有限会社レジスタは2月26日（木） 「Shadow Corridor 2 雨ノ四葩」PlayStation(R)?5版を 通常価格:2,530円(税込)にて発売致しました。
タイトル ：Shadow Corridor 2 雨ノ四葩
ジャンル ：アクション
プレイ人数 ：1人
発売日 ：2026年2月26日（木）
通常価格 ：2,530円(税込)
ＣＥＲＯ ：「C」15齢以上対象
対応機種 ：PlayStation(R)?5
対応言語 ：日本語, 英語, 韓国語, 中国語 (簡体字), 中国語 (繁体字)
PlayStation Store
https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10014762/
HP
https://regista.co.jp/products/sc2ps5/
YouTube
https://youtu.be/J_On_ZEJn8o
最恐のランダム生成脱出ホラーが進化を遂げて帰ってきた！
■ボリュームアップしたランダム生成ダンジョン！
探索する広大な回廊はプレイする度に形を変える。
常に迷子。だけどそれが超楽しい！
刻々と変化する状況に対応し、ゴールを目指せ！
さらに、ランダム生成マップの収録数は前作を大きく上回る大ボリューム！
■新たなカルタシステム！
様々な特殊効果を発揮するカルタを集めよう！
自分だけの組み合わせを見つけ出し
自分だけのプレイスタイルを確立しよう！
■進化した多彩なアイテム！
登場するアイテムの数は前作以上！
しかも前作に増してクセが強い！？
多彩なアイテムを使いこなして活路を開け！
■新たな徘徊者
登場する徘徊者を全て一新！
しかも更に手ごわく恐ろしく…！？
あなたの判断力、瞬発力、そして恐怖に打ち勝つ勇気と行動力が試される。
持てる力を総動員して、逆境を切り抜けろ！
■初心者から上級者まで
今作では、よりダイナミックに変化する難易度から選択できる。
ゲームが苦手な人でもエンディングまで遊びやすくなりました。
もちろん、あなたが望むなら前作以上の地獄をお見せする用意はありますが…
■新たなストーリー
今作で語られるのは「時雨」という少女の物語。
彼女は死に安らぎを見出し、自ら命を絶った…はずだったが…。
今作で語られる新たな物語は、前作を遊んでいなくても楽しめる。
もちろん、前作を遊んでいたらもっと楽しめるだろう。
