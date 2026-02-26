こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
冷凍食品ブランドRFFF（ルフフフ） 「ソースがごほうび」グラタン・ワンプレートなど新デザインで5品登場！
手間ひまかけた洋食レストランの味わいを一皿に
株式会社ロック・フィールド（本社：兵庫県神戸市、社長：古塚孝志）が展開する冷凍食品ブランド「RFFF（ルフフフ）」では、2026年3月1日（日）より新商品5品を販売します。
「RFFF」は、当社が半世紀にわたりチルド惣菜で培ってきたノウハウで仕上げる冷凍食品ブランド。目的に合わせた冷凍食品が選択される時代に、こだわりのニーズを捉えたロック・フィールドらしい「高品質な冷凍食品」として提案しています。
この春は、ソースの美味しさを存分に堪能できるグラタン・ドリア・ワンプレートの 5品 が新登場。いずれも当社の調理技術を活かしたソースで、ごちそう感のある一皿に仕上げました。
またパッケージも「洋食レストランのテーブル」を想起させるデザインへ一新。ブルーのテーブルクロスや金の色使いなどで、「RFFF」の世界観と、手間ひまをかけた料理のおいしさを表現しています。
■RFFF（ルフフフ） 2026春季新商品
※価格はオンラインショップのもの。メニューの写真及びパッケージ画像はイメージです。
ザ・ハンバーグプレート シェフの本格デミグラスソ−ス
994円（税込）/1パック ＜内容量265g＞
お肉の旨みがあふれるハンバーグに、コク深いデミグラスソースがたっぷり。香り豊かなサフランライス、クリーミーなポテト、ハンバーグの3種類の料理を一緒に楽しめます。それぞれの料理の味わいはもちろん、ソースが他の料理と混ざり合って、一口ごとに食べ飽きない美味しさです。
海老好きの贅沢クリームグラタン
800円（税込）/1パック ＜内容量210g＞
ごろっとした海老と、なめらかでリッチな口あたりのベシャメルソース。そこにアメリケーヌソースを重ね、風味豊かに仕上げました。
バターでソテーした海老に白ワインを加え、旨みと香りを最大限に引き出し、その深い味わいをソースに溶け込ませています。
蟹クリームソースのグラタン
918円（税込）/1パック ＜内容量210g＞
レストランで作るように丁寧に作ったベシャメルソースは、口あたりがよくコクのある味わいで、蟹の旨みと食感を際立たせます。
黒毛和牛のごちそうドリア
994円（税込）/1パック ＜内容量260g＞
なめらかでコクのあるベシャメルソース、黒毛和牛の旨みを溶け込ませて仕上げたデミグラスソース、チキンブイヨンなどで炊き込んだ風味豊かなバターライスを層にしてドリアに仕上げました。一口ほおばると、味のコラボレーションが楽しめます。
海の幸とソースの幸のドリア
951円（税込）/1パック ＜内容量260g＞
海老、いか、白身魚、サーモントラウト。4種の魚介の旨みを閉じ込めたトマトクリームソースに、マッシュルーム、玉ねぎの旨みと白ワインのまろやかな風味で、コクの深いベシャメルソースが溶け合います。濃厚な旨みたっぷりの味わいに、さらに風味豊かなバターライスを合わせた一皿です。
■取扱店舗
・ロック・フィールドオンラインショップ https://members.rockfield.co.jp/shop/c/crol/
※購入には「ロック・フィールドメンバーズ」への登録が必要です
・当社直営店 ※一部店舗
・食品スーパーなど
「RFFF（ルフフフ）」について
2022年11月に誕生した、ロック・フィールドの冷凍食品ブランド。「Rock Field Frozen Foods」の頭文字をとり「るふふふ」と笑みのこぼれるご褒美時間の喜びを表現しています。本格的なレストラン品質の料理の中から冷凍食品として最適なメニューを厳選し、豊富なラインナップを展開。日々の食卓を囲む時間を豊かにする「ごちそう」をお届けします。
ブランドサイト：https://www.rockfield.co.jp/brand/rfff/
【お客様からのお問い合わせ先】
お客様相談室 フリーダイヤル 0120-878732
本件に関するお問合わせ先
【報道機関からのお問い合わせ先】
広報IR室 （神戸）078-435-2802 ／（東京）03-5843-6199
関連リンク
RFFFブランドサイト
https://www.rockfield.co.jp/brand/rfff/
