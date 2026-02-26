レポートオーシャン株式会社プレスリリース:ベトナムリサイクルプラスチック市場は2033年までに44億米ドル規模に達し、循環型経済加速と持続可能性主導変革を背景に年平均成長率4.88％で拡大する見込み
ベトナムリサイクルプラスチック市場は2033年までに44億米ドルに達する見込みで、2025年から2033年まで年平均成長率（CAGR）は4.88％となる予測です。プラスチックリサイクルは、廃棄物やスクラッププラスチックを機能的な製品に変換するプロセスを指します。リサイクルによる排出削減の主な方法は、リサイクル慣行の改善、材料の再利用の奨励、そして高排出材料をより持続可能な代替材料に置き換えることです。最もリサイクル可能な材料の中でも、ポリエチレンテレフタレート（PET）は、食品、自動車、繊維、製薬などの産業で広く使用されており、重要な役割を果たしています。これらの取り組みは、リサイクルプラスチックが排出削減および環境の持続可能性に大きく貢献できることを示しています。
市場の推進要因
持続可能性への注力の高まり
プラスチック廃棄物の問題が深刻化する中、ベトナムの政府および民間セクターは、より持続可能な慣行への転換を求められています。プラスチックリサイクルを促進するためのさまざまな規制が実施されており、税制優遇措置や控除も含まれています。現在、ベトナムのプラスチック廃棄物リサイクル率は年間わずか27％です。これに対応するため、政府は環境保護法を改正し、2050年までにネットゼロの炭素排出を達成することを約束しています。さらに、ベトナムは、持続可能な開発目標（SDGs）17項目を、115のターゲットとともに国の発展目標に統合し、2030アジェンダの実現に向けた重要な一歩を踏み出しています。
リサイクルプラスチックやバイオベースのプラスチックを含む持続可能な材料の市場は、需要の増加により拡大しています。Co.opmart、Vinmart、Big C、Mega Market、Lotteなどの大手小売チェーンは、使い捨てプラスチック袋の使用を減らし、環境に優しい包装オプションに置き換える措置を取っています。これらの材料は、環境への影響を軽減するエコフレンドリーな代替品として浮上しており、市場の成長を促進しています。
市場の制約
非公式なプラスチックリサイクルの副作用
リサイクルプロセス自体が、有害なマイクロプラスチックを環境に放出する原因となることがあります。さらに、リサイクルプラスチックには、農薬や医薬品などの有害物質が含まれていることがあり、これらは顧客やリサイクル作業員、さらには環境にリスクをもたらします。非公式なリサイクル活動では、廃プラスチックが制御されていない条件下で機械的、熱的、化学的なストレスを受け、その結果としてプラスチック添加物が放出され、健康や環境に悪影響を与える可能性があります。
ダイオキシンは、脂溶性が高く水に溶けない化合物で、環境から生物（人間を含む）に移行しやすいです。NCBIの研究によると、特にそのような活動に直接関与している女性が、近隣の非公式なリサイクル施設の近くに住んでいる場合、特定の有害物質の濃度が背景レベルに比べて大幅に高いことが示されています。非公式なプラスチックリサイクルの副作用は、市場の成長を妨げる可能性があります。
市場機会
高度なリサイクル技術の開発
高度なリサイクル技術への投資は、リサイクルプロセスの効率と品質を大幅に向上させる可能性があります。従来の機械的なリサイクルプロセス（清掃、粉砕、ペレット化など）は標準的な手法ですが、投入材料の品質や出力の特性によって制限されることがよくあります。
