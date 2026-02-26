＜アンテナショップ「日本橋 長崎館」10周年イベント＞ イタリア料理界の巨匠による料理教室や 長崎和牛など豪華長崎県産品が当たる抽選会を開催！ ～長崎県ご当地キャライベント（ふるさとPR・クイズ大会）も実施～

【場所】日本橋 長崎館（東京都中央区）

長崎県は、東京・日本橋にある長崎県アンテナショップ「日本橋 長崎館」（東京都中央区日本橋2-1-3）の開館10周年を記念して、3月1日（日）から22日（日）まで、食を中心に長崎県の魅力を発信するイベントを開催します。

イベントでは、東京・西麻布にあるイタリアンレストラン「リストランテ アルポルト」（長崎スタジアムシティ内にも出店）のオーナーシェフであり本格イタリア料理の普及に携わった片岡護さんの料理教室を開催。他にも、県の魅力やチャレンジを発信する「長崎の変」プロジェクト（クリエイティブプロデューサーは福山雅治さん）の公式キャラクター「にゃーが」などが登場する長崎県ご当地キャライベントや、長崎和牛など豪華景品が当たる大抽選会などを実施。来場者の皆様に、長崎県ならではの多彩な魅力をお伝えします。



片岡護シェフ にゃーが

「日本橋 長崎館」 10周年イベント概要

【場所】日本橋 長崎館（東京都中央区日本橋2-1-3 アーバンネット日本橋二丁目ビル1F）

※日本橋駅B7出口徒歩1分

電話番号（ショップ）03-6262-5352 ／（観光案内）03-3241-1777

【営業時間】10:30～19:30

【ホームページ】https://nagasakikan.jp/

■片岡護シェフの料理教室 デモンストレーション

【日時】3月7日（土） ①12:00～13:30 ②16:00～17:30

【定員】各回30名様限定（参加無料）

※当日開店10:30から各回整理券を配布いたします（なくなり次第配布終了）

【内容】長崎県産品を使った創作パスタ数種類を片岡護シェフが伝授します。

また、当日は試食、お土産がついています。

【片岡護シェフ プロフィール】

1948年東京生まれ。1968年、日本領事館の総領事付き料理人としてイタリア・ミラノに渡る。イタリアでは各地の名店に通い、料理修行に励む。1973年に帰国し、代官山「小川軒」を経て、南麻布「マリーエ」の料理長を務める。1983年、西麻布に「リストランテ アルポルト」を開店。日本での本格イタリア料理の草分け的存在として注目され、パスタ料理の名手としても名高い。現在、各地でレストランのプロデュース、テレビ、雑誌、料理教室、講演、各種イベントなど多方面で活躍し、著書も多数出版している。2021年春の褒章では、優れた技術を持つ人に贈られる黄綬褒章を受章。

■長崎県ご当地キャライベント（ふるさとＰＲ・クイズ大会）

【日時】3月15日（日） ①12:30～13:10 ②15:30～16:10

【定員】各回先着100名（参加無料）

【内容】ご当地キャラ5体のふるさとPR・クイズ大会を実施いたします。さらにクイズ大会では景品が当たるチャンスも！

※内容が変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください

≪出演予定のご当地キャラ≫

・にゃーが（長崎県）

・佐世保バーガーボーイ（佐世保市）

・おむらんちゃん（大村市）

・つばきねこ（五島市）

・人面石くん（壱岐市）

■10周年イベント大抽選会

【日時】3月21日（土）、22日（日）11:00～18:00

【参加方法】◎合計3,000円（税込）分のレシートで1回参加いただけます

◎3月1日（日）～3月22日（日）のレシートが有効です

※対象レシートは合算します

【景品】長崎和牛など豪華な県産品を多数ご用意しています

長崎和牛※写真はイメージです

■さらに、プレゼントもご用意！

上記各イベント（料理教室、ご当地キャライベント、大抽選会）への参加者へにゃーがのクリアファイルをプレゼント！（在庫がなくなり次第終了）

にゃーがのクリアファイル

長崎県アンテナショップ「日本橋 長崎館」について

江戸時代、長崎出島のオランダ商館長やドイツ人医師シーボルトが 江戸参府する際には、日本橋の薬種問屋「長崎屋」を定宿にしていました。「日本橋 長崎館」は、そんな長崎県にとってゆかりの深い場所・日

本橋にあるアンテナショップ。県産品の販売はもちろん、長崎ならではのカルチャーを楽しめるイベントや、県の魅力を紹介する観光案内窓口、長崎グルメや本日のカステラ、県産酒の飲み比べなどを堪能できる軽飲食エリアをご用意しています。