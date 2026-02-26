レポートオーシャン株式会社プレスリリース : 冷蔵陳列ケース市場はスマート小売拡大と省エネ冷却技術革新を原動力に2033年までに年平均成長率（CAGR）9.8％で437億8180万米ドルを超える見込み

