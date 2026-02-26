伊東市(庁舎：静岡県伊東市、市長：杉本 憲也)では、令和8年2月21日(土)から3月15日(日)まで小室山公園つばき園にてつばき観賞会を開催しております。





つばき園





つばきの館









会場となる小室山公園つばき園には、15,000m2の敷地に園芸種を中心に1,000種4,000本もの色鮮やかな椿が植栽されており、10月上旬から4月中旬にかけて、さまざまな椿が咲き誇ります。中でもつばき園の名花として有名なのは、「伊豆羽衣」「城ヶ崎紅」「伊豆日暮」「卜伴」「玉霞」「日の丸」の6種類で、「伊豆羽衣」は薄桃色の上品な花形が魅力的、「伊豆日暮」「玉霞」の2種類は紅と白のコントラストが美しく、「城ヶ崎紅」「卜伴」「日の丸」の3種類は濃い紅が目を引く品種となっています。





伊豆羽衣





伊豆日暮





城ヶ崎紅









つばき観賞会の開催期間中には、園内にある「つばきの館」で約100種の椿の一輪挿し展示や、趣向をこらした雛飾りの展示、つばき観賞会ボランティア「つばきめぐりびと」によるつばき園内の案内等が行われます。





つばき観賞会の詳細は伊東市観光HP「伊豆・伊東観光ガイド( https://itospa.com/ )」をご確認ください。





また、小室山山頂には「小室山リッジウォーク“MISORA”」があり、おしゃれな「Cafe・321」も併設されています。「小室山リッジウォーク“MISORA”」では、相模灘や伊豆諸島、天気が良ければ富士山などが一望できます。「Cafe・321」は、全席オーシャン＆スカイビュー。地層をイメージした優しい色合いの店内や、カフェ利用者限定のウッドデッキでくつろぐことができます。

他にも、恐竜広場という大きな恐竜のモニュメントやアスレチックのあるお子様連れにも人気のスポットもあり、家族で楽しめる場所となっています。

※現在、恐竜広場のトイレは改修工事中となります。ご注意ください。(3月中に完成予定)





小室リッジウォークMISORA









◆つばき観賞会概要

会場：小室山公園つばき園、つばきの館(静岡県伊東市川奈1260-142)

期間：令和8年2月21日(土)～令和8年3月15日(日)

時間：9:00～16:00(「つばきの館」のみ)