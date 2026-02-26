こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
アートと音楽の都市型フェスティバル「DEFOAMAT」、代官山T-SITE等を会場に、5月13日（水）より5日間開催決定。本日2月26日（木）よりリターンつきのクラウドファンディングがスタート。
CCCアートラボなどが構成するDEFOAMAT実行委員会は、このたび「Poetry and New Options――詩的で知的な体験を通じ、社会のオルタナティブな可能性を感じる」をコンセプトに、5月13日（水）〜5月17日（日）の5日間、代官山にてアートと音楽の都市型フェスティバル「DEFOAMAT（デフォーマット）」を開催します。
会期中は代官山の街を舞台に、さまざまなアート展示や音楽、トークイベント、マーケットを実施します。また今回は、3月中旬からのチケット一般発売に先立ち、2月26日（木）より開催に向けての支援者を募るクラウドファンディングを開始します。ライブチケットやTシャツ、キーホルダーなど、さまざまなリターンもご用意しました。
公式サイト｜https://www.defoamat.com
公式Instagram｜https://www.instagram.com/defoamat/
「DEFOAMAT」とは？
Daikanyama Edutainment Festival of Art, Music, and Technologyの略称。カルチャーが生活と地続きのものであるということを認識し、ものごとを思考するきっかけを与えることを目的としています。
ふだんあまり観たり聴いたりする機会がなかったアートや音楽。気づかなかったり、知らなかった考え方や視点のアートやテクノロジー。あまり見かけないモノやフード。DEFOAMATを通じて代官山を楽しみながら、来場者が新たな選択肢や気づきを得られることをめざします。
アート
インドネシアのruangrupa、日本のSIDE COREなどが参加
2022年にドクメンタ15 の芸術監督をアジア人で初めて務め、前回のDEFOAMATでは、都市の農業をテーマとするリサーチプロジェクトを発表したインドネシアのアートコレクティブruangrupa（ルアンルパ）が今回も参加するほか、日本を代表するアートコレクティブSIDE COREも新たなプロジェクトを発表します。そのほかにも、ヒルサイドテラスやART FRONT GALLERY、MIDORI.soなどで連携プログラムが展開されます。
音楽
インドネシアのSenyawaを招聘予定
音楽ライブは代官山UNIT/Saloonにて5月16日（土）、DJライブはT-SITEにて5月17日（日）に開催します。2月26日（木）よりクラウドファンディングを通じてご支援を募り、海外からはインドネシアの音楽デュオ「Senyawa（センヤワ）」の招聘実現に向けて準備中です。驚異の憑依系ボイスパフォーマーのルリー・シャバラと、長い竹に弦を張った謎過ぎる自作楽器を操るヴキール・スヤディーによる、独創的、実験的なサウンドです。日本からは灰野敬二、2much crewの出演が決定。そのほかの出演アーティスト、チケット発売日時、タイムスケジュール等の詳細は決定次第、公式サイト等で告知します。
クラウドファンディングサイト｜https://greenfunding.jp/global/projects/9255
「DEFOAMAT」開催概要
アート：2026年5月13日（水）〜17日（日）
マーケット：2026年5月16日（土）〜17日（日）
音楽：2026年5月16日（土）DJ：5月17日（日）
会場｜代官山T-SITE、代官山UNITほか、代官山各会場にて開催。
代官山T-SITE：東京都渋谷区猿楽町16-15
代官山UNIT/Saloon：東京都渋谷区恵比寿西1-34-17
連携プログラム会場｜代官山ヒルサイドテラス、ART FRONT GALLERY、MIDORI so.、Forestgate Daikanyama 他
主催・企画・運営・お問い合わせ｜DEFOAMAT実行委員会 info_defoamat@ccc.co.jp
助成｜アーツカウンシル東京（芸術文化魅力創出助成）
協賛｜Forestgate Daikanyama、WPÜ SHINJUKU、Photomatic
※トークセッションなどの企画詳細、タイムスケジュール等は決定次第公式サイト等で告知します。
※音楽ライブは5月16日（土）のみの開催です。
※音楽ライブの催しのみ有料。アート展示、トークイベント、マーケット等の催しは無料でご入場いただけます。
CCCアートラボ
CCCアートラボは、企画会社カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の中で「アートがある生活」の提案をする企画集団です。わたしたちは「アートがある生活」の提案を通じて、アートを身近にし、誰かの人生をより幸せにすること、より良い社会をつくることに貢献したいと考えています。これまで行ってきた、店舗企画やアートメディア、商品開発やイベントプロデュースなど、長年の実業経験を通して培った知見をもとに、わたしたちだからできるアプローチで企画提案をします。
https://www.ccc-artlab.jp/
【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社
CCCアートラボ事業部 広報担当
メールアドレス：cccal.dm@ccc.co.jp