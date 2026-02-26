プレゼンテーションのトータルソリューションを展開する株式会社プレゼン製作所(本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：内野 良昭、以下「当社」)は、日常的なプレゼンテーション資料の作成を代行するサービス「スライド制作室」を、2026年2月26日より開始いたします。





スライド制作室









■サービス提供の背景

多くの企業において、社員が本来注力すべきコア業務の傍らで報告資料や説明資料、プレゼンテーション資料の作成に多大な時間を割かれ、業務負荷の増大や生産性の低下が課題となっています。

当社では2024年より、資料作成のサブスクリプションサービス「prezen.factory(プレゼンファクトリー)」を提供し、企業の資料作成支援を行ってまいりました。この運用を通じて蓄積された「プロによる迅速な資料改善」へのニーズや、「繁忙期のみ単発で依頼したい」「AIで作成した下書きを整えてほしい」といった新たな要望にお応えするため、サービス内容を刷新し、新たに「スライド制作室」としてリリースすることといたしました。

本サービスは、企業内に「プレゼンテーション資料制作の専門部署」が常駐しているかのような利便性を提供し、社員の皆様がコア業務に集中できる環境を実現します。





「スライド制作室」導入イメージ





■「スライド制作室」サービス概要

「スライド制作室」は、必要な時にいつでもプロに依頼できる体制を提供する資料制作代行サービスです。社内専任デザイナーを雇用するほどではないものの、一定量の制作ニーズがある中堅～大企業様に最適なソリューションです。





＜主な提供内容＞

1.プレゼンテーション資料の制作代行

役員報告、会議資料、社内勉強会、営業・サービス説明資料など、ビジネスシーンに必要なスライドを作成します(※動画制作は対象外)。





2.企画資料の制作代行

構成案やラフの段階からの資料化をサポートします。





3.既存資料のブラッシュアップ

お手元にある資料のデザインやレイアウトをプロの手で洗練させます。





4.AI生成資料のクオリティ向上・整形

生成AIが作成した資料の不自然な点の修正や、クオリティの向上・整形を行い、実務レベルのアウトプットへ仕上げます。





資料作成は「チームプレー」で









■本サービスの特徴とメリット

1.コア業務への集中と生産性向上

資料作成を外部委託することで、本来の業務に集中できる時間を創出します。





2.品質の標準化とブランド統一

社員ごとのスキル差を解消し、社内ブランドに沿った統一感のある高品質な資料を実現します。





3.柔軟なコスト管理

必要なタイミングで依頼できるため、専任デザイナーを雇用する人件費を抑制しつつ、プロのクオリティを確保できます。





資料作成の「見えないコスト」









■料金プラン(予定)

企業のニーズに合わせて選べる2つのプランをご用意しました。契約途中でのプラン切り替えも可能です。





1.定額プラン(月額15万円～)

「初期費用＋月額費用」で、専属部署のようにいつでも依頼が可能です。

契約期間：3か月、6か月、1年(※1年の場合は利用開始から最低3ヵ月以上の継続利用が条件)





2.スポットプラン

「初期費用＋枚数単価」で、必要な時に必要な分だけご依頼いただけます。









■今後の展望

オプションとして「プレゼン力(伝える力)向上研修」や「資料作成の内製化支援研修」も展開し、単なる制作代行にとどまらず、クライアント企業のプレゼンテーション能力全体の底上げに伴走してまいります。





※詳細は当社オウンドメディア内にてご案内しております

https://www.prezen-square.jp/posts/slide-production-room





※ご利用希望等のお問い合わせは下記よりお願い致します

https://www.prezen.jp/contact/









■株式会社プレゼン製作所について

PowerPointを用いたスライド制作を中心に、Preziや動画の制作など、企業のプレゼンテーションにまつわる一連の業務をワンストップで提供。研修・教育事業、AI診断サービスも展開。





会社名 ： 株式会社プレゼン製作所

本社 ： 東京都千代田区丸の内1-8-3 丸の内トラストタワー本館20階

代表者 ： 代表取締役CEO 内野 良昭

設立 ： 2020年4月1日

事業内容： プレゼンテーション資料作成代行、動画製作、プレゼン研修、コンサルティング等

URL ： https://www.prezen.jp/