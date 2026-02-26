第16回｢日本でいちばん大切にしたい会社｣大賞 受賞者が決定しました
「日本でいちばん大切にしたい会社」大賞実行委員会（実行委員長：坂本光司（元法政大学教授））・一般社団法人人を大切にする経営学会(R)が主催する『第16回「日本でいちばん大切にしたい会社」大賞』の受賞者が決定し、2026年2月25日（水）に受賞者決定の記者発表会を開催しました。
「日本でいちばん大切にしたい会社」大賞は、企業が本当に大切にすべき(1)従業員とその家族、(2)外注先・仕入れ先、(3)顧客、(4)地域社会、(5)株主の５人をはじめ、人を大切にし、人の幸せを実現する行動を継続して実践している会社の中から、その取組が特に優良な企業を表彰し、他の企業の範となることを目的として、平成22年度から実施しています。第1回より、経済産業大臣賞、中小企業庁長官賞、審査委員会特別賞を授与しています。その後、第5回から厚生労働大臣賞を創設、第6回から実行委員会特別賞を創設、第8回からは中小企業基盤整備機構理事長賞を創設、第10回からは地方創生大臣賞を創設、第14回からは内閣総理大臣賞を創設し、表彰してきました。
第16回となる本年度は、2025年6月16日から9月22日の期間に募集を行い、77件のご応募をいただき、審査委員会による厳正なる審査のもと受賞者がこの程決定しました。
各賞の授賞基準
内閣総理大臣賞 企業経営として、経営体制面が最も優れていて企業永続性があり、かつ、長期にわたり社会課題解決に取り組み・大きな社会的貢献をもたらしている
経済産業大臣賞 企業経営として経営体制面が優れていて企業永続性がある
厚生労働大臣賞 主に、総合的な雇用・労務面に関して優れた企業行動を実践し企業永続性がある
地方創生大臣賞 地方での雇用の創出他、地域創生に関して優れた企業行動を実践し企業永続性がある
中小企業庁長官賞 中小企業基本法の定義に基づく、中小企業に該当しており、企業経営として経営体制面が優れていて企業永続性がある
中小企業基盤整備機構理事長賞 中小企業基本法の定義に基づく、中小企業に該当しており、中小企業庁長官賞に次いで、企業経営として経営体制面が優れていて企業永続性がある
審査委員会特別賞 大賞の趣旨にふさわしい企業等
実行委員会特別賞 大賞の趣旨にふさわしい非営利企業（NPO法人・社会福祉法人・医療法人・学校法人・社団法人・財団法人・その他）、金融機関、自治体等
受賞者一覧
内閣総理大臣賞 清川メッキ工業株式会社 （代表取締役社長 清川 肇 福井県）
経済産業大臣賞 該当なし
厚生労働大臣賞 社会福祉法人永寿荘 （理事長 永嶋 正史 埼玉県）
地方創生大臣賞 株式会社アップルファーム （代表取締役 渡部 哲也 宮城県）
中小企業庁長官賞 トップ保険サービス株式会社 （代表取締役 野嶋 康敬 福岡県）
中小企業基盤整備機構理事長賞 株式会社隅田鋲螺製作所 （代表取締役 隅田 貴昭 大阪府）
審査委員会特別賞
株式会社葵製作所 （代表取締役 長谷川 薫 東京都）
東工業株式会社 （代表取締役 岩田 浩一 静岡県）
株式会社板通 （代表取締役社長 板橋 信行 栃木県）
株式会社オーザック （代表取締役社長 西山 基次 広島県）
船場化成株式会社 （代表取締役 美馬 直秀 徳島県）
藤和乾物株式会社 （代表取締役 佐藤 文彦 静岡県）
株式会社永田屋 （代表取締役 田中 大輔 神奈川県）
福井経編興業株式会社 （代表取締役社長 髙木 義秀 福井県）
豊和工業株式会社 （代表取締役 村上 圭 東京都）
有限会社ますいいリビングカンパニー （代表取締役 増井真也 埼玉県）
ユニオンシステム株式会社 （代表取締役社長 吉田 健一郎 大阪府）※吉はつちよし
