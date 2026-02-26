

坂東玉三郎



日本芸術界を象徴する歌舞伎役者・坂東玉三郎と、「常に新しい音楽性を探求するオーケストラ」を掲げる新日本フィルハーモニー交響楽団の初共演によるコンサート『坂東玉三郎 meets 新日本フィルハーモニー交響楽団 』を、まもなく2026年3月7日（土）に、すみだトリフォニーホール・大ホールで開催いたします。

コンサートについて

第1部では、三枝伸太郎［ピアノ］率いる弦楽バンド編成によるLIVEステージを披露。後半の第2部では『ばら色の人生』『そして今は』『愛の讃歌』など、坂東玉三郎のカバーアルバムにも収録されたレパートリーを中心に、フルオーケストラ編成による豪華なステージをお届けします。坂東玉三郎が紡ぐ歌声と、新日本フィルのフルオーケストラの響きが、すみだトリフォニーホールを舞台に、新たな美の世界を描き出します。

［開催日程］

2026年3月7日（土） 16:00開演（15:15開場）

［プログラム］

第1部 坂東玉三郎 LIVE

第2部 坂東玉三郎 meets 新日本フィル

（休憩あり）

演奏曲目：『愛の讃歌』『ばら色の人生』『そして今は』ほか

［会場］

すみだトリフォニーホール・大ホール（東京都墨田区錦糸１丁目２番３号）

［チケット］

S\8,000 ※予定枚数終了

A\7,000

すみだ区割\6,400

すみだ学割\1,000

［出演］

第１部

坂東玉三郎［歌］

三枝伸太郎［ピアノ］

川本悠自［ベース］

吉田篤貴［ヴァイオリン］

吉田篤［ヴァイオリン］

萩谷金太郎［ヴィオラ］

ロビン・デュプイ［チェロ］

第２部

坂東玉三郎［歌］

藤野浩一［指揮］

新日本フィルハーモニー交響楽団

三枝伸太郎［ピアノ］



新日本フィルハーモニー交響楽団



お申込み・お問合せ

トリフォニーホールチケットセンター 03-5608-1212

https://www.triphony.com/concert/detail/2025-07-008317.html

主催：すみだトリフォニーホール（公益財団法人墨田区文化振興財団）

協力：公益財団法人新日本フィルハーモニー交響楽団

助成：一般財団法人地域創造