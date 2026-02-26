昭和女子大学 (学長 金尾朗：東京都世田谷区) キャリア支援部が運営している「社会人メンターネットワーク」は、本学独自の学生キャリア支援であり高い就職実績を支える「社会人メンター制度」を担う新たなメンターの募集を３月２日から開始します。

■ 社会人メンター制度 概要

本学卒業生に限らず３年以上の就業経験がある社会人女性に、学生との個人またはグループメンタリングを通じて、自分の経験から卒業後のキャリアプランやライフプランについて相談に乗っていただく制度です。2011年に創設した本学独自の制度で、本学以外の出身者が約４分の３を占め、20代から70代まで幅広い世代の多彩なキャリアを持つ女性約340人が登録しています。学生に職業経験豊かな女性のロールモデルと直接対話できる機会を提供し、学生が人生のプランを具体的に考えられるようサポートを行っています。

ー 社会人メンター制度のプログラムは３つ ー

１：「メンターカフェ」

毎回テーマを設け、社会人メンターがそのテーマに関して自身の経験を学生に共有、懇談しながら働き方・仕事、生き方への理解を深める

２：「メンターフェア」

メンターが少人数の学生グループと自由に懇談、相談に応じる

３：「個別メンタリング」

メンターがオンラインもしくは対面で学生と１対１で面談し、自身の経験に基づき助言を行う

■ 2026年度春期 社会人メンター募集概要

募集期間

3月2日(月)～3月26日(木) 書類必着

募集人員

20名程度

対 象 者

３年以上の社会人経験を持つ女性。就業継続の有無・年齢は問いません。

応募方法

社会人メンターネットワークホームページ内 ①「応募フォーム」に入力後、送信 ②「自己紹介書」に記入後、郵送

選考方法

書類審査および面談審査

任 期

１期２年（更新あり）

詳細は、社会人メンター応募ページをご確認ください。https://www.swu.ac.jp/career/society/mentor/entry.html#

═══════════════════════════2024年度卒業生の実就職率*が96.0%を記録し、「2025年実就職率ランキング（大学通信７月24日発表）」で全国の女子大学（卒業生1,000人以上）で２位を達成しました。2011年から2022年および2024年の実就職率ランキングにおいて通算13回1位を獲得するなど、高い就職実績を維持しています。*実就職率＝就職者数÷(卒業者数－大学院進学者数)×100═══════════════════════════

