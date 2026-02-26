AI時代のデータセンターを支える高性能・セキュアなネットワークを提案−「Data Center Japan 2026」に出展−

写真拡大 (全2枚)

アライドテレシス株式会社（本社 東京都品川区、代表取締役社長 サチエ オオシマ）は、2026年3月24日（火）〜25日（水）に開催される「Data Center Japan 2026」に出展します。







近年、社会全体で加速する生成AIの普及とクラウドネイティブ化を背景に、データセンターは“AIネイティブ・エコノミー”を支える中核的な社会インフラとして、その重要性を一段と高めています。こうした環境変化の中で、データセンターには高性能かつセキュアなネットワーク基盤の構築がこれまで以上に求められています。

「Data Center Japan」は、産官学のステークホルダーが一堂に会し、先進技術・政策動向・ビジネスモデルに関する最前線の知見を共有しながら、業界の課題と解決に向き合うイベントです。

当社は、その主催団体である日本データセンター協会に加盟する企業として、本イベントの趣旨に賛同し、「データセンターを支えるアライドテレシス」をテーマに出展します。広帯域スイッチ製品の展示に加え、クラウドへのセキュアな接続やテクノロジーパートナーとの取り組みを紹介し、データセンターを支えるネットワーク基盤の在り方を提案します。

■開催概要

名　称：Data Center Japan 2026

　　　　https://f2ff.jp/event/dcjapan

会　期：2026年3月24日（火）〜3月25日（水）10:00〜17:00

会　場：東京都立産業貿易センター浜松町館2F、4F、5F

　　　　（東京都港区海岸1-7-1　東京ポートシティ竹芝）

主　催：特定非営利活動法人日本データセンター協会

ホスト：株式会社ナノオプト・メディア

対　象：データセンター事業者、ゼネコン・サブコン関係者、インテグレーター、企業、自治体など

詳　細：https://www.allied-telesis.co.jp/event/exhibit/dcjapan/

■展示内容

・クラウド環境の利用に最適な次世代WANソリューション

　(Allied SecureWAN)

　

・API連携による新サービス創出

　（テクノロジーアライアンスパートナープログラム）

　

・膨大なデータを高速に処理できる広帯域と大容量通信製品

　（400G対応スイッチ、オール100G対応スイッチ、10G対応ルーター）　　

注）展示内容は、都合により変更される場合がございます。予めご了承ください。

注）記載されている商品またはサービスの名称等はアライドテレシスホールディングス株式会社、アライドテレシス株式会社 およびグループ各社、ならびに第三者や各社の商標または登録商標です。

<< ニュースリリースに対するお問合せ先>>

アライドテレシス株式会社 マーケティングコミュニケーション部

E-mail： pr_mktg@allied-telesis.co.jp

TEL：03-5437-6042 URL：https://www.allied-telesis.co.jp

アライドテレシス株式会社 東京都品川区西五反田7-21-11第2TOCビル

関連リンク

詳細はこちら

https://www.allied-telesis.co.jp/event/exhibit/dcjapan/