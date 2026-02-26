全館除湿機の市場の成長分析と動向予測レポート2026-2032 【GlobalInfoResearch】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342696/images/bodyimage1】
住宅の高気密・高断熱化が進む一方で、カビや結露、ダニの発生リスクに悩む住宅オーナーが増えています。こうした中、家全体の湿度を一元的にコントロールする全館除湿機（ホールハウス除湿機） への注目が急速に高まっています。もはや一部屋単位の対策では不十分となり、住宅の資産価値を守るための必須設備として、市場は力強い成長フェーズに入っています。
この度、市場調査のリーディングカンパニーであるGlobal Info Research（所在地：東京都中央区）は、「全館除湿機の世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」 という最新調査レポートを発表しました。本レポートは、急拡大する全館除湿機市場の全貌を深く掘り下げ、住宅建設業界関係者や設備投資を検討する事業者にとって不可欠なデータを網羅的に提供します。
全館除湿機システムは、既存の空調（HVAC）システムと連動し、ダクトを通じて家全体の空気を循環させながら除湿を行う、いわゆる「非可搬型」の設備です。各部屋に置くポータブル除湿機とは異なり、見た目を損ねず、家中どこにいても均一で快適な湿度環境を実現します。米国市場では確立されたカテゴリーであり、日本を含むアジア市場でも、その価値が再認識されつつあります。
本調査では、売上、販売量、価格推移、市場シェア、主要企業のランキングといった定量データを徹底分析。さらに、2021年から2032年までの長期的な市場動向に基づく成長予測を掲載し、競争環境の変化や企業の成長戦略を読み解くための定性分析も行っています。これにより、読者はより戦略的な意思決定を行うための確かな根拠を得ることができます。
▼ 無料サンプル提供中（レポートの詳細内容・お申込みはこちら）▼
https://www.globalinforesearch.jp/reports/1079148/whole-house-dehumidifier
主要企業の市場シェアと競争環境：寡占化進む世界市場
全館除湿機市場は、空調・暖房分野のグローバルリーダーがその技術力と販売網を活かして競争を繰り広げています。特に米国市場では、上位メーカーへの集中度が高く、トップ5社で市場シェアの約69％を占める寡占状態にあります。本レポートで詳述されている主要企業には、以下の企業が含まれます。
Honeywell
Aprilaire
Lennox International
American Standard
Goodman Manufacturing
Therma-Stor
YORK
Carrier
本レポートでは、これらの企業の販売量、売上、製品戦略、市場シェアなどを詳細に分析。競争環境の変化や各社の成長戦略を明らかにし、業界の最新勢力図を提供しています。
製品別・用途別に見る市場分析とトレンド
全館除湿機市場は、住宅規模や用途に応じた除湿能力の違いによって、製品タイプと用途が明確に分類されます。
製品タイプ別市場分析（除湿能力：1日あたりのパイント数）
65 & 70 Pints/day：小規模住宅やアパートメント向け。
90 & 95 & 98 Pints/day：標準的な戸建住宅の主力モデル。
105 & 110 Pints/day：広めの住宅や湿気の多い地域に対応する高出力モデル。
120 & 130 & 135 Pints/day：大規模住宅や高気密住宅向けハイエンドモデル。
Above 150 Pints/day：商業施設や集合住宅の共用部など、産業に近い用途向け。
用途別市場分析
Single-family（戸建住宅）：市場の中心セグメント。快適性と資産保護の両面から導入が進む。
住宅の高気密・高断熱化が進む一方で、カビや結露、ダニの発生リスクに悩む住宅オーナーが増えています。こうした中、家全体の湿度を一元的にコントロールする全館除湿機（ホールハウス除湿機） への注目が急速に高まっています。もはや一部屋単位の対策では不十分となり、住宅の資産価値を守るための必須設備として、市場は力強い成長フェーズに入っています。
この度、市場調査のリーディングカンパニーであるGlobal Info Research（所在地：東京都中央区）は、「全館除湿機の世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」 という最新調査レポートを発表しました。本レポートは、急拡大する全館除湿機市場の全貌を深く掘り下げ、住宅建設業界関係者や設備投資を検討する事業者にとって不可欠なデータを網羅的に提供します。
全館除湿機システムは、既存の空調（HVAC）システムと連動し、ダクトを通じて家全体の空気を循環させながら除湿を行う、いわゆる「非可搬型」の設備です。各部屋に置くポータブル除湿機とは異なり、見た目を損ねず、家中どこにいても均一で快適な湿度環境を実現します。米国市場では確立されたカテゴリーであり、日本を含むアジア市場でも、その価値が再認識されつつあります。
本調査では、売上、販売量、価格推移、市場シェア、主要企業のランキングといった定量データを徹底分析。さらに、2021年から2032年までの長期的な市場動向に基づく成長予測を掲載し、競争環境の変化や企業の成長戦略を読み解くための定性分析も行っています。これにより、読者はより戦略的な意思決定を行うための確かな根拠を得ることができます。
▼ 無料サンプル提供中（レポートの詳細内容・お申込みはこちら）▼
https://www.globalinforesearch.jp/reports/1079148/whole-house-dehumidifier
主要企業の市場シェアと競争環境：寡占化進む世界市場
全館除湿機市場は、空調・暖房分野のグローバルリーダーがその技術力と販売網を活かして競争を繰り広げています。特に米国市場では、上位メーカーへの集中度が高く、トップ5社で市場シェアの約69％を占める寡占状態にあります。本レポートで詳述されている主要企業には、以下の企業が含まれます。
Honeywell
Aprilaire
Lennox International
American Standard
Goodman Manufacturing
Therma-Stor
YORK
Carrier
本レポートでは、これらの企業の販売量、売上、製品戦略、市場シェアなどを詳細に分析。競争環境の変化や各社の成長戦略を明らかにし、業界の最新勢力図を提供しています。
製品別・用途別に見る市場分析とトレンド
全館除湿機市場は、住宅規模や用途に応じた除湿能力の違いによって、製品タイプと用途が明確に分類されます。
製品タイプ別市場分析（除湿能力：1日あたりのパイント数）
65 & 70 Pints/day：小規模住宅やアパートメント向け。
90 & 95 & 98 Pints/day：標準的な戸建住宅の主力モデル。
105 & 110 Pints/day：広めの住宅や湿気の多い地域に対応する高出力モデル。
120 & 130 & 135 Pints/day：大規模住宅や高気密住宅向けハイエンドモデル。
Above 150 Pints/day：商業施設や集合住宅の共用部など、産業に近い用途向け。
用途別市場分析
Single-family（戸建住宅）：市場の中心セグメント。快適性と資産保護の両面から導入が進む。