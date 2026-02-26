難燃性手袋調査レポート：市場規模、シェア、動向、予測2026-2032「GlobalInfoResearch」
安全投資のROI（投資収益率）を厳しく問う経営層の皆様へ。現場の安全性向上と事業継続性（BCP）の観点から、個人用保護具（PPE）の選定基準が世界的に根本から見直されています。特に、熱や電気アークといった「一瞬の曝露が重大事故に直結する」リスク現場において、難燃性手袋は単なる消耗品から、企業のリスク管理体制を可視化する「戦略的資産」へとその位置づけを変えつつあります。
この度、市場調査のリーディングカンパニーであるGlobal Info Research（所在地：東京都中央区）は、「難燃性手袋の世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」 という最新調査レポートを発表しました。本レポートは、急激な構造変革期にある難燃性手袋市場の全貌を、定量・定性両面から深掘りし、企業の調達戦略や投資判断に不可欠な洞察を提供します。
本レポートでは、売上、販売量、価格推移、市場シェア、主要企業のランキングといった基本データに加え、競争環境の変化や企業の成長戦略を読み解く定性分析を実施。特に、粗利益率（Gross Profit Margin）の構造分析や、業界を牽引する需要要因（ドライバー）の詳細な分析を通じて、市場の本質的な理解を支援します。
主要な市場特徴：認証が価格を決める「リスク管理部品」への進化
本市場の最大の特徴は、製品の粗利益率が 「認証の有無と運用の複雑さで明確に価格が決定づけられる」 点にあります。
コモディティ領域（溶接・一般耐熱用途）： 素材と加工の大量生産型ビジネスに近く、価格競争や流通チャネルでの値引きが避けられません。メーカー側の粗利益率は中程度に留まる傾向があります。
高リスク領域（電気安全・防災用途）： アーク保護手袋や消防用手袋などが該当します。購買担当者は、明確な規格認証、トレーサビリティが確保されたバッチ、安定した品質一貫性、長期の製品寿命を厳格に要求します。さらに、多層複合構造や特殊素材（アラミド繊維、アルミ蒸着層、絶縁ライニング、特殊縫製など）の採用、認証試験コストが加算されることで、製品は「手袋」から「リスク管理部品」へとアップグレードされます。これにより、粗利益率の上限は大幅に引き上げられる構造となっています。
さらに、AnsellやHoneywell Safetyといったリーディングサプライヤーは、体系的PPEソリューション（被服、フェイスシールド、ゴーグルなどとの統合提案） や、法令順守を支援する文書作成能力によって、価格の基準を「1足あたりのコスト」から 「事故リスクとダウンタイムリスクを低減するTCO（総所有コスト）」 へとシフトさせることに成功。これにより、ノーブランド品との利益率格差はさらに拡大しています。
需要拡大の二大ドライバー：規制強化と高リスク領域の拡大
難燃性手袋市場の需要拡大は、以下の二つの並行的な要因によって強力に推進されています。
規制・基準の厳格化： 熱リスクシナリオにおける手の保護に関するコンプライアンス要件が、かつてないほど詳細化・厳格化しています。例えば、欧州規格 EN 407 は熱的リスクの試験・格付け枠組みを規定。電気安全分野では、米国 ASTM F2675 が「手のアーク定格」を定量化された調達指標に組み込み、企業は経験則に基づく選定から、「監査可能な認証製品」を優先する調達へと急速に移行しています。
