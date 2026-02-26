アートと音楽の都市型フェスティバル「DEFOAMAT」、代官山T-SITE等を会場に、5月13日（水）より5日間開催決定。本日2月26日（木）よりリターンつきのクラウドファンディングがスタート。











CCCアートラボなどが構成するDEFOAMAT実行委員会は、このたび「Poetry and New Options――詩的で知的な体験を通じ、社会のオルタナティブな可能性を感じる」をコンセプトに、5月13日（水）〜5月17日（日）の5日間、代官山にてアートと音楽の都市型フェスティバル「DEFOAMAT（デフォーマット）」を開催します。