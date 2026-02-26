Flatbike Japanを運営するMIYOSHI FARM Co.,Ltd.(所在地：北海道、代表：三次 博之)は、工具不要で着脱できる自転車用ペダル「Flatbike ポップオフペダル」の先行予約販売を、「Makuake」にて本日2026年2月26日(木)19:00より開始します。

本製品は、自転車を室内に保管する際や、車載・輪行時に発生する「ペダルが邪魔になる」「壁や内装を傷つけてしまう」といった課題を解決することを目的に開発されました。

「Makuake」プロジェクトページ： https://www.makuake.com/project/pop-off-pedals/





“秒で脱着”の革新的ペダル





■開発背景

スポーツバイクは、都会を軽快に駆け抜ける最高の移動手段です。しかし帰宅した瞬間、その存在は“場所を取る大きな物体”に変わります。

日本の住環境では、玄関は狭く、廊下はすれ違いが難しい。突き出したペダルが通行の妨げになり、室内保管では家族の視線も気になる。車に積めば内装を傷つけないか神経を使う――そんな日常の不便が、多くの都市型ライダーを悩ませてきました。

「走る自由を、降りたあとも守れないか。」その問いから、“工具なしで瞬時に外せる”という発想が生まれました。走行性能を犠牲にせず、都市生活に適応するための新しい選択肢として、本製品は誕生しました。

片手で1秒！速さに注目！





■特徴

1. 工具不要でワンタッチ着脱

ペダル本体は独自のロック機構により、工具を使わずに着脱が可能です。必要なときに外せるため、室内保管や輪行、車載時の取り回しを簡単にします。









2. 収納・持ち運び時のストレス軽減

ペダルを外すことで、自転車の横幅を抑えることができ、玄関や室内での保管、車内への積載時にスペースを有効活用できます。壁や家具、車内への接触によるキズ防止にもつながります。

車載もらくらく





3. 耐久性を考慮した素材と構造

ペダルボディには繊維強化ナイロン、スピンドルにはステンレススチールを採用。内部にはシールベアリングを使用し、日常使用を想定した耐久性とメンテナンス性を備えています。





4. 幅広い自転車に対応

マウンテンバイク・ロードバイクの双方に対応し、一般的な9/16インチ規格のクランクに取り付け可能です。









■リターンについて

Flatbikeフル装備セット割：55,670円(税込)

ぺダル × THINstem × シートバッグ 各1個

×限定100セット

フラット割 ：48,400円(税込)

ぺダル × THINstem 各1個 ×限定100セット

ファースト割：33,100円(税込)

ぺダル × シートバッグ 各1個 ×限定50セット

超超早割 ：21,600円(税込)

25％OFF Flatbike ポップオフペダル 1セット 1個 ×限定10個

超早割 ：23,000円(税込)

20％OFF Flatbike ポップオフペダル 1セット 1個 ×限定70個

早割 ：24,480円(税込)

15％OFF Flatbike ポップオフペダル 1セット 1個 ×限定120個

※数量限定リターンを含み、なくなり次第終了となります。









■プロジェクト概要

プロジェクト名： 片手で1秒！脱着できる自転車ペダル。

移動や収納スペースの悩みを『秒速』で解決！

期間 ： 2026年2月26日(木)19:00～4月29日(水)22:00

URL ： https://www.makuake.com/project/pop-off-pedals/





＜製品概要＞

商品名 ：Flatbike ポップオフペダル

種類 ：マウンテンバイク・ロードバイク兼用

内容 ：右×1個、左×1個、調整リング×6個

サイズ ：縦約102mm×横約89mm

重量 ：482g(右・左・ラッチヘッド含む)

カラー ：黒

素材 ：ペダルボディ…高強度 Akulon S223 繊維強化ナイロン

スピンドル…鍛造およびCNC加工ステンレススチール

クリート ：片面あたり8個(調整可能)

内部構造 ：シールベアリング1個、ブッシング1個。

ゴム製グロメットで湿気を遮断。

メンテナンス性 ：スピンドル取り外し可能(グリスアップ対応)

クランクのネジ山：標準 9/16インチ、20ネジ/インチ。

販売場所 ：Makuakeにて日本独占販売





製品パッケージ





■会社概要

商号 ：株式会社みよしファーム

代表者 ：代表取締役 三次 博之

所在地 ：〒061-0600 北海道樺戸郡浦臼町字キナウスナイ189-59

設立 ：2011年2月

事業内容：農業生産事業、輸入販売事業

資本金 ：200万円