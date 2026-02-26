ウェスタンレッドシダー材市場規模予測：2032年には19.31百万米ドルに到達へ
2026年2月14日に、QYResearch株式会社は「ウェスタンレッドシダー材―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」の調査レポートを発表しました。本報告書は、ウェスタンレッドシダー材の世界市場に関する売上、販売量、価格、市場シェア、主要企業のランキングなどを網羅し、地域別、国別、製品タイプ別、用途別に詳細に分析しています。また、ウェスタンレッドシダー材の市場規模を、2021年から2032年までの市場パターンに基づき、将来の市場動向を予測しています。本調査は、定量的データとともに、企業が成長戦略を策定し、競争環境を評価し、市場ポジションを分析するための定性的分析も提供しています。
１．ウェスタンレッドシダー材市場概況
2025年におけるウェスタンレッドシダー材の世界市場規模は、17.78百万米ドルと予測され、2026年から2032年の予測期間において、年間平均成長率（CAGR）1.2%で成長し、2032年までに19.31百万米ドルに達すると予測されている。
ウェスタンレッドシダー材は、北米原産の針葉樹から得られる軽量で耐久性に優れた木材で、天然の防腐性と寸法安定性を備える。湿気や虫害に強く、屋外用途に適することから外壁材、デッキ、フェンス、屋根材などに広く用いられる。加工性が良く、断熱性や音響特性にも優れるため、住宅および商業施設の内装材としての需要も高い。温かみのある色調と芳香が意匠面での付加価値を高める。
２．ウェスタンレッドシダー材の市場区分
ウェスタンレッドシダー材の世界の主要企業：Surrey Cedar、 Oregon-Canadian Forest Products、 Johnson's Workbench、 E. T. Moore、 Teal-Jones Group、 Porcupine Wood Products、 Patrick Lumber、 Cedarland Forest Products、 Quadra Cedar、 PowerWood、 Quality Cedar Products、 Russin、 West Bay Forest Products、 Precision Cedar、 Cedar Solutions、 Quadra Wood Products
上記の企業情報には、ウェスタンレッドシダー材の販売量、売上、市場シェアなどが含まれており、業界の最新動向を把握するために重要な指標となります。
ウェスタンレッドシダー材市場は、製品別と用途別に以下のように分類されます：
製品別：Unprocessed Wood、 Processed Wood
用途別：Construction Industry、 Manufacturing
また、地域別にウェスタンレッドシダー材市場の概要を分析し、各地域の市場規模を詳細に把握できます。具体的には、以下の国・地域が対象となります：
北米：アメリカ、カナダ
ヨーロッパ：ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、ロシア、その他のヨーロッパ地域
アジア太平洋地域：中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ：メキシコ、ブラジル、その他のラテンアメリカ地域
中東とアフリカ：トルコ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、その他の中東及びアフリカ地域
【レポートの詳細内容・無料サンプルお申込みはこちら】
https://www.qyresearch.co.jp/reports/1671093/western-red-cedar-wood
【総目録】
第1章：ウェスタンレッドシダー材の製品概要、世界の市場規模予測、売上、販売量、価格について紹介する。また、最新の市場動向、推進力、機会、および業界メーカーが直面する課題とリスク、市場の制約を分析する。（2021～2032）
第2章：ウェスタンレッドシダー材メーカーの競合分析、トップ5社とトップ10社の売上ランキング、ウェスタンレッドシダー材の製造拠点と本社所在地、製品、価格、販売量および売上の市場シェア、最新の開発計画、合併および買収情報など、詳細な分析を提供する。（2021～2026）
