Ô¡§»°°æÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯3·î3Æü(²Ð)¡Á4·î4Æü(ÅÚ)¤Î´ü´Ö¡¢¡È¥¢¡¼¥È¡õ¥Õ¥é¥ï¡¼¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÆüÈæÃ«¤Î³¹¤Ç½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò²Ú¤ä¤«¤Ë½Ë¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖHIBIYA BLOSSOM 2026¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ºòÇ¯¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿±Ç²è¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ¤Õ¤¿¤ê¤ÎËâ½÷¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÂ³¤¡¢º£Ç¯¤ÏÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ë±Ç²è¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡Ù¡Ê3·î6Æü¸ø³«¡Ë¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼Â¸½¡£15,000ËÜ¤òÄ¶¤¨¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥é¥ï¡¼¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¥Õ¥é¥ï¡¼¥É¡¼¥à¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢±Ç²è¤ÎÀ¤³¦¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥×Èª¤ÎÂç³¬ÃÊÁõ¾þ¤ä¡¢Êª¸ì¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¡Ö²«¿§¤¤¥ì¥ó¥¬¤ÎÆ»¡×¤Ê¤É¿·¤¿¤Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤Î¤¿¤Ó¡Ö²«¿§¤¤¥ì¥ó¥¬¤ÎÆ»¡×¤¬ÆüÈæÃ«¥¹¥Æ¥Ã¥×¹¾ì¤òÈô¤Ó½Ð¤·¡¢ÆüÈæÃ«ÃçÄÌ¤ê¤Þ¤Ç³È¤¬¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£Á´Ä¹Ìó60¥á¡¼¥È¥ë¤Î¡Ö²«¿§¤¤¥ì¥ó¥¬¤ÎÆ»¡×¤¬Íè¾ì¼Ô¤ò¥ª¥º¤Î¹ñ¤Ø¤ÈÍ¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüÈæÃ«ÃçÄÌ¤ê°ìÂÓ¤Ç¤Ï³¹Åô¤ä¥Ù¥ó¥Á¤Ê¤É¤ò¥Õ¥é¥ï¡¼¥¢¡¼¥È¤ÇÁõ¾þ¤¹¤ë¡ÖBotanical Street¡×¤¬Å¸³«¡£±Ç²è¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¡Ö²«¿§¤¤¥ì¥ó¥¬¤ÎÆ»¡×¤È²Ö¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¥¢¡¼¥È¤ÊÆü¾ïÉ÷·Ê¤¬¹¤¬¤ê¡¢»×¤ï¤º¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¥Õ¥©¥È¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¶õ´Ö¤ËÊÑ¿È¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÆüÈæÃ«¤Î¥«¥Õ¥§¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤Ï¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Õ¤¿¤ê¤ÎËâ½÷¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥°¥ê¡¼¥ó¡É ¤È¡È¥Ô¥ó¥¯¡É¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¡£Ì£¤ï¤¦¤¿¤Ó¤ËÊª¸ì¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë±Ç²è¤Î¸ø³«¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢·àÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤â¤Î¤ÈÆ±¤¸ÁÇºà¡¢Æ±¤¸¥µ¥¤¥º¤Ç´°Á´ºÆ¸½¤·¤¿°áÁõ¤ÎÅ¸¼¨¤â¤¢¤ê¡¢´ÛÆâ¤Ç¤â±Ç²è¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òËþµÊ¤Ç¤¤ëÂ¿ºÌ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢3·î29Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤ÏÅìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÆüÈæÃ«³«¶È8¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢Áõ¾þÅù¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿À¸²Ö¤ò¥ê¥æ¡¼¥¹¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤ËÇÛÉÛ¤¹¤ë¡ÖFloral Gift¡×¤â¼Â»ÜÍ½Äê¤Ç¤¹¡£²Ö¤È¥¢¡¼¥È¤ËºÌ¤é¤ì¤¿ÆüÈæÃ«¤Î³¹¤Ç¡¢¤³¤Î½Õ¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¡È¥ª¥º¤ÎÊª¸ì¡É¤ò¤¼¤Ò¤´ÂÎ¸³¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://digitalpr.jp/table_img/1579/129166/129166_web_1.png
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
ÆüÈæÃ«ÃçÄÌ¤ê¤«¤é¥Õ¥é¥ï¡¼¥É¡¼¥à¤Ø¤ÈÂ³¤¯¡¢±Ç²è¤ÎÊª¸ì¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë
¡Ö²«¿§¤¤¥ì¥ó¥¬¤ÎÆ»¡×
³¹Åô¤ä¥Ù¥ó¥Á¤Ê¤É¤ò¥Õ¥é¥ï¡¼¥¢¡¼¥È¤ÇºÌ¤ë¡ÖBotanical Street¡×
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
ÆüÈæÃ«ÃçÄÌ¤ê¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ï¡¼¥¢¡¼¥È¤ÎÁõ¾þ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Õ¥é¥ï¡¼¥É¡¼¥à¼þÊÕ¤Þ¤ÇÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡¢±Ç²è¤ÎÊª¸ì¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¡Ö²«¿§¤¤¥ì¥ó¥¬¤ÎÆ»¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿Áõ¾þ¤ò£³·î£¶Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤éÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£ÆüÈæÃ«ÃçÄÌ¤ê¤«¤éÆüÈæÃ«¥¹¥Æ¥Ã¥×¹¾ì¤Î¥Õ¥é¥ï¡¼¥É¡¼¥à¤Ø¤Þ¤ÇÂ³¤¯¤³¤ÎÆ»¤ÏÁ´Ä¹Ìó60¥á¡¼¥È¥ë¤â¤ÎÄ¹¤µ¤È¤Ê¤ê¡¢±Ç²è¤ò¸«¤ëÁ°¸å¤Ç¤³¤ÎÆ»¤òÊâ¤±¤Ð¡¢Êª¸ì¤Ø¤ÎË×Æþ´¶¤¬¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
±Ç²è¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬³Ú¤·¤á¤ë°µÅÝÅª¿§ºÌ¤Î¥Õ¥é¥ï¡¼¥É¡¼¥à
Âç³¬ÃÊ¤Ï¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥×Èª¤Î¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë
ÆüÈæÃ«¥¹¥Æ¥Ã¥×¹¾ì¤Ë¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡Ù¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¿§ºÌ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥Õ¥é¥ï¡¼¥É¡¼¥à¤¬ÅÐ¾ì¡£15,000ËÜ¤òÄ¶¤¨¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥é¥ï¡¼¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢±Ç²è¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê²Öºà¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥Õ¥é¥ï¡¼¥É¡¼¥à¤Ç¤¹¡£16:00¤«¤é¤Ï¡¢¥É¡¼¥à¤¬±Ç¤¨¤ë¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤ò¼Â»Ü¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸÷¤Î±é½Ð¤È¶¦¤Ë±Ç²è¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡Ù¤Î·àÃæ²Î¡Ö¥Õ¥©¡¼¡¦¥°¥Ã¥É¡×¤¬10Ê¬¤Ë1²óÎ®¤ì¤ëÆÃÊÌ¤Ê±é½Ð¤Ç¡¢Ãë¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿°õ¾Ý¤Î¸¸ÁÛÅª¤Ê¥É¡¼¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥É¡¼¥à¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ëÂç³¬ÃÊ¥¨¥ê¥¢¤Ï¡¢·àÃæ¤ÎÉñÂæ¥Þ¥ó¥Á¥¥ó¹ñ¤Î¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥×Èª¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¡£Êª¸ì¤ÎÀ¤³¦¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÍè¾ì¼Ô¤òÌ¥Î»¤·¤Þ¤¹¡£
Ì¾¾Î¡§¥¦¥£¥¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ« presents Flower Dome
´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á4·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë11:00¡Á23:00¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡¡¡¡¢¨ÆüÈæÃ«ÃçÄÌ¤ê¤Î¡Ö²«¿§¤¤¥ì¥ó¥¬¤ÎÆ»¡×¤Ï2026Ç¯3·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á¼Â»Ü
ÆÃÊÌ±é½Ð¡§16:00¡Á23:00¡¡¡Ê¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤¢¤ê¡Ë
¡¡¡¡¢¨½é²ó±é½Ð 16:00¡Á¡¿ºÇ½ª±é½Ð 22:50¡Á ¢¨10 Ê¬¤Ë 1 ²ó¼Â»Ü
¾ì½ê¡§Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÆüÈæÃ«¡¡ÆüÈæÃ«¥¹¥Æ¥Ã¥×¹¾ì¡¿Âç³¬ÃÊ
¼çºÅ¡§Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÆüÈæÃ«
¶¨ÎÏ¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüÈæÃ«¥¨¥ê¥¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È
¶¨»¿¡§±Ç²è¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡Ù
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
´ÛÆâ¤Ç¤â±Ç²è¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òËþµÊ¤Ç¤¤ë
Â¿ºÌ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¤´ÍÑ°Õ
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
¡±Ç²è¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡Ù¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡ª
Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÆüÈæÃ«¤Ç¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡Ù¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À ¡È¥°¥ê¡¼¥ó¡É ¤È¡È¥Ô¥ó¥¯¡É¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤ò´ü´ÖÃæ¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¡£±Ç²è¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤·¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢¤Õ¤¿¤ê¤ÎËâ½÷¤ÎÍ§¾ð¤È±¿Ì¿¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡¢¿´¤È¤¤á¤¯°ì»®¤Ë¡£º£¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤ºÌ¤ê¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ä¥É¥ê¥ó¥¯¡¢ÌÜ¤Ë¤â²Ú¤ä¤«¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¡¢¿´Ìö¤ë½Õ»þ´Ö¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
±Ç²è¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡Ù¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§
https://www.hibiya.tokyo-midtown.com/jp/event/7349/¡¡¡¡¢¨3·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë10¡§00¸ø³«Í½Äê
Elphaba's Wicked matcha soda
¥¨¥ë¥Õ¥¡¥Ð¤Î¼Ù°¤ÊËõÃã¥½¡¼¥À
1,500±ß(¥¤¡¼¥È¥¤¥ó)¡¡1,300±ß(¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È)
LEXUS MEETS... ¡Ê1F¡Ë
¡È°¤¤Ëâ½÷¡É¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¥Á¥¥ó¥Õ¥©¡¼
¡Ê¥Ù¥È¥Ê¥àÁíºÚÉÕ¤¡Ë
1,750±ß
VIETNAMESE CYCLO(HIBIYA FOOD HALL)¡ÊB1¡Ë
¤Õ¤¿¤ê¤ÎËâ½÷¤Î¥ô¥£¡¼¥¬¥ó
¥°¥ê¡¼¥ó¥µ¥é¥À
1,890±ß¡Ê¥¤¡¼¥È¥¤¥ó¡¦¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¡Ë
Mr.FARMER(HIBIYA FOOD HALL)¡ÊB1¡Ë
¥¨¥á¥é¥ë¥É¥¦¥£¥¥Ã¥É ¥·¥å¥ê¥ó¥×¥«¥ì¡¼
1,980±ß
DIYA¡Ê2F¡Ë
¢¨1Æü20¿©¸ÂÄê Äó¶¡»þ´Ö:16:00~21:00
¤Õ¤¿¤ê¤ÎËâ½÷¤Î¥Ñ¥ë¥Õ¥§ ¥Ù¥ê¡¼¤ÈËõÃã
1,430±ß
REVIVE KITCHEN THREE¡Ê2F¡Ë
¢¨3/12¥¹¥¿¡¼¥È Äó¶¡»þ´Ö:14:00¡Á21:00
¥¨¥ë¥Õ¥¡¥Ð¡¦¥ô¥§¥ë¥Ç¡ÁÄ¹ºê¸©¤½¤Î¤®ËõÃã¤Î¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¡Á
1,650±ß
DRAWING HOUSE OF HIBIYA¡Ê6F¡Ë
¢¨1Æü15¿©¸ÂÄê
¥°¥Ã¥É¡¦¥¦¥£¥Ã¥Á
3,388±ß
Pâtisserie & Café DEL'IMMO¡ÊB1¡Ë
¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥Ð¥Ö¥ë¡ÁÁ±¤¤Ëâ½÷¤ÎËâË¡¡Á
352±ß¡Ê¥¤¡¼¥È¥¤¥ó¡Ë345±ß¡Ê¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¡Ë
JEAN FRANÇOIS(HIBIYA FOOD HALL)¡ÊB1¡Ë
ºù¥Ô¥ó¥¯¤ÈÂçÍÕ¥°¥ê¡¼¥ó¤ÎÍ§¾ð
1,980±ß
NADABAN by HAL YAMASHITA¡Ê2F¡Ë
¢¨Äó¶¡»þ´Ö¡¡11:00¡Á15:15
ËÌ¤ÎËâ½÷¡Ê¥â¥¯¥Æ¥ë¡Ë
2,000±ß
STAR BAR¡Ê3F¡Ë
¢¨»þ´ÖÂÓ¤Ë¤è¤êÊÌÅÓ¥Á¥ã¡¼¥¸ÎÁ¶â1,100±ßÄºÂ×¤·¤Þ¤¹
½Õ¤òºÌ¤ë¥¦¥£¥¥Ã¥É¥½¡¼¥À
º¸:¥í¡¼¥º¥ì¥â¥Í¡¼¥É/±¦:¥é¥º¥Ù¥ê¡¼¥ì¥â¥Í¡¼¥É
³Æ1,200±ß
Q CAFE by Royal Garden Cafe¡Ê6F¡Ë
¥°¥ê¥ó¥À¡¦¥í¥¼
¡Á·§ËÜ¸©¥¤¥Á¥´¤È¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¤Î¥à¡¼¥¹¡Á
1,650±ß
DRAWING HOUSE OF HIBIYA¡Ê6F¡Ë
¢¨1Æü15¿©¸ÂÄê
¢¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤Ç¤¹
¢¨Äó¶¡´ü´Ö¡§3·î3Æü(²Ð)¡Á4·î4Æü(ÅÚ)
¡Ö¥¦¥£¥¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡× ·à¾ì¸ø³«µÇ° ¥¹¥¯¥é¥Ã¥Á¤¯¤¸¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó³«ºÅ
ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ1²ñ·×¤Ë¤Ä¤5,000±ß(ÀÇ¹þ¡¦¹ç»»ÉÔ²Ä)°Ê¾å¤ªÇã¤¤¾å¤²¡¦¤ª¿©»ö¤Ç¡¢¥¹¥¯¥é¥Ã¥Á¤¯¤¸¤ò1Ëç¿ÊÄè¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤äTOHO¥·¥Í¥Þ¥ºÆüÈæÃ«¤Ç¡Ö¥¦¥£¥¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡×¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤ÏÄÉ²Ã¤Î¥¹¥¯¥é¥Ã¥Á¤¯¤¸¥²¥Ã¥È¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¡£ÃêÁª¤Ç1,300Ì¾ÍÍ¤Ë±Ç²è¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤äÅìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¶¦ÄÌ¾¦ÉÊ·ô¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
ÂÐ¾Ý´ü´Ö¡§3·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á4·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§
https://www.hibiya.tokyo-midtown.com/jp/event/7350/¡¡¢¨3·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë10¡§00¸ø³«Í½Äê
➁±Ç²è¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡Ù¤Î¹ë²Ú°áÁõ¤¬Å¸¼¨
Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÆüÈæÃ«¤ÎÃÏ²¼¹¾ì¤Ë¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë±Ç²è¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡Ù¤ÎÀ©ºî¤òÃ´Åö¤·¤¿¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Î¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¥Á¡¼¥à¤¬¡¢·àÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤â¤Î¤ÈÆ±¤¸ÁÇºà¡¢Æ±¤¸¥µ¥¤¥º¤Ç´°Á´ºÆ¸½¤·¤¿°áÁõ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥¨¥ë¥Õ¥¡¥Ð¤ä¥°¥ê¥ó¥À¤ÎÈþ¤·¤¤¥É¥ì¥¹¡¢¥¨¥ë¥Õ¥¡¥Ð¤Î¤Û¤¦¤¡¢¥°¥ê¥ó¥À¤ÎËâË¡¤Î¾ó¤È¥Æ¥£¥¢¥é¤Ê¤É±Ç²è¤ÎÀ¤³¦¤ËË×Æþ¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
Ì¾¾Î¡§±Ç²è¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡Ù¡¡°áÁõÅ¸
³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î£³Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á4·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë11:00¡Á23:00
¾ì½ê¡§Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÆüÈæÃ«ÃÏ²¼1³¬¡¡ÃÏ²¼¹¾ì
¼çºÅ¡§ÅìÊõÅìÏÂ³ô¼°²ñ¼Ò
¶¨ÎÏ¡§Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÆüÈæÃ«¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüÈæÃ«¥¨¥ê¥¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È
£Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÆüÈæÃ«´ÛÆâ³Æ½ê¤Ë±Ç²è¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡Ù¤Î¡È¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡É¤¬½Ð¸½¡ª
´ü´ÖÃæ¡¢HIBIYA FOOD HALL¤ÈTOHO¥·¥Í¥Þ¥º¤Ç¤â±Ç²è¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡Ù¤ÎÁõ¾þ¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢¤³¤Î»þ´ü¸ÂÄê¤Î¡È¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡É¤È¤·¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£´ÛÆâ¤¬¥¦¥£¥¥Ã¥É¤ÎËâË¡¤ËÀ÷¤Þ¤ëÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ãHIBIYA FOOD HALL¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¡ä
³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯£³·î£³Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á4·î£´Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¾ì½ê¡§ÃÏ²¼1³¬¡¡HIBIYA FOOD HALL
¡ãTOHO¥·¥Í¥Þ¥ºÆüÈæÃ«¡ä
³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯£²·î£²£°Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á4·î£²Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¾ì½ê¡§£´³¬¡¡TOHO¥·¥Í¥Þ¥º¥Õ¥í¥¢Æâ
https://digitalpr.jp/table_img/1579/129166/129166_web_2.png
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
¼þÇ¯¤ÎÆü¤ËÆüº¢¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¤ª²Ö¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡ÖFloral Gift¡×
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÆüÈæÃ«¤Î³«¶È¤«¤é8¼þÇ¯¤Ë¤¢¤¿¤ë3·î29Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë1³¬¥¢¥È¥ê¥¦¥àÆþ¸ý¤Ë¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤ËÀ¸²Ö¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡ÖFloral Gift¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£ÇÛÉÛ¤¹¤ëÀ¸²Ö¤Ï¡¢Å¸¼¨Åù¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¤ª²Ö¤òºÆÍøÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²Ö¡¹¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢´Ä¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±ºî¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
Ì¾ ¾Î¡§Floral Gift
¾ì ½ê¡§Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÆüÈæÃ«1³¬¥¢¥È¥ê¥¦¥àÆþ¸ý
Æü Äø¡§2026Ç¯3·î29Æü¡ÊÆü¡Ë
»þ ´Ö¡§12:00¡Á ¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
¼ç ºÅ¡§Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÆüÈæÃ«
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
¼þÊÕ»ÜÀß¤Ç¤â½Õ¤ò´¶¤¸¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥á¥Ë¥å¡¼¤òÅ¸³«
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
¸ø±à¤Î½Õ¤òºÌ¤ë¥Í¥â¥Õ¥£¥é¤È¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥×
HIBIYA¡¡BLOSSOM¡¡2026 in Hibiya Park¡ÊÆüÈæÃ«¸ø±à¡Ë
ÆüÈæÃ«¤Î³¹¤Ë½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò¹ð¤²¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖHIBIYA BLOSSOM 2026¡×¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¡ÖHIBIYA BLOSSOM 2026 in Hibiya Park¡×¤È¤·¤Æ¡¢¼ÇÄí¹¾ìÏÆ¤Ë¥Í¥â¥Õ¥£¥é²ÖÃÅ¡¢ÁðÃÏ¹¾ìÏÆ¤Ë¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥×²ÖÃÅ¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Í¥â¥Õ¥£¥é²ÖÃÅ¤Î¼þÊÕ¤Ë¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤Î½ÐÅ¹¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¿©»ö¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é½Õ¤Î²Ö¡¹¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢²Ö¤Î¸«¤´¤í¾ðÊó¤ÏÆüÈæÃ«¸ø±à¸ø¼°¡Ê@ParksHibiya¡Ë¤Ë¤Æ¿ï»þÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¡ÊÄë¹ñ¥Û¥Æ¥ë Åìµþ¡Ë
¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó¥Ñ¥¤
3,980±ß¡ÊÀÇ¥µ¹þ¡Ë
¢¨¥³¡¼¥Ò¡¼¤Þ¤¿¤Ï¹ÈÃãÉÕ
¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê
µ¨Àá¤ÎÈþÌ£¤·¤¤çõ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢Äë¹ñ¥Û¥Æ¥ëÅÁÅý¤Î°ìÉÊ¡£
Äó¶¡¾ì½ê¡§ËÜ´Û1³¬ ¥é¥ó¥Ç¥Ö¡¼¥é¥¦¥ó¥¸
Äó¶¡´ü´Ö¡§¡Á4/30¡ÊÌÚ¡Ë
Äó¶¡»þ´Ö¡§11:00-22:00¡Ê¥é¥¹¥È¥ª¡¼¥À¡¼¡Ë
ºù¤Î¥¿¥ë¥È
4,968±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ºù¤ÎË¤«¤ÊÉ÷Ì£¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¡¢½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò¹ð¤²¤ë¾åÉÊ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¥¿¥ë¥È¤Ç¤¹¡£ºù¤Î²Ö¤Ó¤é¤ÈÍÕ¤Î±öÄÒ¤±¡¢¤¦¤°¤¤¤¹Æ¦¤ò²Ã¤¨¤Æ¾Æ¤¾å¤²¡¢ºù¿§¤Î¥·¥å¥È¥í¥¤¥¼¥ë¤Èºù¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÈÎÇä¾ì½ê¡§ËÜ´Û1³¬ ¥¬¥ë¥¬¥ó¥Á¥å¥ï
ÈÎÇä´ü´Ö¡§3/1¡ÊÆü¡Ë¡Á4/19¡ÊÆü¡Ë
ÈÎÇä»þ´Ö¡§8:00-20:00
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
¡ÖHIBIYA BLOSSOM 2026¡×³«ºÅ³µÍ×
Ì¾¾Î¡§HIBIYA BLOSSOM 2026
´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á4·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡¡¢¨ÆüÈæÃ«ÃçÄÌ¤ê¤Ï£³·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á4·îÃæ½Üº¢¤Þ¤Ç¼Â»ÜÍ½Äê
¾ì½ê¡§Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÆüÈæÃ«¡¡ÆüÈæÃ«¥¹¥Æ¥Ã¥×¹¾ì¡¿Âç³¬ÃÊ¡¿´ÛÆâ³Æ½ê¡¢ÆüÈæÃ«ÃçÄÌ¤ê
¼çºÅ¡§Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÆüÈæÃ«¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüÈæÃ«¥¨¥ê¥¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È
U R L¡§https://www.hibiya.tokyo-midtown.com/hibiya-blossom/
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÆüÈæÃ«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÆüÈæÃ«¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¡¢¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢±Ç²è´Û¤Ê¤É¤Î»ÜÀß¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿Ê£¹ç»ÜÀß¤Ç¤¹¡£±Ç²è¡¦±é·à¤Î³¹¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÆüÈæÃ«¥¨¥ê¥¢¤Î¾å¼Á¤ÊÊ¸²½¤ä¡¢ÆüÈæÃ«¸ø±à¤¬ÎÙÀÜ¤¹¤ë¼«Á³Ë¤«¤Ê´Ä¶¤ò³è¤«¤·¡¢Ì¤Íè»Ö¸þ¤Î¿·¤¿¤ÊÂÎ¸³¤ä¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î´¶À¤ò»É·ã¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ÎÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.hibiya.tokyo-midtown.com/jp/about
»°°æÉÔÆ°»º¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
»°°æÉÔÆ°»º¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¡Ö¶¦À¸¡¦¶¦Â¸¡¦¶¦ÁÏ¤Ë¤è¤ê¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤ÎÄ©Àï¤òÂ³¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡Ö¡õ¥Þ¡¼¥¯¡×¤ÎÍýÇ°¤Ë´ð¤Å¤¡¢¡Ö¼Ò²ñÅª²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¡×¤È¡Ö·ÐºÑÅª²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¡×¤ò¼Ö¤ÎÎ¾ÎØ¤È¤È¤é¤¨¡¢¼Ò²ñÅª²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬·ÐºÑÅª²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¤½¤Î·ÐºÑÅª²ÁÃÍ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹¹¤ËÂç¤¤Ê¼Ò²ñÅª²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯4·î¤Î¿·¥°¥ë¡¼¥×·Ð±ÄÍýÇ°ºöÄê»þ¡¢¡Ö£Ç£Ò£Ï£Õ£Ð MATERIALITY¡Ê½ÅÅÀÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤à²ÝÂê¡Ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö£±¡¥»º¶È¶¥ÁèÎÏ¤Ø¤Î¹×¸¥¡×¡¢¡Ö£²¡¥´Ä¶¤È¤Î¶¦À¸¡×¡¢¡Ö£³¡¥·ò¤ä¤«¡¦³èÎÏ¡×¡¢¡Ö£´¡¥°ÂÁ´¡¦°Â¿´¡×¡¢¡Ö£µ¡¥¥À¥¤¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£¡õ¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥¸¥ç¥ó¡×¡¢¡Ö£¶¡¥¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡¦¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡×¤Î£¶¤Ä¤òÆÃÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤ËËÜ¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¼èÁÈ¤ß¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú»²¹Í¡Û¡¡
¡¦¡Ö¥°¥ë¡¼¥×Ä¹´ü·Ð±ÄÊý¿Ë¡×¡¡
¡¡https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/innovation2030/
¡¦¡Ö¥°¥ë¡¼¥×¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡×¡¡
¡¡https://www.mitsuifudosan.co.jp/esg_csr/approach/materiality/
¡¦¡Ö¡õ EARTH for Nature¡×¡¡
¡¡https://www.mitsuifudosan.co.jp/business/development/earth/for-nature/
¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯4·î¤Ë¡¢³¹¤Å¤¯¤ê¤Ë¤ª¤±¤ë´Ä¶¤È¤Î¶¦À¸Àë¸À¡Ö&EARTH for Nature¡×¤òºöÄê¤·¡¢¡Ö´Ä¶¡×¤ò¼«Á³¤È¿Í¡¦ÃÏ°è¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÈÂª¤¨¡¢Ë¤«¤Ê¡Ö´Ä¶¡×¤ò¹¤²¡¢Ì¤Íè¤ÎÀ¤Âå¤Ø¤Ä¤Ê¤°³¹¤Å¤¯¤ê¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÀë¸À¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÅÀ²ÝÂê¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÎÐ¤ò¼é¤ê°é¤à¡×¡Ö¿å¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÀ¸¤«¤¹¡×¡ÖÀ¸ÂÖ·Ï¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¡×¡ÖÃÏ°è¤ÎÁÛ¤¤¤ò¤Ä¤Ê¤°¡×¡Ö¼«Á³»ñ¸»¤ò½Û´Ä¤µ¤»¤ë¡×¤Î5¤Ä¤òÄê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¡Ö&EARTH for Nature¡×¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÅÀ²ÝÂê¤Î2¤Ä¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î3Æü(²Ð)¡Á4·î4Æü(ÅÚ)
Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÆüÈæÃ«¡ÊÀéÂåÅÄ¶èÍ³ÚÄ®¡¢»ö¶È¼Ô¡§»°°æÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯3·î3Æü(²Ð)¡Á4·î4Æü(ÅÚ)¤Î´ü´Ö¡¢¡È¥¢¡¼¥È¡õ¥Õ¥é¥ï¡¼¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÆüÈæÃ«¤Î³¹¤Ç½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò²Ú¤ä¤«¤Ë½Ë¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖHIBIYA BLOSSOM 2026¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ºòÇ¯¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿±Ç²è¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ¤Õ¤¿¤ê¤ÎËâ½÷¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÂ³¤¡¢º£Ç¯¤ÏÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ë±Ç²è¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡Ù¡Ê3·î6Æü¸ø³«¡Ë¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼Â¸½¡£15,000ËÜ¤òÄ¶¤¨¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥é¥ï¡¼¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¥Õ¥é¥ï¡¼¥É¡¼¥à¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢±Ç²è¤ÎÀ¤³¦¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥×Èª¤ÎÂç³¬ÃÊÁõ¾þ¤ä¡¢Êª¸ì¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¡Ö²«¿§¤¤¥ì¥ó¥¬¤ÎÆ»¡×¤Ê¤É¿·¤¿¤Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÆüÈæÃ«¤Î¥«¥Õ¥§¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤Ï¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Õ¤¿¤ê¤ÎËâ½÷¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥°¥ê¡¼¥ó¡É ¤È¡È¥Ô¥ó¥¯¡É¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¡£Ì£¤ï¤¦¤¿¤Ó¤ËÊª¸ì¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë±Ç²è¤Î¸ø³«¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢·àÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤â¤Î¤ÈÆ±¤¸ÁÇºà¡¢Æ±¤¸¥µ¥¤¥º¤Ç´°Á´ºÆ¸½¤·¤¿°áÁõ¤ÎÅ¸¼¨¤â¤¢¤ê¡¢´ÛÆâ¤Ç¤â±Ç²è¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òËþµÊ¤Ç¤¤ëÂ¿ºÌ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢3·î29Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤ÏÅìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÆüÈæÃ«³«¶È8¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢Áõ¾þÅù¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿À¸²Ö¤ò¥ê¥æ¡¼¥¹¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤ËÇÛÉÛ¤¹¤ë¡ÖFloral Gift¡×¤â¼Â»ÜÍ½Äê¤Ç¤¹¡£²Ö¤È¥¢¡¼¥È¤ËºÌ¤é¤ì¤¿ÆüÈæÃ«¤Î³¹¤Ç¡¢¤³¤Î½Õ¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¡È¥ª¥º¤ÎÊª¸ì¡É¤ò¤¼¤Ò¤´ÂÎ¸³¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://digitalpr.jp/table_img/1579/129166/129166_web_1.png
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
ÆüÈæÃ«ÃçÄÌ¤ê¤«¤é¥Õ¥é¥ï¡¼¥É¡¼¥à¤Ø¤ÈÂ³¤¯¡¢±Ç²è¤ÎÊª¸ì¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë
¡Ö²«¿§¤¤¥ì¥ó¥¬¤ÎÆ»¡×
³¹Åô¤ä¥Ù¥ó¥Á¤Ê¤É¤ò¥Õ¥é¥ï¡¼¥¢¡¼¥È¤ÇºÌ¤ë¡ÖBotanical Street¡×
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
ÆüÈæÃ«ÃçÄÌ¤ê¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ï¡¼¥¢¡¼¥È¤ÎÁõ¾þ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Õ¥é¥ï¡¼¥É¡¼¥à¼þÊÕ¤Þ¤ÇÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡¢±Ç²è¤ÎÊª¸ì¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¡Ö²«¿§¤¤¥ì¥ó¥¬¤ÎÆ»¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿Áõ¾þ¤ò£³·î£¶Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤éÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£ÆüÈæÃ«ÃçÄÌ¤ê¤«¤éÆüÈæÃ«¥¹¥Æ¥Ã¥×¹¾ì¤Î¥Õ¥é¥ï¡¼¥É¡¼¥à¤Ø¤Þ¤ÇÂ³¤¯¤³¤ÎÆ»¤ÏÁ´Ä¹Ìó60¥á¡¼¥È¥ë¤â¤ÎÄ¹¤µ¤È¤Ê¤ê¡¢±Ç²è¤ò¸«¤ëÁ°¸å¤Ç¤³¤ÎÆ»¤òÊâ¤±¤Ð¡¢Êª¸ì¤Ø¤ÎË×Æþ´¶¤¬¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
±Ç²è¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬³Ú¤·¤á¤ë°µÅÝÅª¿§ºÌ¤Î¥Õ¥é¥ï¡¼¥É¡¼¥à
Âç³¬ÃÊ¤Ï¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥×Èª¤Î¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë
ÆüÈæÃ«¥¹¥Æ¥Ã¥×¹¾ì¤Ë¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡Ù¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¿§ºÌ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥Õ¥é¥ï¡¼¥É¡¼¥à¤¬ÅÐ¾ì¡£15,000ËÜ¤òÄ¶¤¨¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥é¥ï¡¼¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢±Ç²è¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê²Öºà¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥Õ¥é¥ï¡¼¥É¡¼¥à¤Ç¤¹¡£16:00¤«¤é¤Ï¡¢¥É¡¼¥à¤¬±Ç¤¨¤ë¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤ò¼Â»Ü¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸÷¤Î±é½Ð¤È¶¦¤Ë±Ç²è¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡Ù¤Î·àÃæ²Î¡Ö¥Õ¥©¡¼¡¦¥°¥Ã¥É¡×¤¬10Ê¬¤Ë1²óÎ®¤ì¤ëÆÃÊÌ¤Ê±é½Ð¤Ç¡¢Ãë¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿°õ¾Ý¤Î¸¸ÁÛÅª¤Ê¥É¡¼¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥É¡¼¥à¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ëÂç³¬ÃÊ¥¨¥ê¥¢¤Ï¡¢·àÃæ¤ÎÉñÂæ¥Þ¥ó¥Á¥¥ó¹ñ¤Î¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥×Èª¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¡£Êª¸ì¤ÎÀ¤³¦¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÍè¾ì¼Ô¤òÌ¥Î»¤·¤Þ¤¹¡£
Ì¾¾Î¡§¥¦¥£¥¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ« presents Flower Dome
´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á4·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë11:00¡Á23:00¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡¡¡¡¢¨ÆüÈæÃ«ÃçÄÌ¤ê¤Î¡Ö²«¿§¤¤¥ì¥ó¥¬¤ÎÆ»¡×¤Ï2026Ç¯3·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á¼Â»Ü
ÆÃÊÌ±é½Ð¡§16:00¡Á23:00¡¡¡Ê¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤¢¤ê¡Ë
¡¡¡¡¢¨½é²ó±é½Ð 16:00¡Á¡¿ºÇ½ª±é½Ð 22:50¡Á ¢¨10 Ê¬¤Ë 1 ²ó¼Â»Ü
¾ì½ê¡§Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÆüÈæÃ«¡¡ÆüÈæÃ«¥¹¥Æ¥Ã¥×¹¾ì¡¿Âç³¬ÃÊ
¼çºÅ¡§Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÆüÈæÃ«
¶¨ÎÏ¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüÈæÃ«¥¨¥ê¥¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È
¶¨»¿¡§±Ç²è¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡Ù
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
´ÛÆâ¤Ç¤â±Ç²è¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òËþµÊ¤Ç¤¤ë
Â¿ºÌ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¤´ÍÑ°Õ
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
¡±Ç²è¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡Ù¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡ª
Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÆüÈæÃ«¤Ç¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡Ù¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À ¡È¥°¥ê¡¼¥ó¡É ¤È¡È¥Ô¥ó¥¯¡É¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤ò´ü´ÖÃæ¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¡£±Ç²è¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤·¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢¤Õ¤¿¤ê¤ÎËâ½÷¤ÎÍ§¾ð¤È±¿Ì¿¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡¢¿´¤È¤¤á¤¯°ì»®¤Ë¡£º£¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤ºÌ¤ê¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ä¥É¥ê¥ó¥¯¡¢ÌÜ¤Ë¤â²Ú¤ä¤«¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¡¢¿´Ìö¤ë½Õ»þ´Ö¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
±Ç²è¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡Ù¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§
https://www.hibiya.tokyo-midtown.com/jp/event/7349/¡¡¡¡¢¨3·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë10¡§00¸ø³«Í½Äê
Elphaba's Wicked matcha soda
¥¨¥ë¥Õ¥¡¥Ð¤Î¼Ù°¤ÊËõÃã¥½¡¼¥À
1,500±ß(¥¤¡¼¥È¥¤¥ó)¡¡1,300±ß(¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È)
LEXUS MEETS... ¡Ê1F¡Ë
¡È°¤¤Ëâ½÷¡É¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¥Á¥¥ó¥Õ¥©¡¼
¡Ê¥Ù¥È¥Ê¥àÁíºÚÉÕ¤¡Ë
1,750±ß
VIETNAMESE CYCLO(HIBIYA FOOD HALL)¡ÊB1¡Ë
¤Õ¤¿¤ê¤ÎËâ½÷¤Î¥ô¥£¡¼¥¬¥ó
¥°¥ê¡¼¥ó¥µ¥é¥À
1,890±ß¡Ê¥¤¡¼¥È¥¤¥ó¡¦¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¡Ë
Mr.FARMER(HIBIYA FOOD HALL)¡ÊB1¡Ë
¥¨¥á¥é¥ë¥É¥¦¥£¥¥Ã¥É ¥·¥å¥ê¥ó¥×¥«¥ì¡¼
1,980±ß
DIYA¡Ê2F¡Ë
¢¨1Æü20¿©¸ÂÄê Äó¶¡»þ´Ö:16:00~21:00
¤Õ¤¿¤ê¤ÎËâ½÷¤Î¥Ñ¥ë¥Õ¥§ ¥Ù¥ê¡¼¤ÈËõÃã
1,430±ß
REVIVE KITCHEN THREE¡Ê2F¡Ë
¢¨3/12¥¹¥¿¡¼¥È Äó¶¡»þ´Ö:14:00¡Á21:00
¥¨¥ë¥Õ¥¡¥Ð¡¦¥ô¥§¥ë¥Ç¡ÁÄ¹ºê¸©¤½¤Î¤®ËõÃã¤Î¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¡Á
1,650±ß
DRAWING HOUSE OF HIBIYA¡Ê6F¡Ë
¢¨1Æü15¿©¸ÂÄê
¥°¥Ã¥É¡¦¥¦¥£¥Ã¥Á
3,388±ß
Pâtisserie & Café DEL'IMMO¡ÊB1¡Ë
¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥Ð¥Ö¥ë¡ÁÁ±¤¤Ëâ½÷¤ÎËâË¡¡Á
352±ß¡Ê¥¤¡¼¥È¥¤¥ó¡Ë345±ß¡Ê¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¡Ë
JEAN FRANÇOIS(HIBIYA FOOD HALL)¡ÊB1¡Ë
ºù¥Ô¥ó¥¯¤ÈÂçÍÕ¥°¥ê¡¼¥ó¤ÎÍ§¾ð
1,980±ß
NADABAN by HAL YAMASHITA¡Ê2F¡Ë
¢¨Äó¶¡»þ´Ö¡¡11:00¡Á15:15
ËÌ¤ÎËâ½÷¡Ê¥â¥¯¥Æ¥ë¡Ë
2,000±ß
STAR BAR¡Ê3F¡Ë
¢¨»þ´ÖÂÓ¤Ë¤è¤êÊÌÅÓ¥Á¥ã¡¼¥¸ÎÁ¶â1,100±ßÄºÂ×¤·¤Þ¤¹
½Õ¤òºÌ¤ë¥¦¥£¥¥Ã¥É¥½¡¼¥À
º¸:¥í¡¼¥º¥ì¥â¥Í¡¼¥É/±¦:¥é¥º¥Ù¥ê¡¼¥ì¥â¥Í¡¼¥É
³Æ1,200±ß
Q CAFE by Royal Garden Cafe¡Ê6F¡Ë
¥°¥ê¥ó¥À¡¦¥í¥¼
¡Á·§ËÜ¸©¥¤¥Á¥´¤È¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¤Î¥à¡¼¥¹¡Á
1,650±ß
DRAWING HOUSE OF HIBIYA¡Ê6F¡Ë
¢¨1Æü15¿©¸ÂÄê
¢¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤Ç¤¹
¢¨Äó¶¡´ü´Ö¡§3·î3Æü(²Ð)¡Á4·î4Æü(ÅÚ)
¡Ö¥¦¥£¥¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡× ·à¾ì¸ø³«µÇ° ¥¹¥¯¥é¥Ã¥Á¤¯¤¸¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó³«ºÅ
ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ1²ñ·×¤Ë¤Ä¤5,000±ß(ÀÇ¹þ¡¦¹ç»»ÉÔ²Ä)°Ê¾å¤ªÇã¤¤¾å¤²¡¦¤ª¿©»ö¤Ç¡¢¥¹¥¯¥é¥Ã¥Á¤¯¤¸¤ò1Ëç¿ÊÄè¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤äTOHO¥·¥Í¥Þ¥ºÆüÈæÃ«¤Ç¡Ö¥¦¥£¥¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡×¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤ÏÄÉ²Ã¤Î¥¹¥¯¥é¥Ã¥Á¤¯¤¸¥²¥Ã¥È¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¡£ÃêÁª¤Ç1,300Ì¾ÍÍ¤Ë±Ç²è¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤äÅìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¶¦ÄÌ¾¦ÉÊ·ô¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
ÂÐ¾Ý´ü´Ö¡§3·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á4·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§
https://www.hibiya.tokyo-midtown.com/jp/event/7350/¡¡¢¨3·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë10¡§00¸ø³«Í½Äê
➁±Ç²è¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡Ù¤Î¹ë²Ú°áÁõ¤¬Å¸¼¨
Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÆüÈæÃ«¤ÎÃÏ²¼¹¾ì¤Ë¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë±Ç²è¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡Ù¤ÎÀ©ºî¤òÃ´Åö¤·¤¿¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Î¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¥Á¡¼¥à¤¬¡¢·àÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤â¤Î¤ÈÆ±¤¸ÁÇºà¡¢Æ±¤¸¥µ¥¤¥º¤Ç´°Á´ºÆ¸½¤·¤¿°áÁõ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥¨¥ë¥Õ¥¡¥Ð¤ä¥°¥ê¥ó¥À¤ÎÈþ¤·¤¤¥É¥ì¥¹¡¢¥¨¥ë¥Õ¥¡¥Ð¤Î¤Û¤¦¤¡¢¥°¥ê¥ó¥À¤ÎËâË¡¤Î¾ó¤È¥Æ¥£¥¢¥é¤Ê¤É±Ç²è¤ÎÀ¤³¦¤ËË×Æþ¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
Ì¾¾Î¡§±Ç²è¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡Ù¡¡°áÁõÅ¸
³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î£³Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á4·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë11:00¡Á23:00
¾ì½ê¡§Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÆüÈæÃ«ÃÏ²¼1³¬¡¡ÃÏ²¼¹¾ì
¼çºÅ¡§ÅìÊõÅìÏÂ³ô¼°²ñ¼Ò
¶¨ÎÏ¡§Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÆüÈæÃ«¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüÈæÃ«¥¨¥ê¥¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È
£Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÆüÈæÃ«´ÛÆâ³Æ½ê¤Ë±Ç²è¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡Ù¤Î¡È¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡É¤¬½Ð¸½¡ª
´ü´ÖÃæ¡¢HIBIYA FOOD HALL¤ÈTOHO¥·¥Í¥Þ¥º¤Ç¤â±Ç²è¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡Ù¤ÎÁõ¾þ¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢¤³¤Î»þ´ü¸ÂÄê¤Î¡È¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡É¤È¤·¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£´ÛÆâ¤¬¥¦¥£¥¥Ã¥É¤ÎËâË¡¤ËÀ÷¤Þ¤ëÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ãHIBIYA FOOD HALL¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¡ä
³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯£³·î£³Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á4·î£´Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¾ì½ê¡§ÃÏ²¼1³¬¡¡HIBIYA FOOD HALL
¡ãTOHO¥·¥Í¥Þ¥ºÆüÈæÃ«¡ä
³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯£²·î£²£°Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á4·î£²Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¾ì½ê¡§£´³¬¡¡TOHO¥·¥Í¥Þ¥º¥Õ¥í¥¢Æâ
https://digitalpr.jp/table_img/1579/129166/129166_web_2.png
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
¼þÇ¯¤ÎÆü¤ËÆüº¢¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¤ª²Ö¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡ÖFloral Gift¡×
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÆüÈæÃ«¤Î³«¶È¤«¤é8¼þÇ¯¤Ë¤¢¤¿¤ë3·î29Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë1³¬¥¢¥È¥ê¥¦¥àÆþ¸ý¤Ë¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤ËÀ¸²Ö¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡ÖFloral Gift¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£ÇÛÉÛ¤¹¤ëÀ¸²Ö¤Ï¡¢Å¸¼¨Åù¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¤ª²Ö¤òºÆÍøÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²Ö¡¹¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢´Ä¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±ºî¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
Ì¾ ¾Î¡§Floral Gift
¾ì ½ê¡§Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÆüÈæÃ«1³¬¥¢¥È¥ê¥¦¥àÆþ¸ý
Æü Äø¡§2026Ç¯3·î29Æü¡ÊÆü¡Ë
»þ ´Ö¡§12:00¡Á ¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
¼ç ºÅ¡§Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÆüÈæÃ«
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
¼þÊÕ»ÜÀß¤Ç¤â½Õ¤ò´¶¤¸¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥á¥Ë¥å¡¼¤òÅ¸³«
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
¸ø±à¤Î½Õ¤òºÌ¤ë¥Í¥â¥Õ¥£¥é¤È¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥×
HIBIYA¡¡BLOSSOM¡¡2026 in Hibiya Park¡ÊÆüÈæÃ«¸ø±à¡Ë
ÆüÈæÃ«¤Î³¹¤Ë½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò¹ð¤²¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖHIBIYA BLOSSOM 2026¡×¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¡ÖHIBIYA BLOSSOM 2026 in Hibiya Park¡×¤È¤·¤Æ¡¢¼ÇÄí¹¾ìÏÆ¤Ë¥Í¥â¥Õ¥£¥é²ÖÃÅ¡¢ÁðÃÏ¹¾ìÏÆ¤Ë¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥×²ÖÃÅ¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Í¥â¥Õ¥£¥é²ÖÃÅ¤Î¼þÊÕ¤Ë¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤Î½ÐÅ¹¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¿©»ö¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é½Õ¤Î²Ö¡¹¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢²Ö¤Î¸«¤´¤í¾ðÊó¤ÏÆüÈæÃ«¸ø±à¸ø¼°¡Ê@ParksHibiya¡Ë¤Ë¤Æ¿ï»þÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¡ÊÄë¹ñ¥Û¥Æ¥ë Åìµþ¡Ë
¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó¥Ñ¥¤
3,980±ß¡ÊÀÇ¥µ¹þ¡Ë
¢¨¥³¡¼¥Ò¡¼¤Þ¤¿¤Ï¹ÈÃãÉÕ
¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê
µ¨Àá¤ÎÈþÌ£¤·¤¤çõ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢Äë¹ñ¥Û¥Æ¥ëÅÁÅý¤Î°ìÉÊ¡£
Äó¶¡¾ì½ê¡§ËÜ´Û1³¬ ¥é¥ó¥Ç¥Ö¡¼¥é¥¦¥ó¥¸
Äó¶¡´ü´Ö¡§¡Á4/30¡ÊÌÚ¡Ë
Äó¶¡»þ´Ö¡§11:00-22:00¡Ê¥é¥¹¥È¥ª¡¼¥À¡¼¡Ë
ºù¤Î¥¿¥ë¥È
4,968±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ºù¤ÎË¤«¤ÊÉ÷Ì£¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¡¢½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò¹ð¤²¤ë¾åÉÊ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¥¿¥ë¥È¤Ç¤¹¡£ºù¤Î²Ö¤Ó¤é¤ÈÍÕ¤Î±öÄÒ¤±¡¢¤¦¤°¤¤¤¹Æ¦¤ò²Ã¤¨¤Æ¾Æ¤¾å¤²¡¢ºù¿§¤Î¥·¥å¥È¥í¥¤¥¼¥ë¤Èºù¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÈÎÇä¾ì½ê¡§ËÜ´Û1³¬ ¥¬¥ë¥¬¥ó¥Á¥å¥ï
ÈÎÇä´ü´Ö¡§3/1¡ÊÆü¡Ë¡Á4/19¡ÊÆü¡Ë
ÈÎÇä»þ´Ö¡§8:00-20:00
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
¡ÖHIBIYA BLOSSOM 2026¡×³«ºÅ³µÍ×
Ì¾¾Î¡§HIBIYA BLOSSOM 2026
´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á4·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡¡¢¨ÆüÈæÃ«ÃçÄÌ¤ê¤Ï£³·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á4·îÃæ½Üº¢¤Þ¤Ç¼Â»ÜÍ½Äê
¾ì½ê¡§Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÆüÈæÃ«¡¡ÆüÈæÃ«¥¹¥Æ¥Ã¥×¹¾ì¡¿Âç³¬ÃÊ¡¿´ÛÆâ³Æ½ê¡¢ÆüÈæÃ«ÃçÄÌ¤ê
¼çºÅ¡§Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÆüÈæÃ«¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüÈæÃ«¥¨¥ê¥¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È
U R L¡§https://www.hibiya.tokyo-midtown.com/hibiya-blossom/
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÆüÈæÃ«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÆüÈæÃ«¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¡¢¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢±Ç²è´Û¤Ê¤É¤Î»ÜÀß¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿Ê£¹ç»ÜÀß¤Ç¤¹¡£±Ç²è¡¦±é·à¤Î³¹¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÆüÈæÃ«¥¨¥ê¥¢¤Î¾å¼Á¤ÊÊ¸²½¤ä¡¢ÆüÈæÃ«¸ø±à¤¬ÎÙÀÜ¤¹¤ë¼«Á³Ë¤«¤Ê´Ä¶¤ò³è¤«¤·¡¢Ì¤Íè»Ö¸þ¤Î¿·¤¿¤ÊÂÎ¸³¤ä¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î´¶À¤ò»É·ã¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ÎÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.hibiya.tokyo-midtown.com/jp/about
»°°æÉÔÆ°»º¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
»°°æÉÔÆ°»º¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¡Ö¶¦À¸¡¦¶¦Â¸¡¦¶¦ÁÏ¤Ë¤è¤ê¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤ÎÄ©Àï¤òÂ³¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡Ö¡õ¥Þ¡¼¥¯¡×¤ÎÍýÇ°¤Ë´ð¤Å¤¡¢¡Ö¼Ò²ñÅª²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¡×¤È¡Ö·ÐºÑÅª²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¡×¤ò¼Ö¤ÎÎ¾ÎØ¤È¤È¤é¤¨¡¢¼Ò²ñÅª²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬·ÐºÑÅª²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¤½¤Î·ÐºÑÅª²ÁÃÍ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹¹¤ËÂç¤¤Ê¼Ò²ñÅª²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯4·î¤Î¿·¥°¥ë¡¼¥×·Ð±ÄÍýÇ°ºöÄê»þ¡¢¡Ö£Ç£Ò£Ï£Õ£Ð MATERIALITY¡Ê½ÅÅÀÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤à²ÝÂê¡Ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö£±¡¥»º¶È¶¥ÁèÎÏ¤Ø¤Î¹×¸¥¡×¡¢¡Ö£²¡¥´Ä¶¤È¤Î¶¦À¸¡×¡¢¡Ö£³¡¥·ò¤ä¤«¡¦³èÎÏ¡×¡¢¡Ö£´¡¥°ÂÁ´¡¦°Â¿´¡×¡¢¡Ö£µ¡¥¥À¥¤¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£¡õ¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥¸¥ç¥ó¡×¡¢¡Ö£¶¡¥¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡¦¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡×¤Î£¶¤Ä¤òÆÃÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤ËËÜ¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¼èÁÈ¤ß¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú»²¹Í¡Û¡¡
¡¦¡Ö¥°¥ë¡¼¥×Ä¹´ü·Ð±ÄÊý¿Ë¡×¡¡
¡¡https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/innovation2030/
¡¦¡Ö¥°¥ë¡¼¥×¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡×¡¡
¡¡https://www.mitsuifudosan.co.jp/esg_csr/approach/materiality/
¡¦¡Ö¡õ EARTH for Nature¡×¡¡
¡¡https://www.mitsuifudosan.co.jp/business/development/earth/for-nature/
¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯4·î¤Ë¡¢³¹¤Å¤¯¤ê¤Ë¤ª¤±¤ë´Ä¶¤È¤Î¶¦À¸Àë¸À¡Ö&EARTH for Nature¡×¤òºöÄê¤·¡¢¡Ö´Ä¶¡×¤ò¼«Á³¤È¿Í¡¦ÃÏ°è¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÈÂª¤¨¡¢Ë¤«¤Ê¡Ö´Ä¶¡×¤ò¹¤²¡¢Ì¤Íè¤ÎÀ¤Âå¤Ø¤Ä¤Ê¤°³¹¤Å¤¯¤ê¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÀë¸À¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÅÀ²ÝÂê¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÎÐ¤ò¼é¤ê°é¤à¡×¡Ö¿å¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÀ¸¤«¤¹¡×¡ÖÀ¸ÂÖ·Ï¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¡×¡ÖÃÏ°è¤ÎÁÛ¤¤¤ò¤Ä¤Ê¤°¡×¡Ö¼«Á³»ñ¸»¤ò½Û´Ä¤µ¤»¤ë¡×¤Î5¤Ä¤òÄê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¡Ö&EARTH for Nature¡×¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÅÀ²ÝÂê¤Î2¤Ä¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£