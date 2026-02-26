アジア太平洋地域自動車部品およびコンポーネント市場は、EV拡大とスマートモビリティ変革を原動力に、2033年までに年平均成長率（CAGR）7.38％で1,281億7,000万米ドルに達する見込み

