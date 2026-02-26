【3/24開催オンラインセミナー】巡回点検を止めないために、少人数でも“続けられる”点検業務のつくり方
本ウェビナーでは、少人数でも無理なく“続けられる”点検業務に変えるための考え方を整理します。巡回・記録・確認といった業務を分解し、定点カメラや巡回ロボットの活用を例に、点検業務の現実的な再設計の進め方を具体的に解説します。
皆さまのご参加を心よりお待ち申し上げます。
■開催概要
日時：2026年3月24日（火）14:00～15:00
開催形式：Webinar形式（Zoom利用）
費用：無料（事前登録制）
主催：NSW株式会社
■セミナー内容
人手不足が続く現場で、巡回点検をこれまでと同じ方法で続けることに限界を感じていませんか？巡回に加え、紙への記入や転記作業の負担、ヒューマンエラー、点検データの活用不足など、多くの課題が業務効率化の妨げとなっています。
本セミナーでは、巡回・記録・確認の業務を見直し、定点カメラや巡回ロボットの活用を通じて、少人数でも無理なく続けられる点検業務の再設計の考え方と具体的な進め方をご紹介します。
【こんな方におすすめのセミナーです】
・人手不足の中でも巡回点検を止められない立場の方
・巡回・記入・転記作業の負担を減らしたいと感じている方
・点検業務をどこまで任せられるのか整理したい方
・PoCや導入検討を進める前に、考え方を整理しておきたい方
■お申込みはこちら
https://zoom.us/webinar/register/WN_fejSssPsTouEdX952NyMfw
■お問い合わせ先
NSW株式会社
サービスソリューション事業本部
営業統括部
TEL：03-3770-0096
E-mail：ml-dx@ml.nsw.co.jp
