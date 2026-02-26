【TVer】TVer初配信作品を含む2026年春の「名作ドラマ特集」配信開始＆「TVer名作ドラマ特集特設サイト」開設

民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」は、2026年2月26日（木）から、「名作ドラマ特集」のラインナップを強化し、約400タイトルの作品を順次すべて無料で配信します。また、2月26日（木）からのTVer配信ラインナップを一覧で確認できる「TVer名作ドラマ特集特設サイト」を開設しました。この機会にぜひTVerでご覧ください。

■TVer「名作ドラマ特集」ページ：

https://tver.app/4aQYbyT

TVer恒例「名作ドラマ特集」は、2月26日（木）からラインナップ（※）を強化します。『野ブタ。をプロデュース』、『新宿スワン』、『アンナチュラル』、『ハイエナ』、『silent』、『サブスク不倫』、『パーフェクトクライム』、『エルピス―希望、あるいは災い―』、『ブラックリベンジ』など、人気作品が勢ぞろいしました。配信ラインナップは「TVer名作ドラマ特集特設サイト」をぜひチェックしてください。

■「名作ドラマ特集」概要

【特集名称】「名作ドラマ特集」

【配信ドラマラインナップ】

『奥様は、取り扱い注意』（日本テレビ）

『偽装の夫婦』（日本テレビ）

『世紀末の詩』（日本テレビ）※TVer初配信

『ハコヅメ〜たたかう！交番女子〜』（日本テレビ）

『瑠璃の島』（日本テレビ）※TVer初配信

『おっさんずラブ-in the sky-』（テレビ朝日）

『ガラスの城』（テレビ朝日）

『ダブルス〜二人の刑事』（テレビ朝日）

『灰色の虹』（テレビ朝日）

『はじめまして、愛しています。』（テレビ朝日）

『アンチヒーロー』（TBSテレビ）

『JIN -仁-』含む全2作品（TBSテレビ）

『卒業』（TBSテレビ）※TVer初配信

『ママはアイドル!』（TBSテレビ）※TVer初配信

『ライオンの隠れ家』（TBSテレビ）

『下山メシ』含む全2作品（テレ東）

『ソロ活女子のススメ』含む全4作品（テレ東）

『隣の男はよく食べる』（テレ東）

『花嫁未満エスケープ』含む全2作品（テレ東）

『弁護士ソドム』（テレ東）

『コード・ブルー −ドクターヘリ緊急救命−』（フジテレビ）

『Dr.コトー診療所』（フジテレビ）

『HERO』（フジテレビ）

『BOSS』（フジテレビ）

『やまとなでしこ』（フジテレビ）※TVer初配信

『佐原先生と土岐くん』（MBS毎日放送）

『先輩、断じて恋では！』（MBS毎日放送）

『ジャックフロスト』（MBS毎日放送）

『たとえあなたを忘れても』（ABCテレビ）

『フォレスト』（ABCテレビ）

『離婚後夜』（ABCテレビ）

『アンメット ある脳外科医の日記』（カンテレ）

『インフォーマ』（カンテレ）

『天体観測』（カンテレ）※TVer初配信

『架空OL日記』（読売テレビ）

『CODE-願いの代償-』（読売テレビ）

『探偵が早すぎる』含む全4作品（読売テレビ）

※上記ラインナップ以外の作品も配信予定です。

※作品によって配信期間は異なります。※配信予定/内容は予告なく変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

■民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」について（ https://tver.jp/）

民放各局が制作した安心・安全なテレビコンテンツを、いつでもどこでも完全無料でお楽しみいただける国内最大級の動画配信サービスです。パソコン、スマートフォン・タブレット、テレビアプリでの常時約800番組の見逃し配信のほか、スポーツ等のライブ配信、民放5系列のゴールデン・プライムタイムを中心とした番組のリアルタイム配信（地上波同時配信）※を実施しています。

※リアルタイム配信は、パソコン、スマートフォン・タブレットアプリでのみ実施しています。テレビアプリおよびChromecastを利用した視聴はできません（ニュース速報、緊急地震速報等、リアルタイム配信では一部テロップが表示されないものがあります）。ライブ配信は、スマホ・タブレット・PC・TVerテレビアプリ（一部コンテンツ）で視聴可能です。




本件に関するお問合わせ先

【本件についてのお問い合わせ先】

株式会社TVer（宣伝担当）／E-mail：pr_ml@tver.co.jp