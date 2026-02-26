茨城県土浦市の激辛ラーメン専門店「レッチリ」（店主：桜井遊馬）は、2026年2月27日(金)より、待望の新メニュー『南極まぜそば』の販売を開始いたします。看板メニュー「南極ラーメン」の魂を継承し、重厚な旨味を凝縮した特製辛口肉味噌と、厳選された卵のまろやかさが究極の黄金比で融合。全激辛ファンに捧げる、中毒性抜群の「混ぜるな危険」な一杯が誕生しました。

■開発背景

「麺に愛を、スープに魂を、唐辛子にロマンを」を掲げ、日々進化を続けるレッチリ。 今回、当店が着目したのは「究極の辛旨の対比」です。 看板メニューである「南極ラーメン」の圧倒的な中毒性を、スープのない「まぜそば」という形に凝縮。店主が世界中の激辛を食べ歩き辿り着いた、燃えるような辛口肉味噌のパンチと、それを優しく包み込む卵のコク。一口食べれば、辛さの向こう側にある旨味の深淵に堕ちる、まさに戦慄の食体験をお届けするために開発されました。

■新メニュー「南極まぜそば」の3つの特徴

1. 覚醒の辛さ！極限まで煮詰めた「特製辛口肉味噌」 産地タイまで赴き仕入れる生唐辛子と数種の香辛料を贅沢に使用。 挽肉の旨味を最大限に引き出しながら、レッチリ独自のスパイス配合で仕上げた肉味噌は、一口目から脳を刺激する強烈なパンチと深いコクを両立させています。 2. 旨味をブーストさせる「卵との黄金比」 強烈な辛さの肉味噌を迎え撃つのは、濃厚な輝きを放つ新鮮な卵。 豪快にかき混ぜることで、鋭い辛さが卵のまろやかさによって絶妙に中和され、箸が止まらなくなる驚異的な旨味の相乗効果を生み出します。 3. 混ぜるな危険！？最後の一口まで続く中毒性 麺に絡みつく肉味噌、刻みニラ、タマネギ、そして卵。 すべてが一体となった瞬間に立ち昇る香りは、食欲を限界まで引き上げます。麺を食べ終えた後、残った肉味噌にライス（追い飯）を投入すれば、最後の一滴までレッチリの魂を堪能できること間違いなしです。

■商品概要

商品名 ：南極まぜそば 販売価格 ：1,500円（税込）発売日 ：2026年2月27日(金) 辛さレベル：辛さ3（お好みに合わせてカスタマイズ可能）

■レッチリについて

「激辛ラーメン専門店 レッチリ」2016年土浦に産声を上げた激辛ラーメン専門店。「麺に愛を、スープに魂を、唐辛子にロマンを。」を合言葉に、激辛ラーメンの常識を超える“本気の辛さ”と“旨味”を追求するラーメン専門店です。世界30カ国以上の激辛を食べ歩いた店主がつくる、他では味わえない「激辛の世界観」 が体験できます。ただ辛いだけではなく、一杯の中に深いコク・香り・旨味のバランスを極限まで高めた、 “覚醒するような辛旨体験”をお届け。 当店で人気の「南極シリーズ」「黄泉の鬼タン」をはじめ、 辛さの種類・痺れの強度・香りの余韻まで計算され尽くしたメニュー構成は、 辛党のお客様から“中毒性がある”“他店とは次元が違う”と高い評価をいただいております。

●店舗概要屋号 ：激辛ラーメン専門店 レッチリ所在地 ：〒300-0033 茨城県土浦市川口1-1-27アクセス：JR土浦駅より徒歩約10分営業時間：11:00～14:30 (L.O. 14:00) / 16:00～23:30 (L.O. 23:00) ※日曜日のみ通し営業 11:00～22:00（L.O 21:30）定休日 ：水曜日URL ：https://tabelog.com/ibaraki/A0802/A080202/8018990/公式Instagram ：https://www.instagram.com/redchiligekikara_no.1/公式X（旧Twitter）：https://x.com/recchili_ramen