創立125周年を記念し学園の歴史を未来へ継承 歴史的資料や学園の軌跡を発信する「さがみデジタルミュージアム」を公開
学校法人相模女子大学（所在地：神奈川県相模原市南区、理事長：風間 誠史、以下「相模女子大学」）は、2025年度に創立125周年を迎えました。周年事業の一環で、1900年に始まった学園の歴史を未来へ継承するため、学内資料のデジタル化を推進してきました。この取り組みの成果の一環として、学校法人相模女子大学「さがみデジタルミュージアム」を2月20日に公開しました。
「さがみデジタルミュージアム」は、日本女学校創立（1900年）から現在までの歴史を、年表や記念誌に加え、各時代に撮影された写真を通して振り返ることができ、学園の成長と時代の変化を感じていただける構成となっています。今回の掲載内容は、記念誌・写真集6冊分と写真画像102件です。今後も、貴重な歴史的資料を順次公開し、地域とともに刻まれてきた本学の歴史を、多くの皆様に知っていただくきっかけとなれば幸いです。
「さがみデジタルミュージアム」
学園史年表
創立から現在までの主要な出来事を網羅した年表です。学園史を俯瞰しながら、節目ごとの背景や社会とのつながりを感じられる構成になっています。
記念誌・写真集
本学の歴史を物語る貴重な記念誌と写真集を公開しています。学園の理念と歩みを凝縮した資料に加え、80周年・90周年・100周年の記念写真集も掲載しています。
アーカイブフォト
学園を象徴する人物、校舎、教室、学園内の風景など貴重な写真を収録しています。
アーカイブコレクション
校旗・校章、周年行事の記念品や学生募集ポスター、学園祭パンフレットなど学園のアイデンティティを物語る資料を集めました。
学校法人相模女子大学／さがみデジタルミュージアム
https://adeac.jp/sagami-wu/
▼本件に関する問い合わせ先
相模女子大学 広報事務局
米澤智子（ワンパーパス株式会社内）
住所：神奈川県相模原市南区文京2-1-1
TEL：080-5083-6834
メール：t-yonezawa@onepurpose-pr.com
