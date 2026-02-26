Salesforce入力エージェント「ベルセールスAI(エーアイ)」の開発・販売を行うベルフェイス株式会社(本社：東京都港区、代表取締役：中島 一明)は、株式会社肥後銀行(以下、肥後銀行)におけるベルセールスAI活用事例記事を公開しました。





肥後銀行では、旧音声録音システムの取り回しの煩雑さや音声品質・テキスト化精度の課題を背景に、面談記録業務の抜本的な見直しを実施。ベルセールスAIの導入により、面談記録作成時間が1日当たり約60分から20分以下に短縮され、利用率は60％から75％に向上しています。





今後は蓄積データを活用したNBA(ネクスト・ベスト・アクション)や優秀行員の行動分析など、次のステージへと展開していく考えです。





■事例記事について

本事例記事では、肥後銀行がベルセールスAIを導入した背景や決め手、具体的な活用方法、現場からの生の声、そして今後の展望まで、詳しくご紹介しています。





【事例記事タイトル】

面談記録業務はSalesforceとベルセールスAIでここまで自動化できる｜肥後銀行がチャレンジするAI活用と次の一手





【事例記事URL】

https://bsai.bellface.co.jp/cases/higobank









■導入背景

肥後銀行では、金融庁のガイドラインに対応するため、顧客との面談記録業務の効率化を目的として音声録音システムを運用していましたが、利用機器の取り回しの煩雑さ、音声品質やテキスト化精度の課題、過去の面談内容を参照しながら音声データを確認しないといけない等、現場からの不満が高まっていました。





こうした課題を背景に、面談記録業務を含む業務フローの抜本的な見直しを実施し、ベルセールスAIの導入を決定いただく運びとなりました。









■成果創出を実現できた理由とは

肥後銀行は、以下の3つの要素によって大きな成果創出を実現しました。





1. 現場定着を実現した使いやすさと品質

スマートフォンでの録音により、持ち運びや取り回しの煩雑さが解消され、音声品質やテキスト化精度も高いことから、現場での定着率向上を実現。利用必須化と全行展開により、利用率は60％から75％に向上しました。





2. 記録業務の抜本的な効率化を実現したSalesforce自動連携

「入力しなくてよくなる」というコンセプトのもと、Salesforceとの自動連携やAIによる要点整理・抽出機能により、面談記録作成時間が1日当たり約60分から20分以下に短縮され、CRMへの入力時間が約75％削減されました。





3. 継続的な改善を可能にしたSaaS型サービスとデータ活用基盤

継続的に進化するSaaS型サービスを取り入れることで変化に適応し続けるとともに、営業店では残業時間が減少し、働き方改革にも貢献しています。









■導入効果

肥後銀行では、ベルセールスAIの導入により以下の効果が現れています。





・面談記録作成時間が1日当たり約60分→20分以下に短縮

・CRMへの入力時間が約75％削減

・利用必須化と全行展開により、預り資産業務の利用率は60％から75％に向上

・営業店では残業時間が減少し、働き方改革にも貢献

・記録の標準化により、上司による商談状況の把握が容易になり、マネジメントの質が向上









■顧客コメント

「面談記録業務の効率化は、当行にとって長年の課題でした。ベルセールスAIの導入により、記録作成時間が大幅に削減され、その分を顧客対応や提案準備に充てることができるようになりました。特に、記録の標準化により、新人行員でも一定の品質で記録を残せるようになった点は大きな成果です。今後は、データ蓄積を進め、お客さまに寄り添った提案力の向上を目指していきます。」

(株式会社肥後銀行 経営企画部デジタル戦略室 企画役代理 中村氏)









■今後の展望

肥後銀行では、Salesforceに蓄積されたテキスト化データを起点に、NBA(ネクスト・ベスト・アクション)や優秀行員の行動分析などの利活用を目指しています。ベルセールスAIが「記録業務の土台」として機能する範囲を広げていく予定です。





※詳細は上記の事例記事をご覧ください。









■ベルセールスAIについて

ベルセールスAIは、営業担当者の商談情報をAIが自動で抽出・構造化し、Salesforce入力を効率化するサービスです。特徴は以下の通りです。





1. Salesforce入力効率化に特化：AIが商談会話から必要項目を自動抽出

2. 圧倒的な使いやすさ：対面はスマホアプリ、Web商談はPCアプリで簡単操作

3. 高精度な要約・抽出：独自AIが情報抽出・構造化を高精度で実施









■株式会社肥後銀行 会社概要

商号 ： 株式会社肥後銀行

所在地 ： 熊本市中央区練兵町1番地

代表者 ： 代表取締役頭取 笠原 慶久

設立 ： 1925年7月25日

資本金 ： 181億円

事業内容 ： 銀行業(預金、貸出、内国為替、外国為替、

有価証券投資等の銀行業務)

ホームページ ： https://www.higobank.co.jp/





■ベルフェイス株式会社 会社概要

商号 ： ベルフェイス株式会社

所在地 ： 東京都港区新橋6-13-10 PMO新橋9F

代表者 ： 代表取締役 中島 一明

設立 ： 2015年4月27日

資本金 ： 9,015百万円(資本準備金含む)

事業内容 ： Salesforce入力エージェント「ベルセールスAI」の開発・販売

ホームページ ： https://bsai.bellface.co.jp/