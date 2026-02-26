【3月5日(木)開催】安倍元首相銃撃事件、その“真実”を井川意高がついに総括。「今夜こそ、私の本当の想いを語ろう」――第一審判決を経て、亡き友への想いと事件の本質を抉り出す120分
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342651/images/bodyimage1】
東大法学部出身、そして自らの刑事事件の被告人として「司直の特性」を知り尽くす井川意高が、YouTubeや地上波では決して語れない「事件の行間」を冷徹に読み解く。
株式会社サイゾー（本社：東京都渋谷区）は、2026年3月5日（木）、元大王製紙会長・井川意高氏によるトークライブ「井川塾」を開催いたします。今回は、2022年7月に発生し日本の社会構造を一変させた「安倍元首相銃撃事件」をテーマに、第一審判決という一つの区切りを迎えた今だからこそ語るべき「事件の総括」を行います。
過去の井川塾ではイベント告知後、すぐに完売（SOLD OUT）となるなど、現在大きな注目を集めている本トークライブ。今回は、安倍晋三元首相と長年にわたり深い交流を持っていた井川氏が、沈黙を破りその本心を明かします。
■ 開催背景：狂騒が去り、残された「整理されない問い」に向き合う
事件直後から、旧統一教会問題、国葬の是非、あるいは陰謀論に至るまで、無数の言説が社会を埋め尽くしました。しかし、それらは本当に事件の核心を捉えていたのでしょうか。本イベントでは、第一審の公判内容を真正面から扱い、判決文の“行間”に滲む司直のメッセージや、控訴審に向けての真の争点を浮き彫りにします。
■ 見どころ：井川意高にしか語れない「三つの視点」
本ライブは、単なるニュースの要約や一般的な批評とは一線を画します。井川氏ならではの多角的な視点から、事件の深層に切り込みます。
1. 「元被告人」としての冷徹な視点：東大法学部出身であり、自らも刑事事件の被告人として法廷の異常さや司直の特性を身をもって知る井川氏だからこそ可能な、裁判記録の緻密な読み解き。
2. 「メディアの欺瞞」を斬る：商業的思惑や政治的立場によって歪められた論評、社会の分断を深めた報道の軽薄さを、圧倒的な教養と経験をもって斬り捨てます。
3. 「亡き友」への想い：総理就任前から長年交流を重ねてきた安倍氏の素顔を知る者として、死後に生まれた数々の誤解や歪曲を正し、一人の人間としての安倍晋三氏を語ります。
■ 双方向の対話：あなたの疑問を直接ぶつける質疑応答
井川塾の大きな特徴は、一方的な講演で終わらない点にあります。当日も質疑応答の時間を十分に確保。会場の参加者から寄せられる疑問や不信、怒りといった、あらゆる問いに対して井川氏が直接、揺るぎない覚悟を持って応えます。
▼井川塾・詳細／申込みはこちら
https://cyzo.co.jp/ikawa_juku/
--------------------------------------------------------------------------------
■ 開催概要
・日時：2026年3月5日（木）19:00～21:00（18:30開場）
・場所：LIVE STUDIO LODGE（代々木） （東京都渋谷区代々木1丁目30-1 代々木パークビル B1）
・出演：井川 意高
・価格：15,000円（税込・1ドリンク付）
▼詳細・チケット購入：
・井川塾公式ストア（会員登録不要）
https://ikawaschool.official.ec/items/136740925
・TIGET（要会員登録）
https://tiget.net/events/470036
--------------------------------------------------------------------------------
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社サイゾー・井川塾運営事務局
Email: ikawa.cram.school@gmail.com
配信元企業：株式会社サイゾー
東大法学部出身、そして自らの刑事事件の被告人として「司直の特性」を知り尽くす井川意高が、YouTubeや地上波では決して語れない「事件の行間」を冷徹に読み解く。
株式会社サイゾー（本社：東京都渋谷区）は、2026年3月5日（木）、元大王製紙会長・井川意高氏によるトークライブ「井川塾」を開催いたします。今回は、2022年7月に発生し日本の社会構造を一変させた「安倍元首相銃撃事件」をテーマに、第一審判決という一つの区切りを迎えた今だからこそ語るべき「事件の総括」を行います。
過去の井川塾ではイベント告知後、すぐに完売（SOLD OUT）となるなど、現在大きな注目を集めている本トークライブ。今回は、安倍晋三元首相と長年にわたり深い交流を持っていた井川氏が、沈黙を破りその本心を明かします。
■ 開催背景：狂騒が去り、残された「整理されない問い」に向き合う
事件直後から、旧統一教会問題、国葬の是非、あるいは陰謀論に至るまで、無数の言説が社会を埋め尽くしました。しかし、それらは本当に事件の核心を捉えていたのでしょうか。本イベントでは、第一審の公判内容を真正面から扱い、判決文の“行間”に滲む司直のメッセージや、控訴審に向けての真の争点を浮き彫りにします。
■ 見どころ：井川意高にしか語れない「三つの視点」
本ライブは、単なるニュースの要約や一般的な批評とは一線を画します。井川氏ならではの多角的な視点から、事件の深層に切り込みます。
1. 「元被告人」としての冷徹な視点：東大法学部出身であり、自らも刑事事件の被告人として法廷の異常さや司直の特性を身をもって知る井川氏だからこそ可能な、裁判記録の緻密な読み解き。
2. 「メディアの欺瞞」を斬る：商業的思惑や政治的立場によって歪められた論評、社会の分断を深めた報道の軽薄さを、圧倒的な教養と経験をもって斬り捨てます。
3. 「亡き友」への想い：総理就任前から長年交流を重ねてきた安倍氏の素顔を知る者として、死後に生まれた数々の誤解や歪曲を正し、一人の人間としての安倍晋三氏を語ります。
■ 双方向の対話：あなたの疑問を直接ぶつける質疑応答
井川塾の大きな特徴は、一方的な講演で終わらない点にあります。当日も質疑応答の時間を十分に確保。会場の参加者から寄せられる疑問や不信、怒りといった、あらゆる問いに対して井川氏が直接、揺るぎない覚悟を持って応えます。
▼井川塾・詳細／申込みはこちら
https://cyzo.co.jp/ikawa_juku/
--------------------------------------------------------------------------------
■ 開催概要
・日時：2026年3月5日（木）19:00～21:00（18:30開場）
・場所：LIVE STUDIO LODGE（代々木） （東京都渋谷区代々木1丁目30-1 代々木パークビル B1）
・出演：井川 意高
・価格：15,000円（税込・1ドリンク付）
▼詳細・チケット購入：
・井川塾公式ストア（会員登録不要）
https://ikawaschool.official.ec/items/136740925
・TIGET（要会員登録）
https://tiget.net/events/470036
--------------------------------------------------------------------------------
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社サイゾー・井川塾運営事務局
Email: ikawa.cram.school@gmail.com
配信元企業：株式会社サイゾー
プレスリリース詳細へ