「データスペース」が実現する安全なデータ共有基盤と分野を越えた社会・産業の連携＜東洋大学SDGs NewsLetter Vol.43＞















高梨 千賀子（たかなし ちかこ）



東洋大学経営学部経営学科教授／博士（商学） 専門分野：人文・社会／経営学 研究キーワード：イノベーション／国際標準化と知財／ビジネスモデル 著書・論文等：DXと企業成長に関する一考察：生産現場のDXを企業成長に結びつけるプロセスとその阻害要因［『研究 技術 計画』Vol.39, No.2］／デジタル・プラットフォーム解体新書（共著）［近代科学社］





──今後のビジョンについてお聞かせください。データスペースの真価は、産業やプロジェクトの枠を超えて多様な組織が参画する「エコシステム（生態系）」を構築できる点にあります。解決すべき社会課題に応じて最適なプレイヤーを配置し、分散していたデータが安全に共有されることで、新たな価値の共創が可能となるのです。例えば交通インフラを整備する場合、高齢者を取り残さないモビリティ・サービスを構築するためには、自動車メーカーだけでなく、鉄道会社やタクシー会社など、さまざまな主体の参画が求められるでしょう。社会実装にあたっては、国や組織ごとに異なる文化や法制度への対応が不可欠です。現在、IDSAなどの国際標準策定の場では、互いの違いを認め合いながら、最低限の共通ルールを定める方向で議論が進んでいます。データ共有を通じて産業構造そのものを変革し得るデータスペースの動向を注視しながら、新たな価値創造に貢献していきたいと考えています。