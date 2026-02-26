1冊まるごと、あらゆる“目”の描き方に特化したイラスト技法書が登場『目の描き分け図鑑 基本構造からパーツ・角度・男女・年齢・性格別の描写テクニック』2026年2月20日発売！
株式会社ホビージャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：松下大介）は、『目の描き分け図鑑 基本構造からパーツ・角度・男女・年齢・性格別の描写テクニック』を2026年2月20日（水）より全国書店にて発売いたします。
キャラクターイラストの印象は「目」で決まる。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342170/images/bodyimage1】
キャラクターの魅力を最大限に引き出すための、“目”に特化したイラスト技法書が登場。
目は、性格・感情・年齢・性別など、キャラクターのあらゆる情報を表現できる最重要パーツです。
本書では、目の基本的な描き方から、人体構造としての目の理解、さらに少年誌風・青年誌風など作風別のベーシックな目の描き方まで、多様な作例を提示しつつ丁寧に解説します
目を描くことに悩んでいるすべての人に向けて、基本から実践までを網羅。
デジタル・アナログを問わず、小学生からプロのイラストレーターまで、あらゆるレベルの描き手に役立つ一冊です。
本書のポイント
・目の基本構造と描き方を基礎から解説
・人体構造に基づいた「説得力のある目」の表現
・作風に合った目の描き分けを学べる
・感情・性格が伝わる目の表現テクニック
・デジタル／アナログ両対応
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342170/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342170/images/bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342170/images/bodyimage4】
さらに詳しい情報は、ホビージャパンの技法書公式ホームページをご覧ください。
https://hj-gihousho.com/book/12656
【商品情報】
目の描き分け図鑑 基本構造からパーツ・角度・男女・年齢・性格別の描写テクニック
●定価：2,530円（本体2,300円＋税10％）
●著者：キタ
●ISBNコード:978-4-7986-4707-2
●JAN コード：9784798641072
●判型：B5ワイド判 160ページ
【関連リンク】
◆ホビージャパンの技法書 公式WEB https://hj-gihousho.com/
◆ホビージャパンの技法書 公式X https://twitter.com/manga_gihou
◆ホビージャパンの技法書 公式Instagram https://www.instagram.com/hjgihousho/
配信元企業：株式会社ホビージャパン
