こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
カンム、中小事業者向け分割あと払いサービス「サクっと分割」を加えBtoB事業を拡大
バンドルカードに続く、事業の柱を構築
「お金の新しい選択肢をつくる」をミッションに掲げ、BtoCサービスとしてVisaプリペイドカード「バンドルカード」およびVisaクレジットカード「Pool」、BtoBサービスとして「サクっと資金調達」を提供する株式会社カンム（本社：東京都渋谷区、代表取締役：八巻 渉、以下「カンム」）は、本年春より、中小事業者向け分割あと払い（BNPL）「サクっと分割」を新サービスとして開始し、BtoB領域の事業を拡大いたします。
当社はBtoB領域において、「中小事業者のキャッシュフロー課題を、入金と支払いの両面からサポートすることで、日本経済にお金の回る仕組みをつくる」ことをミッションに掲げています。
このミッションの下、2025年3月より中小事業者向け資金調達サービス「サクっと資金調達」を提供してまいりました。サービスは順調に成長を続けており、ローンチから1年弱で100億円超の申込をいただくなど、多くの事業者様にご利用いただいております。
新サービスである「サクっと分割」は、中小事業者に季節的・突発的に発生する短期のキャッシュフロー課題を支払いの平準化・最適化により解決いたします。
近年、日本経済はインフレ基調へと転じ、従来の事業運営を継続するだけでは成長ではなく後退を招く可能性もある環境となっています。こうした中、企業が商機を逃さず柔軟に事業を推進するためには、迅速かつ多様な資金調達・決済手段がますます重要になると考えております。
日本国内でも企業向けキャッシュフローマネジメントサービスを提供する企業は増えつつあるものの、今後さらに拡大が見込まれる市場において、すべての企業の資金需要を十分にカバーするには依然として不足しているのが現状です。
このような状況に対して、当社は2026年をBtoB事業の本格始動の年と位置づけ、「入金」と「支払い」の両面で、中小事業者のキャッシュフロー課題を包括的に支援してまいります。今後も、新サービスの立ち上げや大手企業との共同サービス開発を積極的に推進し、さらに多くの中小事業者にとって利便性の高いサービスポートフォリオの構築を目指してまいります。
■中小事業者向け分割あと払い（BNPL）「サクっと分割」とは
法人間の請求書取引において、分割あと払いを簡単に導入できるサービスです。事業運営上、季節的・突発的に発生する短期のキャッシュフロー課題を支払いの平準化・最適化により解決します。
まず本年春に第1弾として、請求書発行企業様（売り手企業様）が、お取引先様（買い手企業様）向けに分割あと払い決済を無料で導入できるサービスを開始いたします。高額商談や季節性のまとまった注文等の際にお取引先様にご活用いただけます。
お問合せはこちら：https://sakutto-pay.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=news&utm_campaign=20260226-pre_release
また本年夏には第2弾として、買い手企業様が、自社の資金繰り計画に応じて、請求書の発行元を問わずお手元の請求書を柔軟に分割あと払いに切替えができるサービスの提供を予定しています。
今後は自社での法人向け分割あと払い（BNPL）サービスの提供にご関心のある企業様と共同でのサービス開発・提供も積極的に行ってまいります。
サクっと分割 公式サイト：https://sakutto-pay.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=news&utm_campaign=20260226-pre_release
■ ご参考）事業者向け資金調達サービス「サクっと資金調達」とは
将来の売上を買い取ることで、すぐに使える資金を提供する中小企業向けの資金調達サービスです。申込みから資金提供までオンラインで完結し、AI審査により最短４営業日で最大１億円の買取が完了します。そのため、一般的な銀行で融資を受けるよりも遥かに短い時間で簡単に資金を調達できるのが特長です。決算書・担保・保証人など不要なため、スピード面・心理面共に”サクっと”お手軽にご利用いただけます。
サクっと資金調達 公式サイト：https://lp.sakutto-funding.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=news&utm_campaign=202602-prtimes_pre_release_bnpl
【カンムの概要】
社名：株式会社カンム
代表者：代表取締役 八巻渉
設立：2011年1月14日
所在地：東京都渋谷区恵比寿1丁目20-18 三富ビル新館 4階
コーポレートサイト：https://kanmu.co.jp/
ブランドロゴURL：https://kanmu.co.jp/brand-guidelines/
カンムは「お金の新しい選択肢をつくる」をミッションに掲げるFinTech企業です。個人向けサービスとしてアプリからすぐに発行できるVisaプリペイドカード『バンドルカード』を開発・運営しており、2026年1月には1,400万ダウンロードを達成。新サービスとして"投資と決済"を1つのアプリで完結できる『Pool』 も開発・運営しています。また、企業向け資金調達サービスとして『サクっと資金調達』を提供しています。金融サービスが行き届いていない社会を、誰もが利用しやすい社会へ。私たちはMUFGグループの一員として、お金の新しい選択肢をつくり、銀行機能がアップデートした社会の実現を目指しています。
前払式支払手段（第三者型）発行者： 関東財務局長 第00690号
第二種金融商品取引業：関東財務局長（金商） 第3321号
電子決済等代行業者：関東財務局長（電代）第146号
加入協会：一般社団法人 Fintech協会, 一般社団法人 第二種金融商品取引業協会
本件に関するお問合わせ先
【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
株式会社カンム 広報担当：塚田
メールアドレス：contact@kanmu.co.jp
関連リンク
サクっと分割 公式サイト
https://sakutto-pay.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=news&utm_campaign=20260226-pre_release
サクっと資金調達 公式サイト
https://lp.sakutto-funding.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=news&utm_campaign=202602-prtimes_pre_release_bnpl
「お金の新しい選択肢をつくる」をミッションに掲げ、BtoCサービスとしてVisaプリペイドカード「バンドルカード」およびVisaクレジットカード「Pool」、BtoBサービスとして「サクっと資金調達」を提供する株式会社カンム（本社：東京都渋谷区、代表取締役：八巻 渉、以下「カンム」）は、本年春より、中小事業者向け分割あと払い（BNPL）「サクっと分割」を新サービスとして開始し、BtoB領域の事業を拡大いたします。
当社はBtoB領域において、「中小事業者のキャッシュフロー課題を、入金と支払いの両面からサポートすることで、日本経済にお金の回る仕組みをつくる」ことをミッションに掲げています。
このミッションの下、2025年3月より中小事業者向け資金調達サービス「サクっと資金調達」を提供してまいりました。サービスは順調に成長を続けており、ローンチから1年弱で100億円超の申込をいただくなど、多くの事業者様にご利用いただいております。
新サービスである「サクっと分割」は、中小事業者に季節的・突発的に発生する短期のキャッシュフロー課題を支払いの平準化・最適化により解決いたします。
近年、日本経済はインフレ基調へと転じ、従来の事業運営を継続するだけでは成長ではなく後退を招く可能性もある環境となっています。こうした中、企業が商機を逃さず柔軟に事業を推進するためには、迅速かつ多様な資金調達・決済手段がますます重要になると考えております。
日本国内でも企業向けキャッシュフローマネジメントサービスを提供する企業は増えつつあるものの、今後さらに拡大が見込まれる市場において、すべての企業の資金需要を十分にカバーするには依然として不足しているのが現状です。
このような状況に対して、当社は2026年をBtoB事業の本格始動の年と位置づけ、「入金」と「支払い」の両面で、中小事業者のキャッシュフロー課題を包括的に支援してまいります。今後も、新サービスの立ち上げや大手企業との共同サービス開発を積極的に推進し、さらに多くの中小事業者にとって利便性の高いサービスポートフォリオの構築を目指してまいります。
■中小事業者向け分割あと払い（BNPL）「サクっと分割」とは
法人間の請求書取引において、分割あと払いを簡単に導入できるサービスです。事業運営上、季節的・突発的に発生する短期のキャッシュフロー課題を支払いの平準化・最適化により解決します。
まず本年春に第1弾として、請求書発行企業様（売り手企業様）が、お取引先様（買い手企業様）向けに分割あと払い決済を無料で導入できるサービスを開始いたします。高額商談や季節性のまとまった注文等の際にお取引先様にご活用いただけます。
お問合せはこちら：https://sakutto-pay.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=news&utm_campaign=20260226-pre_release
また本年夏には第2弾として、買い手企業様が、自社の資金繰り計画に応じて、請求書の発行元を問わずお手元の請求書を柔軟に分割あと払いに切替えができるサービスの提供を予定しています。
今後は自社での法人向け分割あと払い（BNPL）サービスの提供にご関心のある企業様と共同でのサービス開発・提供も積極的に行ってまいります。
サクっと分割 公式サイト：https://sakutto-pay.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=news&utm_campaign=20260226-pre_release
■ ご参考）事業者向け資金調達サービス「サクっと資金調達」とは
将来の売上を買い取ることで、すぐに使える資金を提供する中小企業向けの資金調達サービスです。申込みから資金提供までオンラインで完結し、AI審査により最短４営業日で最大１億円の買取が完了します。そのため、一般的な銀行で融資を受けるよりも遥かに短い時間で簡単に資金を調達できるのが特長です。決算書・担保・保証人など不要なため、スピード面・心理面共に”サクっと”お手軽にご利用いただけます。
サクっと資金調達 公式サイト：https://lp.sakutto-funding.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=news&utm_campaign=202602-prtimes_pre_release_bnpl
【カンムの概要】
社名：株式会社カンム
代表者：代表取締役 八巻渉
設立：2011年1月14日
所在地：東京都渋谷区恵比寿1丁目20-18 三富ビル新館 4階
コーポレートサイト：https://kanmu.co.jp/
ブランドロゴURL：https://kanmu.co.jp/brand-guidelines/
カンムは「お金の新しい選択肢をつくる」をミッションに掲げるFinTech企業です。個人向けサービスとしてアプリからすぐに発行できるVisaプリペイドカード『バンドルカード』を開発・運営しており、2026年1月には1,400万ダウンロードを達成。新サービスとして"投資と決済"を1つのアプリで完結できる『Pool』 も開発・運営しています。また、企業向け資金調達サービスとして『サクっと資金調達』を提供しています。金融サービスが行き届いていない社会を、誰もが利用しやすい社会へ。私たちはMUFGグループの一員として、お金の新しい選択肢をつくり、銀行機能がアップデートした社会の実現を目指しています。
前払式支払手段（第三者型）発行者： 関東財務局長 第00690号
第二種金融商品取引業：関東財務局長（金商） 第3321号
電子決済等代行業者：関東財務局長（電代）第146号
加入協会：一般社団法人 Fintech協会, 一般社団法人 第二種金融商品取引業協会
本件に関するお問合わせ先
【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
株式会社カンム 広報担当：塚田
メールアドレス：contact@kanmu.co.jp
関連リンク
サクっと分割 公式サイト
https://sakutto-pay.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=news&utm_campaign=20260226-pre_release
サクっと資金調達 公式サイト
https://lp.sakutto-funding.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=news&utm_campaign=202602-prtimes_pre_release_bnpl