AI時代のデータセンターを支える高性能・セキュアなネットワークを提案−「Data Center Japan 2026」に出展−
アライドテレシス株式会社（本社 東京都品川区、代表取締役社長 サチエ オオシマ）は、2026年3月24日（火）〜25日（水）に開催される「Data Center Japan 2026」に出展します。
近年、社会全体で加速する生成AIの普及とクラウドネイティブ化を背景に、データセンターは“AIネイティブ・エコノミー”を支える中核的な社会インフラとして、その重要性を一段と高めています。こうした環境変化の中で、データセンターには高性能かつセキュアなネットワーク基盤の構築がこれまで以上に求められています。
「Data Center Japan」は、産官学のステークホルダーが一堂に会し、先進技術・政策動向・ビジネスモデルに関する最前線の知見を共有しながら、業界の課題と解決に向き合うイベントです。
当社は、その主催団体である日本データセンター協会に加盟する企業として、本イベントの趣旨に賛同し、「データセンターを支えるアライドテレシス」をテーマに出展します。広帯域スイッチ製品の展示に加え、クラウドへのセキュアな接続やテクノロジーパートナーとの取り組みを紹介し、データセンターを支えるネットワーク基盤の在り方を提案します。
■開催概要
名 称：Data Center Japan 2026
https://f2ff.jp/event/dcjapan
会 期：2026年3月24日（火）〜3月25日（水）10:00〜17:00
会 場：東京都立産業貿易センター浜松町館2F、4F、5F
（東京都港区海岸1-7-1 東京ポートシティ竹芝）
主 催：特定非営利活動法人日本データセンター協会
ホスト：株式会社ナノオプト・メディア
対 象：データセンター事業者、ゼネコン・サブコン関係者、インテグレーター、企業、自治体など
詳 細：https://www.allied-telesis.co.jp/event/exhibit/dcjapan/
■展示内容
・クラウド環境の利用に最適な次世代WANソリューション
(Allied SecureWAN)
・API連携による新サービス創出
（テクノロジーアライアンスパートナープログラム）
・膨大なデータを高速に処理できる広帯域と大容量通信製品
（400G対応スイッチ、オール100G対応スイッチ、10G対応ルーター）
注）展示内容は、都合により変更される場合がございます。予めご了承ください。
注）記載されている商品またはサービスの名称等はアライドテレシスホールディングス株式会社、アライドテレシス株式会社 およびグループ各社、ならびに第三者や各社の商標または登録商標です。
<< ニュースリリースに対するお問合せ先>>
アライドテレシス株式会社 マーケティングコミュニケーション部
E-mail： pr_mktg@allied-telesis.co.jp
TEL：03-5437-6042 URL：https://www.allied-telesis.co.jp
アライドテレシス株式会社 東京都品川区西五反田7-21-11第2TOCビル
