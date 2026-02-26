有限会社レジスタは2月26日（木） 「Shadow Corridor 2 雨ノ四葩」PlayStation(R)?5版を 通常価格:2,530円(税込)にて発売致しました。

