パレタイズ包装システム市場規模の成長見通し：2032年には911百万米ドルに到達へ
YH Research株式会社（東京都中央区）は、最新の調査レポート「グローバルパレタイズ包装システムのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」を、2026年2月26日に発行しました。パレタイズ包装システム市場の現状と構造を多角的に捉え、製品定義や分類、用途、産業チェーンを起点に、業界の技術進化やコスト構造、規制動向までを網羅的に分析しています。
加えて、世界各地域の供給・需要動向、主要企業の事業展開、消費者動向の変化など、将来の市場を左右する重要な要素にも焦点を当てています。企業が新規参入戦略を立てる上でのインサイトを提供するとともに、既存の参入者の競争優位性強化に貢献することを目的としています。
レポートの無料サンプルをご希望の方は、以下のリンクより詳細をご確認ください：https://www.yhresearch.co.jp/reports/1267169/packaging-and-palletizing-system
グローバルパレタイズ包装システム市場の成長予測
YH Researchの調査では、2026年から2032年にかけて、パレタイズ包装システムの世界市場は年平均成長率（CAGR）6.5%で拡大を続けると予測されています。2025年には約588百万米ドルだった市場規模は、2026年には625百万米ドルに達し、2032年には911百万米ドル規模に成長する見込みです。この成長は、技術革新や需要の高まり、産業構造の変化といった要因に後押しされています。
1．パレタイズ包装システム紹介
パレタイズ包装システムは、製品を所定のルールに従ってパレットに積み重ね、箱詰めするための統合自動化機器であり、高速、高精度、高度な自動化といった特徴を備えています。様々な規格の製品への迅速なライン変更に対応し、手作業による介入を減らし、生産効率を向上させることができます。このシステムの利点は、人件費の削減、製品の運搬中の破損リスクの低減、包装品質と外観の均一性の向上であり、製造業に対して、柔軟で効率的な製品の搬送・包装ソリューションを提供します。
2．市場のセグメンテーションと分析フレーム
本レポートでは、以下の4つの軸に基づき市場を詳細に分析しています：
【企業別分析】
ABB、 KIMPO BNS、 FANUC、 Premier Tech、 Scott Automation、 OMRON、 Körber、 CSI Portal、 Dematic、 Alvey Group、 Brenton Engineering、 End of Line Packaging Solutions、 Optel Vision、 AMP Automation、 Kilde Automation、 Intralox、 Yuhuan CNC Machine Tool、 Shanghai Triowin Intelligent Machinery、 HANGZHOU YOUNGSUN INTELLIGENT EQUIPMENT、 Hangzhou Zhongya Machinery、 HUIS Technology (Shanghai)、 Dongguan Yisite Machinery Automation Equipment、 Jiangsu Huihe Packing Machinery、 Guangdong Lisheng Automation、 GUANGDONG DATATRACK、 SUZHOU SHENGBAIWEI PACKAGING EQUIPMENT、 Guangzhou Foxtech Automation System、 Zhangjiajie Dacheng Packaging Machinery、 Changzhou Chuangsheng Intelligent Equipment
・売上高、販売量、市場シェアを比較しながら、各社の競争ポジションや戦略の特徴を明らかに。
・企業別に地域展開・製品ポートフォリオ・研究開発動向なども掲載。
【製品別分析】
Below 200 Boxes/min、 Above 200 Boxes/min
・製品カテゴリ別に、市場規模・価格動向・販売数量を精緻に分析。
・高成長が見込まれる製品タイプに関する洞察も提供。
【用途別分析】
Food & Beverage、 Consumer Electronics、 Chemicals、 Industrial、 Medical、 Others
