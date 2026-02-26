CS放送「衛星劇場」では、「令和によみがえる。懐かしのちょいレア劇場」と題して、見る機会が少ない映画を特集中です。3月は「旅の贈りもの 0:00発」と「日本製少年」をお届け。「旅の贈りもの 0:00発」は紱永英明の唯一の出演映画。紱永英明が歌う「happiness」と「時代」(中島みゆき)や、中森明菜が歌う「いい日旅立ち」など、全編を彩る懐かしい名曲の数々に注目です。「日本製少年」は、元・光GENJI出身の大沢樹生が主演、「富江」などの及川中が監督・脚本を務めた青春犯罪映画。日本の歪んだ青春像に迫るインディペンデント･フィルムの傑作です。この他、富田靖子が出演した「南京の基督」など7作品を放送します。ぜひご覧ください！

旅の贈りもの 0:00発

★3月6日(金)午前8:30～他 放送！[制作年]2006年[監督]原田昌樹[脚本]篠原高志[出演]櫻井淳子、多岐川華子、紱永英明、太平シロー、大滝秀治、樫山文枝、黒坂真美懐かしい名曲の数々にのせて 車窓に流れる 美しい日本の原風景ー 時を忘れ 心を溶かせる 旅列車の指定席へ！偶数月の第3金曜日、深夜0時00分に大阪駅を出発する3両編成の不思議な列車。大勢の若い男女や、好奇心いっぱいの中年女性たちで賑わう車内。そこに、それぞれ悩みを抱えた5人の男女も乗り込んでいた…。そして、列車は翌朝「風町」に到着する。そこは、ぽつんと駅舎だけが建つ、ある田舎町。まぶしい陽差しと蝉時雨の中に旅人たちは降り立った。

日本製少年

★3月3日(火)午後6:00～他 放送！ ※R15[制作年]1995年[監督・脚本]及川中[出演]大沢樹生、嶋田加織、鈴木一功、庄司真理、松坂和歌子、江幡洋子オレ、親殺し少年。ワタシ、心臓サイボーグ少女。孤独な二人が辿る破滅の道行きを描くことで、日本の歪んだ青春像に迫ったインディペンデント･フィルムの傑作。父親を殺そうとした過去を持つ青年・田中大和（大沢）は、池袋でティッシュ配りをしている少女･薫（嶋田）に出会う。互いに惹かれあう二人だったが、薫の胸にはペースメーカーが埋め込まれ、しかも、彼女は電池交換を拒んでいた…。

南京の基督

★3月4日(水)深夜1:15～他 放送！[出演]レオン・カーフェイ、富田靖子

飛ぶ夢をしばらく見ない

★3月6日(金)深夜1:30～他 放送！[出演]細川俊之、石田えり

満月のくちづけ

★3月8日(日)深夜2:00～他 放送！[出演]深津絵里、寺脇康文

ショムニ

★3月9日(月)深夜1:15～他 放送！[出演]高島礼子、遠藤久美子

危ない話

★3月17日(火)午後6:00～ 放送！[出演]竹中直人、石橋蓮司、永島敏行

ターン

★3月20日(金)午前8:30～他 放送！[出演]牧瀬里穂、中村勘太郎(現･中村勘九郎)

江戸むらさき特急

★3月20日(金)深夜2:00～他 放送！[出演]風間杜夫、中条きよし

