サウスコ、折りたたみT型ハンドル付きの コンプレッションラッチ新製品「N5」を発表
[大阪] - 2026年2月26日 -サウスコはこのたび、高い密封性能と幅広で使いやすいT型ハンドルをコンパクトに一体化した新製品「N5 リフト&ターン コンプレッションラッチ」を発表しました。
N5 リフト&ターン コンプレッションラッチには、過酷環境でも使いやすい設計を採用。折りたたみ式のTハンドルは、握りやすく簡単に操作でき、手袋を着用したままでも操作できるため、作業の安全第一と効率性の両立を可能にします。使用時以外には、ハンドルを低背のラッチハウジング内に折りたたんで格納でき、また表面の突出が少ないため、引っ掛かりを防止します。
コンパクトさを念頭に設計されたN5 リフト&ターン コンプレッションラッチは、折りたたみ式Tハンドルのみならず、製品全体の小型化を追求しました。ドアパネル上の占有スペースを最小限に、かつエンクロージャ内への突出をできる限り抑える設計を採用することにより、Tハンドル付きコンプレッションラッチの使いやすさと密封性能に加え、エンクロージャ内部および外部のスペースを最大限に有効化することができます。
N5 リフト&ターン コンプレッションラッチは、コンパクトながらNEMA4/IP65防水防塵規格に準拠し、エンクロージャ内部の機器やコンポーネントを保護する強い圧縮力が特徴です。適切なガスケットと併用することでドアパネル周囲を密封し、外部のホコリや水などから保護します。ガスケットを使用しない場合でも、筐体フレームとドアパネルを圧縮の力で締め付けることでガタつきを防ぎ、機器作動中の騒音を軽減します。
加えて、N5 リフト&ターン コンプレッションラッチは、あらゆるセキュリティのニーズに応える幅広いロックあり／なしオプションを取り揃えています。ロックあり仕様はキーロックコア各種およびNo.2プラスリセス、マイナスリセスや六角リセスなどの工具使用バージョンを展開しており、追加カスタマイズの必要なくユーザーそれぞれのセキュリティニーズに対応します。
N5 リフト&ターン コンプレッションラッチについて詳しくは、製品ウェブサイトsouthco.comをご覧いただくか、info@southco.com までお問合せください。
製品ページ https://southco.com/ja_jp_int/latches/compression-latches/lift-turn-latches/n5-lift-and-turn-compression-latches
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342570/images/bodyimage1】
サウスコについて
サウスコ（Southco, Inc.）は、技術力に根ざした金物などのアクセスソリューションの設計・製造で世界をリードしています。"Create First Impression That Last" （出会いの感動が続く製品づくり）をモットーに、品質、性能から美しい外観や人間工学的な使いやすさまで、お客様の用途設計に貢献する製品をお届けしています。75年以上にわたり、サウスコの革新的なアクセスソリューション製品は、輸送機器、各種産業、医療機器、データセンターなどの用途で、顧客製品のエンドユーザーがまず目にし、触れる「タッチポイント」部品の品質とデザイン性で、世界の大手メーカーおよびそのブランドの価値創造に貢献しています。トップレベルの技術力の蓄積、革新的な製品と、専門家によるグローバルサポート体制で、世界中の機器設計者に幅広い高品質のアクセスソリューションをお届けしています。
www.southco.com （サウスコ・ジャパン ウェブサイトhttps://southco.com/ja_jp_int/ ）
Southco Asia Limited（アジアパシフィック地域本社）
2401, Tower 2, Ever Gain Plaza, 88 Container Port Road, Kwai Chung, Hong Kong
Phone: +852 3127 1500 Fax: +852 3127 1512 info@southco.com
配信元企業：サウスコ・ジャパン株式会社
