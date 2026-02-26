株式会社サンクユー、BtoB-EC移行前にやるべき正しい準備プロセスを解説 ― FAX受注からECへ安易に移行して失敗しないための戦略的ガイド ―
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342212/images/bodyimage1】
株式会社サンクユー（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堀川治）は、BtoB-EC導入プロジェクトを成功に導くための「移行前に必ずやるべき準備」と、いきなりシステム選定してはいけない理由を整理した最新コラム『FAX受注からBtoB-ECへ移行する前にやるべきこと｜いきなりシステム選定してはいけない理由』を公開しました。
本コラムは、BtoB-EC導入やDX推進を検討する企業担当者・経営層向けに、「なぜ移行前の準備が成果を左右するのか」「何から手をつけるべきか」を丁寧に解説しています。
■背景：BtoB-EC導入の失敗パターンに共通する共通点
近年、製造業・卸売業・印刷業を中心にBtoB-EC導入のニーズが高まっていますが、
「システムを決めて入れただけで終わってしまった」
「現場が使わない・FAXが残る」
「投資対効果が出ない」
といった失敗事例も少なくありません。
こうしたパターンに共通するのは、導入前の準備不足と要件整理の甘さです。
単にシステム候補を比較するだけでは、複雑な商習慣や業務フローに対応できないまま実装されてしまい、導入後の成果につながらないケースが発生しています。
本コラムでは、こうした失敗を避けるための「移行前の正しいステップ」を解説しています。
■コラムで解説している主なポイント
(1) 現状業務の見える化と課題整理
FAX受注プロセスの可視化、ミス・手戻りの発生ポイントの特定、現場作業時間の測定など。
(2) 移行目的を明確化する
「何を改善したいのか」「何を成果とするのか」といった期待値の言語化。
(3) システム選定前の要件定義
現場要件・顧客要件・基幹連携要件など、導入すべき優先度と制約条件を整理する重要性。
(4) 部門横断的な体制と役割設計
営業・受注・経理・情報システムなど関係部門間での認識共有と責任分担。
(5) 定着化戦略（教育・運用フロー）の計画
導入後すぐに使われる仕組みづくりおよび運用ルールの設計。
■コラムはこちら
FAX受注からBtoB-ECへ移行する前にやるべきこと｜いきなりシステム選定してはいけない理由
https://www.thank-u.net/blog/b2b-ec/fax-juchu-btob-ec-ikinar-system-sentei-ng/
■サンクユーによる BtoB-EC 導入支援
株式会社サンクユーは、BtoB-EC の導入・移行・改善プロジェクトを多数支援しており、単なる開発だけでなく、導入前の準備・要件整理・業務改善設計まで包括的にサポートしています。
提供可能な支援内容
・現状業務フロー分析と課題抽出
・要件定義および業務要件の優先順位付け
・システム選定支援・RFP 作成支援
・EC-CUBE を中心とした BtoB-EC の構築・カスタマイズ
・移行計画・データ移行設計・テスト計画
・社内定着・運用サポート設計
■こんな企業様におすすめ
・FAX受注・電話受注が主流でデジタル化が進まない
・どのシステムを選べばよいか判断できない
・BtoB-EC を導入したが成果が出ていない
・社内の認識や現場の合意が得られていない
・基幹システム連携・運用定着が不安
こうした課題を抱える企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。
現状の業務・業態に応じた最適な BtoB-EC 導入プランをご提案いたします。
【株式会社サンクユーについて】
EC-CUBEのインテグレートパートナーとして、ECサイトの新規構築からカスタマイズ、保守・運用までをワンストップで提供。
特に、事業者様ごとの細やかな要望に応える柔軟なカスタマイズ開発を得意とし、BtoB-ECからBtoCサイトまで、多くのECサイトの成功を支援しています。
会社名：株式会社サンクユー
代表者：代表取締役 堀川治
所在地：〒142-0062 東京都品川区小山4-14-3
設立 ：2010年7月6日
事業内容：ECサイト構築、Webシステム開発、保守・運用
URL：https://www.thank-u.net/
【EC-CUBEについて】
株式会社イーシーキューブが開発・提供する、日本で最も利用されているオープンソースのEC構築パッケージです。
無料でダウンロードできるソースコードをベースに、事業者のニーズに合わせてデザインや機能を自由にカスタマイズできる高い柔軟性が特長です。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社サンクユー 担当：広報担当
TEL：03-3788-7388
Email：info@thank-u.net
配信元企業：株式会社サンクユー
株式会社サンクユー（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堀川治）は、BtoB-EC導入プロジェクトを成功に導くための「移行前に必ずやるべき準備」と、いきなりシステム選定してはいけない理由を整理した最新コラム『FAX受注からBtoB-ECへ移行する前にやるべきこと｜いきなりシステム選定してはいけない理由』を公開しました。
本コラムは、BtoB-EC導入やDX推進を検討する企業担当者・経営層向けに、「なぜ移行前の準備が成果を左右するのか」「何から手をつけるべきか」を丁寧に解説しています。
■背景：BtoB-EC導入の失敗パターンに共通する共通点
近年、製造業・卸売業・印刷業を中心にBtoB-EC導入のニーズが高まっていますが、
「システムを決めて入れただけで終わってしまった」
「現場が使わない・FAXが残る」
「投資対効果が出ない」
といった失敗事例も少なくありません。
こうしたパターンに共通するのは、導入前の準備不足と要件整理の甘さです。
単にシステム候補を比較するだけでは、複雑な商習慣や業務フローに対応できないまま実装されてしまい、導入後の成果につながらないケースが発生しています。
本コラムでは、こうした失敗を避けるための「移行前の正しいステップ」を解説しています。
■コラムで解説している主なポイント
(1) 現状業務の見える化と課題整理
FAX受注プロセスの可視化、ミス・手戻りの発生ポイントの特定、現場作業時間の測定など。
(2) 移行目的を明確化する
「何を改善したいのか」「何を成果とするのか」といった期待値の言語化。
(3) システム選定前の要件定義
現場要件・顧客要件・基幹連携要件など、導入すべき優先度と制約条件を整理する重要性。
(4) 部門横断的な体制と役割設計
営業・受注・経理・情報システムなど関係部門間での認識共有と責任分担。
(5) 定着化戦略（教育・運用フロー）の計画
導入後すぐに使われる仕組みづくりおよび運用ルールの設計。
■コラムはこちら
FAX受注からBtoB-ECへ移行する前にやるべきこと｜いきなりシステム選定してはいけない理由
https://www.thank-u.net/blog/b2b-ec/fax-juchu-btob-ec-ikinar-system-sentei-ng/
■サンクユーによる BtoB-EC 導入支援
株式会社サンクユーは、BtoB-EC の導入・移行・改善プロジェクトを多数支援しており、単なる開発だけでなく、導入前の準備・要件整理・業務改善設計まで包括的にサポートしています。
提供可能な支援内容
・現状業務フロー分析と課題抽出
・要件定義および業務要件の優先順位付け
・システム選定支援・RFP 作成支援
・EC-CUBE を中心とした BtoB-EC の構築・カスタマイズ
・移行計画・データ移行設計・テスト計画
・社内定着・運用サポート設計
■こんな企業様におすすめ
・FAX受注・電話受注が主流でデジタル化が進まない
・どのシステムを選べばよいか判断できない
・BtoB-EC を導入したが成果が出ていない
・社内の認識や現場の合意が得られていない
・基幹システム連携・運用定着が不安
こうした課題を抱える企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。
現状の業務・業態に応じた最適な BtoB-EC 導入プランをご提案いたします。
【株式会社サンクユーについて】
EC-CUBEのインテグレートパートナーとして、ECサイトの新規構築からカスタマイズ、保守・運用までをワンストップで提供。
特に、事業者様ごとの細やかな要望に応える柔軟なカスタマイズ開発を得意とし、BtoB-ECからBtoCサイトまで、多くのECサイトの成功を支援しています。
会社名：株式会社サンクユー
代表者：代表取締役 堀川治
所在地：〒142-0062 東京都品川区小山4-14-3
設立 ：2010年7月6日
事業内容：ECサイト構築、Webシステム開発、保守・運用
URL：https://www.thank-u.net/
【EC-CUBEについて】
株式会社イーシーキューブが開発・提供する、日本で最も利用されているオープンソースのEC構築パッケージです。
無料でダウンロードできるソースコードをベースに、事業者のニーズに合わせてデザインや機能を自由にカスタマイズできる高い柔軟性が特長です。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社サンクユー 担当：広報担当
TEL：03-3788-7388
Email：info@thank-u.net
配信元企業：株式会社サンクユー
プレスリリース詳細へ