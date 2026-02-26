ケーブル不要でCarPlay／Android Autoをワイヤレス化。 超小型アダプター「GetPairr Mini 2.0」が今だけ40％OFF、実質4,695円台に
■ 概要
車内でスマートフォンを使うたびに、ケーブルを探して挿し直す――そんな日常の小さなストレスを解消するのが、
ワイヤレスCarPlay／Android Autoアダプター「GetPairr Mini 2.0」です。
本製品は、純正で有線CarPlay／Android Autoに対応した車両を、手軽にワイヤレス化できるコンパクトなアダプター。
初回設定後は、エンジン始動と同時に自動接続され、毎回スマートフォンを取り出す必要がありません。
直径約2cmの超小型設計で、USBポートに挿したままでも邪魔にならず、車内の見た目を損なわない点も特長です。
■ セール情報
【GetPairr Mini 2.0】
・割引率：40％OFF
・クーポンコード：HFOG7RTJ
・有効期間：1月30日～3月31日
・実質価格：4,695円（税込）台で購入可能
▼ 商品リンク
・USB-Aポート対応：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FPC9Z2H1
・USB-Cポート対応：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FY6K5S72
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342712/images/bodyimage1】
■ 機能・特長
● エンジン始動で自動接続
初回設定後は、エンジンをかけるだけでCarPlay／Android Autoに自動接続。
ケーブルの抜き差しが不要になり、運転前の準備がスムーズになります。
● 超コンパクト設計
直径約2cmの小型サイズで、USBポートに挿しっぱなしでも存在感を感じにくく、
コンソール周りをすっきり保てます。
● ナビ・音楽・通話を安定して使用可能
Googleマップ／Appleマップ、音楽再生、通話、
Siri／Google音声操作に対応。
日常のドライブで必要な機能を、快適な接続環境で使用できます。
● iPhone／Android両対応・2台まで記憶
iPhoneとAndroidの両方に対応し、最大2台まで接続情報を記憶。
家族で車を共有する場合でも、切り替えの手間がかかりません。
ご注意：
※ 本製品はCarPlay／Android Autoのワイヤレス化専用です。
※ YouTube・Netflixなどの動画再生やミラーリング機能には対応していません。
■ まとめ
「ケーブルを挿す」という日常の動作を減らすだけで、車内の快適さは大きく変わります。
GetPairr Mini 2.0は、小型・自動接続・シンプル操作を重視した、ナビや音楽を中心に使いたい方に適したワイヤレスアダプターです。
期間限定の40％OFFキャンペーンにより、実質4,695円台で購入できるこの機会に、車内環境のワイヤレス化を検討してみてはいかがでしょうか。
配信元企業：GetPairr
車内でスマートフォンを使うたびに、ケーブルを探して挿し直す――そんな日常の小さなストレスを解消するのが、
ワイヤレスCarPlay／Android Autoアダプター「GetPairr Mini 2.0」です。
本製品は、純正で有線CarPlay／Android Autoに対応した車両を、手軽にワイヤレス化できるコンパクトなアダプター。
初回設定後は、エンジン始動と同時に自動接続され、毎回スマートフォンを取り出す必要がありません。
直径約2cmの超小型設計で、USBポートに挿したままでも邪魔にならず、車内の見た目を損なわない点も特長です。
■ セール情報
【GetPairr Mini 2.0】
・割引率：40％OFF
・クーポンコード：HFOG7RTJ
・有効期間：1月30日～3月31日
・実質価格：4,695円（税込）台で購入可能
▼ 商品リンク
・USB-Aポート対応：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FPC9Z2H1
・USB-Cポート対応：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FY6K5S72
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342712/images/bodyimage1】
■ 機能・特長
● エンジン始動で自動接続
初回設定後は、エンジンをかけるだけでCarPlay／Android Autoに自動接続。
ケーブルの抜き差しが不要になり、運転前の準備がスムーズになります。
● 超コンパクト設計
直径約2cmの小型サイズで、USBポートに挿しっぱなしでも存在感を感じにくく、
コンソール周りをすっきり保てます。
● ナビ・音楽・通話を安定して使用可能
Googleマップ／Appleマップ、音楽再生、通話、
Siri／Google音声操作に対応。
日常のドライブで必要な機能を、快適な接続環境で使用できます。
● iPhone／Android両対応・2台まで記憶
iPhoneとAndroidの両方に対応し、最大2台まで接続情報を記憶。
家族で車を共有する場合でも、切り替えの手間がかかりません。
ご注意：
※ 本製品はCarPlay／Android Autoのワイヤレス化専用です。
※ YouTube・Netflixなどの動画再生やミラーリング機能には対応していません。
■ まとめ
「ケーブルを挿す」という日常の動作を減らすだけで、車内の快適さは大きく変わります。
GetPairr Mini 2.0は、小型・自動接続・シンプル操作を重視した、ナビや音楽を中心に使いたい方に適したワイヤレスアダプターです。
期間限定の40％OFFキャンペーンにより、実質4,695円台で購入できるこの機会に、車内環境のワイヤレス化を検討してみてはいかがでしょうか。
配信元企業：GetPairr
プレスリリース詳細へ