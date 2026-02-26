超高圧ソレノイドバルブの世界市場2026年、グローバル市場規模（常閉型、常開型、自己保持型）・分析レポートを発表
2026年2月26日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「超高圧ソレノイドバルブの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、超高圧ソレノイドバルブのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
【市場概要】
本レポートによると、世界の超高圧ソレノイドバルブ市場規模は2024年に3364百万ドルと評価されています。レビュー期間における年平均成長率3.4%で推移し、2031年には4246百万ドルへと再調整される見込みです。成熟した産業分野を中心としながらも、高圧流体制御の高度化需要を背景に安定した拡大が想定されます。
本レポートでは、米国の関税制度の現状と国際的な政策対応を踏まえ、競争構造、地域経済への影響、供給網の強靭性について分析しています。高圧対応部材や精密加工部品の調達環境が変化した場合の価格、納期、競争条件への影響を検討し、供給網の安定性を重要な競争要因として整理しています。
超高圧ソレノイドバルブは、通常、公称圧力が100MPaを超える高圧流体の制御に用いられる重要部品です。電磁石、可動鉄心、弁体、シールなどで構成され、電気信号によって弁の開閉状態を制御します。これにより、高圧液体や高圧気体のオンオフ制御を精密に行うことが可能です。
________________________________________
【製品特性と用途領域】
本製品は、極めて高い圧力環境下でも安定した作動と密閉性を維持できる点が特長です。高圧流体の正確な制御は、設備の安全性や運転効率に直結するため、信頼性と耐久性が重視されます。
用途は石油、化学、冶金、電力、その他の産業分野に広がっています。
石油分野では高圧流体の輸送や制御に用いられ、化学分野では反応工程や高圧プロセス制御に活用されます。冶金や電力分野でも、高圧媒体を扱う設備において不可欠な構成要素となっています。
________________________________________
【分析内容と主要指標】
本レポートは、数量分析と定性分析を組み合わせた包括的な市場調査です。2020年から2031年までの消費額、販売数量、平均販売価格を基に、市場規模と将来予測を提示しています。
地域別、国別、製品タイプ別、用途別に市場を分解し、需給動向、競争環境、需要変化要因を整理しています。
さらに、2025年時点の主要企業の市場シェア推計や製品事例を示し、主要プレイヤーの競争ポジションを明らかにしています。世界および主要国における市場機会の規模把握、成長可能性評価、用途別需要の将来見通し、競争要因の分析が本レポートの主な目的です。
________________________________________
【市場セグメンテーション】
市場は製品タイプ別および用途別に分類されています。製品タイプは常閉型、常開型、自己保持型に区分されています。制御方式や安全設計の要求に応じて適切なタイプが選択され、用途ごとに設計基準や作動条件が異なります。
用途別では石油、化学、冶金、電力、その他に分類されています。
各分野では圧力条件や媒体特性が異なるため、耐圧性能、耐食性、応答性、シール性能などが製品選定の重要要素となります。
________________________________________
【主要企業動向】
本市場では、Danfoss、Omega Engineering、Parker、COVNA、KENDRION、KSB、Burkertなどが主要企業として挙げられています。
